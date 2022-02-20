Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при согласии украинских властей и мандате Совета Безопасности ООН могла бы направить миротворцев в Донбасс. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

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«Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев в Донбассе), но для этого нужно согласие от Украины… мандат Совбеза ООН», — сказал он.

Зась также добавил, что это решение должны поддержать все правительства стран — участниц организации.

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Пресс-служба президента Республики Беларусь Станислав Зась

Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие участники обсуждения отметили, что это маловероятно, так как Киев просто откажется от этого.

«А вот и решение по ОРДЛО (ДНР и ЛНР, которые на Украине называют Отдельными районами Донецкой и Луганской областей — О. П.) и без «Минских»… Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что при согласии Украины и с санкции Совбеза ООН на Донбасс могли бы быть введены миротворцы организации», — пишет Михаил Чаплыга.

«…До самого Львова, поскольку нацистская агрессия исходит из тех мест», — отреагировал Alex Book.

«А Зеля (Зеленский — О. П.) согласится? На минские не согласен, а на ОДКБ… согласится? Да ладно, а как же нацики, не боится?» — задалась вопросом Ирина.

«Идея неплохая, но маловероятная», — добавил «Саныч».

"Операция по принуждению к миру. Точка», — отреагировал ИN.

«Дежавю. Россия уже предлагала миротворцев, Украина упёрлась. Сказала — только ООН. И только те страны, что мы назовем», — отметила Наина.

Army.mil Миротоворцы ООН

«Патриоты» (украинские националисты — О. П.) уже кричат зрада», — пишет Ольга Г.

«Конечно, украинское правительство не согласится. Как же они бабки на войне пилить тогда будут? И «активисты-патриоты» не согласятся — им же тогда работать и учиться придется. И волонтеры не согласятся — с лохов гешефта не получат», — прокомментировала новость Ottilia.

«Скорее, будет так: Россия признает ЛДНР, те вступают в ОДКБ и вводятся войска», — предположила Elena V.

«Наша песня хороша, начинай с начала. Уже были темы «миротворцев». Как пришли, так и ушли. Мусолят что угодно, время тянут со всех сторон», — написала Alisa Fox.

«Если бы Зеленский хотел плотного мира, он сам знает, как его достичь… Значит, на миротворцев ОДКБ он тоже не согласится», — пишет Пётр К.

«Да, действительно России уже всё пофиг, терпение лопнуло. Общество тоже готово и к обострениям, и к санкциям. Уже грохнуть всё одним разом, быстрее будет мир», — подытожила Ника.

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