В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании ареста в качестве меры пресечения Джалалу Кязымову в связи с выявлением финансовых нарушений в министерстве обороны. Арестован бывший начальник финансовой службы военно-воздушных сил Азербайджана полковник Джалал Кязымов. Ему предъявили обвинение в хищении более 1 миллиона манатов ($600 тыс.). В отношении него избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Азербайджана

Пользователи в социальной сети оставили свои комментарии на этот счет. И все они, конечно же, неодобрительные.

Новый Канал: «Миллион манат! Это мелочь для его формата».

Karabakh Is Azerbaijan: «Я тоже хочу лям, и готов потом отсидеть 4 месяца».

Пользователь под ником Sanio пишет с сарказмом:

Sanio: «Все воруют, и тут нет ничего нелогичного. Если семейке можно, то почему другим нельзя? Всё правильно. Потом еще просят собирать копейки для помощи семьям погибших, раненых».

T S: «25 колонн железнодорожного вокзала возведены из строительного мусора. Это у всех горожан перед глазами. Что-то я не слышал об арестах по этому случаю».

Пользователь Руслан негодует:

Ruslan A: «Почему каждый день в Кельбаджаре, Зангелане, по всей границе гибнут молодые ребята? Это В МИРНОЕ время! Почему не арестовывают полковников и майоров, которые за это отвечают! Почему! Почему уголовные дела заводят только на хищения денег! ПОЗОР! Я читаю комментарии образованных людей и, к сожалению, замечаю, что в этом вопросе их больше всего интересует, кто сколько украл, какой-то маниакальный интерес к большим деньгам, то, что каждый день без реальных причин в мирное время в нашей армии гибнут молодые ребята, их не интересует. Halal olsun sizə!»

Moru: «По цепочке надо идти, чтобы дойти до Гасанова З. У нас без разрешения старшего не принято что-то брать! Всегда так было: старшие разрешают, младшие берут и приносят старшим».

Пользователь Youtube прокомментировал новостное видео:

BOZQURD: «Президент должен уничтожить всех коррумпированных министров и чиновников-бандитов, в противном случае он потеряет всё уважение и доверие воинственного народа Азербайджана».

Официальное интернет-представительство президента России Ильхам Алиев

Информационное агентство Sputnik Азербайджан публикует новость на своей странице в Фэйсбук. Новостной пост собрал много комментариев от пользователей этой сети.

Саида из г. Баку пишет:

Саида Мирзоева: «А кроме него никто не ворует!»

Наиля Абдуллаева: «Жадность погубила, нужно делиться».

Выпускник Azerbaijan Technical University Ровшан продолжает:

Меликов Ровшан: «Он наверх не дал долю. Вот и посадили».

Якуб согласен с предыдущим комментатором и присоединяется к нему:

Якуб Алиев: «Смотрите выше, там многие прячутся за арестованными».

Эльвира Мамедова: «На показуху всё это делается».

Джейхун, менеджер в Real house в г. Баку, тоже делится своим мнением:

Джейхун Новрузов: «Он этот миллион как минимум в год 1 раз списывал».

Эльмира Мовсумова пишет: «Вот сволочи,! Вместо того чтобы копейку беречь для страны, для народа, для Армии, воруют… И не стыдно?!»

Официальное интернет-представительство президента России Армия Азербайджана

Ильгар Джафаров пишет: «Тех, кто не воровал, не брал взятки, они выжили, человека, который был честен, заставили бросить родину!!!»

Исрафил Умуд оглы пишет: «Арестовать надо не того, кто деньги из бюджета украл, а того, кто из бюджета деньги не украл и сидит голодный в тюрьме, хоть покормить, тот Визиров, который арестован, он старался, украл деньги из бюджета, теперь сам сытый, его семья сытая, да, скорее всего, родственников не обижают, зачем ему тюремная баланда?»