Киев требует честных ответов о перспективах членства в Европейском союзе и НАТО. Об этом 19 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Нам говорят — дверь открыта. Но пока — посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы», — сказал он.

Читайте также: Зеленский: Киев требует честных ответов о перспективах членства в ЕС и НАТО

Заявление Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и «Наш». Также заявление украинского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

«А ты на рояле сыграй… Может, откроют двери», — иронизирует «Я», указывая на один из номеров юмористического номера «95 квартала», в котором Зеленский изображает игру на пианино причинным местом.

«Может, попробовать через газопроводную систему пролезть», — смеется Victoria.

«Как назойливая… [женщина], выпрашивающая свиданку», — пошутил Vi Vo.

«Ага, а ещё [там надпись]: «осторожно — злая собака», — отреагировал на фразу об «открытых дверях НАТО» Jonny Di.

«Кому нужна коррумпированная страна с лживой властью?» — недоумевает ELK90.

«Детский сад», — пишет «Ясик».

"Опять клянчит что-то…» — написала Anna.

«Лучше бы он не ездил», — написал Chanterelle.

«Зе — попрошайка. Возьмите нас, возьмите нас… фу, противно…» — добавил Роман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

«Он задал вопрос и сам ответил: «Нам говорят — дверь открыта, но пока посторонним вход воспрещён!». Но стыдно, это не уровень президента и не дипломатическая форма разговора. Это — уличный базар», — поделилась Татьяна С.

«Прикольно, да? Человек, который не прошёл все ступеньки от министра до председателя правительства, а сразу с корпоратива явился на работу президентом, всегда будет выглядеть нелепо», — ответила Татьяне С. «Кама_Кобра».

"Венгрия свое слово давно сказала — пока не изменится гуманитарная политика в стране, не отменят мовный (языковой — М. Р.) и образовательный законы, шпрехенуполномоченного (языкового омбудсмена — М. Р.) и языковые штрафы — никакого НАТО Украине не видать», — написал NaSi.

» — Ну возьмите нас куда-нибудь. Нищих, разваливших свою страну (мы и ваши развалим), угробивших экономику, ведущих 8 лет войну на своей территории. Ну возьмите!

— Мы вам дадим парабеллум, будете отстреливаться…» — с юмором отреагировал Олег Дмитриевич.

«Боже! Он опять требует!» — не выдержала Ольга Р.

«Не украинцы сделали этот выбор (речь о стремлении в ЕС и НАТО — М. Р.) — у них никто не спрашивал, — а кучка нацистов и пресмыкающихся перед ними правителей», — отметил Олег Г.

«Та тебе уже сто раз ответили — забудь!» — призвал Максим К.

«Если НАТО пригласит к себе Украину, то получит в итоге Львовскую область в составе Польши. Которая, кстати, сидит на дотациях Евросоюза», — подытожил Николай Е.