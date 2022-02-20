Польша рекомендует своим гражданам воздержаться от любых поездок в юго-восточные области Украины и рассмотреть возможность выезда из указанных областей страны. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Ввиду растущей напряженности и нестабильной ситуации с безопасностью на юго-востоке Украины МИД советует воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и Крым. Граждане Польши, находящиеся в этих районах Украины, должны рассмотреть возможность выезда из них на имеющихся видах транспорта. На остальную территорию Украины МИД не советует совершать ненужные поездки», — приводит сообщение внешнеполитического ведомства Польши 112.ua.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов VESTI, «Новое издание» и «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко).

«Своих граждан покинуть Украину призвала и Польша. Не о всей стране речь, а только о восточных регионах, мол, там опаснее всего. Соответствующее заявление сделали в МИД Польши. Надо отметить, что поляки долго держались в стороне всей этой истерии», — написала украинская журналистка Диана Панченко.

Adrian Grycuk МИД Польши

«Сейчас и «патриоты» (украинские националисты — М. Р.) поляками станут», — отреагировал Grey Earl.

«А чё? Страшно?» — спросила Ирина Ф.

«Зашевелились… Им вроде ничего не угрожает…» — отреагировал Вячеслав.

«Судя по тому, что все посольства переносят во Львов, Киев тоже в этом списке должен быть», — написала Tanya.

«Их тут и так никто не ждал», — добавил Sergey.

«А ещё лучше, чтоб они вообще не заезжали на Украину», — отметил Саша.

«Трогательная убежденность такая, что всякого рода Львовы, Тернополи… защищены мощными заклятиями карпатских шаманов», — с сарказмом отреагировал Михаил М.

«Чего боитесь? Вы же помощь оказали, не бойтесь», — шутит Натали Р., указывая на то, что Варшава ранее предоставила Киеву вооружение.

«О, уже и области неблагоприятные объявили. Дальше — больше…» — написал Roman.

«А при чем тут освобожденный 8 лет назад Крым?» — недоумевает Vasya.

«И всех… [украинских националистов] тоже Польша пусть забирает на клубнику», — призвал Konstantin K.

Antanana Украинские националисты

«В общем, решили пожертвовать Киевом и всей страной ради Галичины (имеется в виду регион на западе Украины, примерно соответствующий современным Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) областей страны — М. Р.). Интересно, когда патриоты побегут?» — задумалась Вита П.

«Молча, нахмурив брови, Польша тоже отправляет оружие на Украину для войны с теми, кто однажды потушил печи в концлагерях на их территории и выводил, выносил на своих плечах оттуда полуживых людей…» — пишет ИN.

«Пусть забирают с собой своих лакеев, любящих и помнящих Речь Посполитую», — добавил Sergey M.

«Что-то там в районе Львова тоже намечается. Усиление натовской группировки в Польше и затянувшиеся учения в Белоруссии на фоне позорного бегства западных посольств во Львов… Чтобы это значило? А не собираются ли нас делить? В Донбассе как начнётся, а там отзовётся…» — подытожил Vasiliy S.