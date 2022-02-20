



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Визит Эрдогана в ОАЭ

Согласно сообщению газеты BirGün, завершился двухдневный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ. «Мы начали новую эру в наших отношениях с ОАЭ. Цель нашего визита в ОАЭ — быстро реализовать потенциал, я верю, что мы сделаем важные шаги в этом направлении. Мы встретились с важными инвесторами в ОАЭ. Мы не делаем различий между нашей безопасностью и безопасностью всех братских стран в регионе Персидского залива. Мы решительно осуждаем произошедшие в прошлом месяце нападения на Абу-Даби», — говорится в заявлении Эрдогана. Турецкий лидер отметил, что кризис между Россией и Украиной также находится на повестке дня. «Мы обсудили не только отношения между ОАЭ и Турцией, но и важные события в регионе. Мы не могли не обсудить российско-украинские отношения и поговорили о том, какие шаги могут предпринять наши страны в этом вопросе», — сказал турецкий лидер.

Президентство Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во дворце Каср Аль-Ватан, Объединенные Арабские Эмираты

Северный Кипр кишит преступниками

По сообщению главного редактора газеты Yenidüzen Дженка Мутлуякалы, продолжается расследование убийства кипрского «короля» казино Халила Фалйалы, чье имя связано с торговлей наркотиками, незаконными тотализаторами и азартными играми. Число задержанных в Стамбуле и на Кипре возросло до 14 человек. Президент Северного Кипра Эрсин Татар, упоминая в своем выступлении Фалйалы, сказал, что «он был нашим дорогим братом, инвестировал в эту страну», чем вызвал бурную реакцию в обществе. По мнению журналиста Айшедем Акына, убийство Фалйалы вызвало большой страх и тревогу у жителей острова. Как выразился журналист, на Кипре сейчас «полно преступников, бежавших из Турции, Азербайджана и Ирана, или мошенников из Америки и Англии, полно тех, кто уклоняется от уплаты налогов, убийц. Здесь я познакомился с человеком из Англии, который уклонялся от уплаты налогов. Здесь можно встретить таких людей даже на рынке. Тут и русская мафия, и китайцы. Наркотики провозятся контрабандой через Кипр. Людей похищают. Беженцев похищают. Они не хотят мира на Кипре, где крутятся такие большие деньги, такая большая контрабанда. Потому что в этом случае их порядок будет полностью нарушен».

Экономический кризис — единственная реальность общества

Согласно сообщению корреспондента газеты Sözcü Сайме Башчи, на фоне обрушившейся на весь мир пандемии коронавируса экономический кризис вышел на первый план в Турции. В нынешней ситуации 9 из 10 человек говорят, что «самая важная проблема — это экономика», 70% считают, что турецкая лира потеряет ценность. 80% заявили, что повышение минимальной заработной платы было недостаточным. Экономический кризис, ставший главной проблемой для 90% населения, стал единственной реальностью. По мнению 56% граждан, в 2022 году экономика страны будет только ухудшаться. По данным исследовательского центра IPSOS, каждый третий заемщик заявляет, что его долг увеличился за последний месяц. Доля тех, кто не в состоянии погасить свои долги вовремя, или тех, кто лишь изредка может выплачивать долги вовремя, составляет 35%. Повышение заработной платы, особенно для групп с низким доходом, приведет не к повышению уровня их жизни, а лишь поможет погасить долги и приобрести предметы первой необходимости.

Греция утвердила новую программу вооружения

Как сообщает DW Turkish, парламент Греции одобрил программу вооружения, которая включает приобретение трех французских фрегатов и шести французских истребителей Rafale, а также немецких торпед. В 2021 году Афины уже подписали соглашение о поставке 18 истребителей, шесть из которых уже доставлены на территорию Греции. Наблюдаемые в последнее время напряженные отношения с партнером по НАТО Турцией называют причиной принятия данной программы вооружения. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем выступлении в парламенте заявил, что Анкара ставит под сомнение суверенитет Греции над ее островами в Эгейском море. «Этим заявлением ставится под сомнение история, международное право, договоры и география», — сказал Мицотакис.

(сс) European People's Party Кириакос Мицотакис

114 задержанных в 45 провинциях Анкары

Как пишет газета Aktif Haber, в 45 провинциях Анкары была проведена операция против государственных служащих, уволенных на основании законодательных декретов. В соответствии со списками, подготовленными Национальной разведывательной организацией Турции, Главным управлением безопасности, антитеррористическим подразделением турецкой полиции и департаментом по борьбе с киберпреступностью, прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 114 человек в 45 провинциях.

193293 сирийца получили гражданство Турции

По сообщению TR724, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу встретился с журналистами для обсуждения «миграционных вопросов» в Анкаре. Он отметил, что потоки прибывающих из Сирии беженцев в последние годы снизились, но не сошли на нет. Продолжают прибывать беженцы со стороны иранской границы. Сойлу заявил, что помимо двух миллионов афганцев на иранской границе, почти четыре миллиона беженцев ждут на границе с Идлибом, 1,2 миллиона — в районах Джараблус, Азез, Маре, Эль-Баб, Чобанбей, 550−600 тысяч — в Африне, 300−350 тысяч — в Расулайне, Тель-Абьяде. Итого более 8 миллионов беженцев. Министр сообщил, что до 31 декабря 2021 года гражданство Турции получили 193 293 сирийца, в том числе 84 152 ребенка. Он также добавил, что 37 418 из 3 миллионов 700 тысяч сирийцев были замешаны в преступлениях в 2020 году и 50 231 в 2021 году.

Министерство иностранных дел Турции Сулейман Сойлу

Новая песня Таркана Geççek вызвала бурную реакцию

Как сообщает Ahval News, песню Geççek («Всё пройдет») турецкого певца Таркана на YouTube за несколько часов прослушали почти три миллиона человек. Песня стала хитом в социальных сетях. Внимание привлекли слова «Всё пройдет, всё как пришло, так и уйдет, всему есть конец, это испытание тоже пройдет». Депутаты от оппозиции и некоторые партийные лидеры поделились песней в своих аккаунтах в социальных сетях. Некоторые сторонники правящей Партии справедливости и развития также отреагировали на популярную песню.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В возрастной группе 16−18 лет начали применять турецкую вакцину от Covid-19 — Turkovac. Как считает глава Института вакцин профессор Атеш Кара, исследование покажет эффективность вакцины в отношении подростков: «Мы надеемся, что результаты будут хорошими и эта вакцина обеспечит надежную защиту для наших детей».

Продолжают поступать плохие новости о состоянии турецкой экономики. Общий объем производства в автомобилестроении сократился на 31%.

Лидер главной оппозиционной партии Греции Алексис Ципрас встретился с послом США в Греции Джеффри Пайеттом. Ципрас хотел, чтобы Вашингтон оказал давление на Анкару.

В 2021 году в Турции произошло 23 753 землетрясения. Согласно данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в 2021 году страна пережила также 107 наводнений, 66 лесных пожаров, 16 снегопадов и 39 оползней.

Экономический кризис и непомерные счета в Турции вынудили стамбульских женщин выйти на акцию протеста.

Стало известно, что президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию с 9 по 10 марта.

Конституционный суд предоставил Демократической партии народов (ДНП) дополнительный 60-дневный срок для подготовки защиты по иску о закрытии партии.

После того как у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара выявили положительный результат теста на коронавирус, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в своем аккаунте в социальной сети объявил, что также заражен.

Еще один депутат от ДПН был лишен неприкосновенности. Конституционной комиссией парламента Турции было принято решение о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от Диярбакыра Семры Гюзель.