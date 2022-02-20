В отличие от еще недавних времен, когда российские руководители уповали на «взаимоприемлемое разрешение территориальной проблемы», сегодня в условиях небывалого обострения военно-политической обстановки в мире, в которое по своей воле оказалась вовлечена и Япония, ни о каких «компромиссах» по поводу российских земель не может быть и речи.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Весьма символично, что МИД РФ поручил послу РФ в Японии в день антироссийских шабашей в этой стране под лозунгами «возвращения северных территорий» сделать четкое заявление о том, что «Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши южные Курильские острова». И сообщить, что «РФ никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов».

Однако ни премьер-министр Японии Фумио Кисида, ни министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси никак не комментируя это важное заявление, продолжают навязывать российским руководителям собственную «схему» японо-российских переговоров. А именно, требуют от правительства России, да, именно требуют, в качестве непременного условия подписания «мирного договора» решить в пользу Японии вопрос о принадлежности всех южнокурильских островов с их важными военно-стратегическими проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

Министерство иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Хотят того или нет, и президент РФ В. Путин, и министр иностранных дел РФ С. Лавров своим согласием «продолжать переговоры о мирном договоре» обнадеживают японских коллег и по поводу переговоров об островах. Ибо надо признать известного рода лукавством утверждения о том, что переговоры о мирном договоре якобы ведутся вне обсуждения вопроса о принадлежности Курильских островов. Ибо для японской стороны такие переговоры лишены смысла, если не сказать абсурдны, о чём, кстати, уже давал ответ В. Путину тогдашний премьер Синдзо Абэ, когда отверг предложение российского президента «подписать мирный договор без предварительных условий».

Официальное интернет-представительство президента России Синдзо Абэ

«Базовую, принципиальную позицию» высшего руководства Японии, подтверждающую ее ультимативный характер, лишний раз от имени МИД Страны восходящего солнца подтвердил замглавы бюро по европейским делам МИД Японии Сюити Токудав интервью российскому интернет-изданию «Газета.Ru».

Токуда заявил, что позиция Японии заключается в готовности продолжать переговоры с Россией о мирном договоре только с учетом обсуждения всех четырех островов, и Токио готов принимать для этого различный спектр дипломатических мер. «Наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос, а потом заключить мирный договор», — указал дипломат. По его словам, подписание мирного договора станет основой для будущих стабильных отношений с Москвой «по широкому спектру» направлений. То есть, иными словами, без мирного договора на условиях передачи Японии входящих в состав России островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски, стабильных отношений с нашей страной Токио не мыслит.

Как было объявлено, министр С. Лавров собирается весной посетить Страну восходящего солнца с официальным визитом. Вне всякого сомнения, в Токио предложат высокопоставленному российскому дипломату программу переговоров, включающую обсуждение условий подписания давно ставшего анахронизмом «мирного договора». Не вызывает сомнения и то, что главным, если не единственным, условием подписания опоздавшего на многие десятилетия и ничего не решающего документа будут вновь выдвинуты реваншистские, по сути, требования изменить утвержденные международными соглашениями итоги Второй мировой войны.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Хотелось бы верить, что пользующийся авторитетом в мире и в нашей стране дипломат и политический деятель Сергей Лавров со всей определенностью подтвердит заявленную позицию Москвы о том, что «Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши южные Курильские острова», и не будет вести с Японией переговоров о принадлежности Курильских островов. В таком заявлении нет ничего нового, оно лишь конкретизирует конституционное положение о том, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

В связи с продолжающимися инсинуациями в Стране восходящего солнца, а подчас и в нашей стране о том, что положение о «делимитации, демаркации и редемаркации» якобы было включено в конституционную поправку чуть ли не специально для «разрешения территориального вопроса» с Японией, видимо, целесообразно дать в ходе предстоящего визита министра РФ соответствующие разъяснения как японскому правительству, так и СМИ этой страны.