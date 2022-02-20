Сборная России по хоккею в финале пекинской Олимпиады проиграла сборной Финляндии. В очередной раз не смогли мы преодолеть «финское проклятие». «Серебро» — это?.. Успех? Провал? Фиаско? Просто реальность? Давайте разбираться.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

Во все времена, не в обиду другим видам спорта, главным украшением Олимпийских игр становился хоккейный турнир. Беда в том, что на него редко когда могли собрать лучших игроков, ведь те выступают в североамериканской НХЛ. На Игры в Пекин лучшие обещались приехать, но вновь не сошлось. Потому собрались те, кто собрались: европейские лиги плюс немного из низших североамериканских лиг.

Вот в этих условиях сборная России по хоккею, от которой всегда ждут побед и только побед, приехала в Пекин. Команда, которую — маркетинговый ход — решили именовать «Красной машиной», забуксовала ещё до начала Игр. Чехарда, неопределённость с главным тренером — и в результате на ключевой пост был назначен, не без неожиданностей, Алексей Жамнов, хоккеист знатный, но вообще без тренерского опыта. Ему в помощь снарядили легендарных экс-игроков России — Сергея Гончара и Сергея Фёдорова, тоже без опыта. Плюс Алексей Кудашов.

Федерация хоккея России Хоккеисты сборной России

Комплектуя состав, тренерский штаб сборной в первую очередь сделал ставку на тех, кто умеет терпеть, биться, бороться. Собственно, игроки то и делали на компактных ледовых площадках — тут они не подвели. А вот с творческой составляющей — или, как говорят на современный лад, с креативом — в сборной не задалось. За него отвечали лишь избранные, вроде Вадима Шипачёва и Никиты Гусева. Первый турнир провалил, как и звено, вокруг него сформированное. Второй, олимпийский чемпион Пхёнчхана, вроде бы стал лучшим бомбардиром сборной, голов не забив, но отдав шесть голевых передач, больше всех на турнире, однако, по сути, не блистал.

Вообще эта сборная отличалась от той, что выступала в Пхёнчхане, прежде всего именно отсутствием яркости, экспрессии, креатива. Да, в этом составе нашлось место семи олимпийским чемпионам: форвардам Шипачёву, Гусеву, Григоренко, Андронову и защитникам Нестерову, Яковлеву, Войнову. Последний явно уже не в той форме, что раньше, да и нападающие выглядели откровенно слабо. Хорош был Нестеров и монументален Яковлев; последний реализовал гипернервный буллит в матче со шведами.

Защита, в принципе, выглядела на этом турнире достойно. Пропускали мы всего шайбу за игру, или, как в матче за золото с финнами, две. Битву с чехами, которая ничего не решала и в принципе получилась авантюрной, выносим, что называется, за скобки. Трагедия в том, что и забивали мы очень и очень мало. Голевым получился лишь полуфинал с датчанами. Так произошло главным образом потому, что те, кто должен был решать задачу, с ней не справились. Вадим Шипачёв, Станислав Галиев — мимо кассы, а такие голеадоры, как Бурдасов и Кузьменко, остались вне состава. Если сравнивать с Пхёнчханом, то там у нас были пусть и возрастные, но великолепные Дацюк, Ковальчук и набирающий мощь Кирилл Капризов, который ныне блистает в НХЛ, потихоньку тесня с пьедестала Овечкина, пусть тот и вечен.

В Пекине же мы увидели «финскую» сборную России, старающуюся играть в очень прагматичный хоккей, где надо биться, толкаться, быстро входить в зону, отчаянно бороться на «пятаке». Но может ли копия обыграть оригинал? В конце матча с финнами Игорь Ларионов, комментировавший матч, не сдержавшись, заявил, что мы, Россия, должны изначально ставить и играть в иной хоккей. Более комбинационный, более зрелищный.

Федерация хоккея России Финальный матч на Олимпийских играх

Ларионова во времена его выступлений называли «Профессор» — за игровой интеллект, за мышление. Но как тренер смог ли он добиться успеха с молодёжной сборной? Да, зачастую играли наши молодые хоккеисты на важных турнирах красиво, но уступали в решающих матчах — уступали без шансов. Жамнов и его тренерский штаб поставили всё на результат. И до определённого момента это работало, хотя и не без везения, конечно. Удача закончилась к финальному матчу, а тренерских идей как не находилось, так, собственно, и не нашлось. Не впервой. Напомню, что в полуфинале чемпионата мира-2019 мы проиграли тем же финнам — во многом из-за тренерских ошибок.

Однако самое страшное, что можно сделать сейчас — это свалить все беды российского хоккея на Жамнова, Фёдорова, Кудашова, Гончара (тренеров сборной). Да, при большом везении, но они выжали из этой команды максимум. Вспоминать славные советские времена в хоккее, безусловно, приятно, но бесперспективно. Мы живём в совсем иных реалиях, где хоккей стал во многом механистическим, и пропасти между сборными больше не существует. Чем плоха Дания? Она прекрасна всем, и те же финны тоже бы намучались с ней.

В таких условиях, действительно, нужно искать свой путь, но он не может быть оторван от международного опыта, от мировых реалий. Как, к примеру, готовят хоккеистов в Канаде, США? А ведь Овечкин, Малкин не вечны: они на излёте — кто вместо них? Капризов, хорошо. Но кто после Капризова? На этой Олимпиаде у нас были молодые парни: много говорили о Грицюке, но это не топ-форвард. Кто, кстати, реально понравился, так это защитник Никишин из московского «Спартака» — у него есть все шансы вырасти в элитного игрока. Но, боюсь, делать это он станет уже в НХЛ.

И это тоже, к слову, проблема, когда наша лига КХЛ теряет российских игроков. Она не стала слабее, нет. Ведь, смотрите, у тех же олимпийских чемпионов финнов — новоиспечённых — 17 игроков из КХЛ. Просто на первых ролях в Лиге иностранцы, а россияне набираются по остаточному принципу. Тоже проблема, мешающая успехам на международной арене. К ней же добавляется, пожалуй, главная беда — борьба кланов. То сборная отдана Ротенбергу, то Есмантовичу, то ещё кому-то… слухи, слухи. Пока так будет происходить, пока корпорации будут спорить за доминирование, а не решать сообща, у нас не будет места для решающего шага вперёд, а следовательно, и для большой победы.

Федерация хоккея России Финальный матч на Олимпийских играх

На данный момент «серебро» Олимпиады — наш предел, и даже чуть больше. И поздравлять с этим как-то не хочется, хотя напомню, что за 30 лет независимой сборной России мы выиграли всего одно «серебро» и одну «бронзу» (в 1992-м на деле побеждала ещё советская дружина). Но, но, но… всё равно поздравлять с этим пекинским «успехом» как-то не хочется. А вот поработать, однозначно, должно хотеться. Работать, работать и ещё раз работать, начиная готовиться — уже сейчас! — к грядущему чемпионату мира.

Хоккеистам же сборной можно и нужно сказать «спасибо». Ведь помню времена, когда сборники играли, что называется, спустя рукава, да и свитера тоже (помните игры в Санкт-Петербурге?). Здесь же ребята бились — искренне, по-настоящему, до изнеможения. Они, за некоторым исключением (вроде Шипачёва), выжали из себя максимум. И тем отвратительнее было наблюдать ненависть, которую изливали в комментариях и статьях болельщики и СМИ. Не финские, не канадские, а наши — российские. Так и хотелось спросить: вы за какую сборную здесь болеете? И какого вы рода в принципе? То, что происходило в плане боления, отвратительно. И это, пожалуй, ещё большая беда, чем все, названные мною выше. Проблема уже не хоккейная, а национальная.