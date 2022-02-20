Ситуация вокруг Украины на следующей неделе может резко ухудшиться, и странам Запада нужно быть готовыми. Об этом 19 февраля заявила глава МИД Британии Лиз Трасс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Великобритании

«Я думаю, что нам (странам Запада) надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — заявила она.

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Заявление главы дипломатии Великобритании обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик. Также заявление политика обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

UK Government Элизабет Трасс

«Ох уж эти советники. До добра не доведут их прогнозы», — отреагировал Oleg.

«Если каждый день говорить, что завтра пойдет дождь, вы обязательно станете предсказателем», — добавил One Moment.

«Провокаторы никак не угомонятся, у них всё по сценарию», — отметил leo.

«Видимо, хреново дела у [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона. Надо активнее отвлекать граждан Британии от его зашкваров», — отреагировал Дмитрий М.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Я устал уже, у них там, на Западе, что не министр, то… Ванга», — добавил Денис.

«Они там на Альбионе ещё и сценарии вторжения разработали? Как определили, что худший из них будет задействован? Шойгу уведомление по электронке прислал? Какая глупая женщина…» — иронизирует Николай.

«Шо?! Опять?» — задался вопросом Игорь.

«А лучший вариант уже был? Или будет после худшего?» — с сарказмом поинтересовалась Nadyona.

«Задолбали. Это я мягко… Потом сделают вид, что предотвратили войну своим гавканьем», — отреагировала Наталья.

«И это они нам предлагают вступить в новый военный тройственный союз — с Британией и Польшей? Видать, перепроизводство военной техники у британцев — надо быстрей найти куда перепродать с выгодой. Вот возможность и подворачивается, осталось расшевелить «обе стороны» и подтолкнуть к началу военных действий…» — добавила Татьяна С.

«Так может утверждать только тот, кто сам этот сценарий пишет!» — прокомментировала Наталья Ш.

«Если бы не вы, на Украине был бы мир и спокойствие!!!» — отметила Валентина А.

«Интересно, меня одного уже тошнит от этих президентов, канцлеров и глав МИД? Туда-сюда шастают и что-то заявляют и заявляют… Думают одно, говорят другое, а делают третье», — написал один из участников обсуждения.

«Главное, побольше оружия продать, пока ажиотаж есть», — с сарказмом добавил Vw.

«Хочешь войны, заведи дружбу с Америкой или Англией!» — отреагировала Любовь М.

«Я думаю, что с самым худшим сценарием Украина столкнулась тогда, когда попала под внешнее управление», — подытожил Stanislav D.