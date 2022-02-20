Принц Гарри не чувствует себя в безопасности во время визитов в Великобританию. Об этом заявили его юристы на заседании по делу против министерства внутренних дел. Барристер Гарри Фатима Шахид сказала, что Великобритания для принца всегда была и останется домом.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Решения о персональной безопасности принца Гарри и его семьи при нахождении на территории Великобритании принимает специальный комитет по защите членов королевской семьи и общественных деятелей (Ravec). По данным, предоставленным в суде, при выходе герцогов Сассекских из королевской семьи они были перемещены в «особую категорию», это означает, что обеспечение безопасности во время визитов в Великобританию рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.

На просьбе принца Гарри предоставлять ему защиту полиции за дополнительную плату был дан отказ. Как объяснили представители министерства внутренних дел, полиция так не работает.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Часть пользователей не понимают, на каком основании принцу должны предоставлять полицию в собственное распоряжение и почему к нему должны относиться не как к обычному подданному Великобритании.

«Он может нанимать какую хочет охрану, но только не нашу полицию. Ровно так же, как и все остальные не могут ее нанять. Это не так уж и сложно», — прокомментировал @gbcbadders.

«Потому что наши офицеры-защитники не наемники, в отличие от американских. Это не такой уж и сложный концепт, чтобы его понять», — отметил @QprfcPaul.

Ряд комментаторов все же не против того, чтобы принц нанимал столичную полицию в собственных целях. Главное, что их интересует, это то, что он будет платить сам, что он не требует от правительства оплаты его охраны из налоговых поступлений.

Callum Darragh Полиция Лондона

«Ну и ладно, если он деньги из своего кармана кладет», — прокомментировал @MikeyPB.

«Я не фанат этой пары и ее подхода к некоторым вещам, но если он сам заплатит полную цену, тогда я не вижу проблемы, особенно учитывая, что некоторые другие люди пользуются подобной защитой, например премьер-министр. Его комментарии о невозможности обеспечивания полного доступа частной охране имеют разумное обоснование», — считает @booker_helen.

Некоторые пользователи считают, что принц зря переживает за свою безопасность и что ему нечего боятся во время его визитов в Великобританию, потому что тут «он никому не нужен».

«Наша полиция не служба для найма. Я понимаю его озабоченность, но почему он не может нанять частную охрану? К тому же он приезжает только в королевские резиденции, где он точно будет защищен. Не понимаю, к чему вся драма», — написала @TaniaC10.

«Человек, очевидно, параноик. Последний раз, когда он был тут, некоторые фотографы сделали несколько фотографий, это не является нарушением безопасности. Очень богатым знаменитостям разве разрешается нанимать полицию каждый раз, когда они прилетают, чтобы продвигать себя, навещать друзей? Нет», — прокомментировала @ElizaMontyBurns.

В комментариях не согласились с тем, что Великобритания все еще является домом для принца, они считают, что с переездом в США и уходом из королевской семьи он поменял свой «дом».

"Он, может быть, и желает, чтобы это все еще был его дом, и нет никаких сомнений, что в будущем он точно этого пожелает. К сожалению, он сам себя наказал и вырыл себе могилу, и в ней он и будет лежать» , — прокомментировал @wetwangworrier.

«Она оказалась калифорнийская, размера king size», — добавил @TheSingleNotice.

«Его дом в Америке, я воодушевлен его поступком, но та позиция, на которую, как он думал, он имеет право, исчезла. Великобритания ему больше ничего не должна!» — написал @chrisb3011.

Среди тех пользователей, которые выразились против найма полиции принцем, есть те, кто просто считает, что полиции не хватает на всех британцев, а если она еще и за принцем следить будет, то ничего хорошего из этого не получится.

«Чтобы он забрал бог знает сколько сотрудников полиции с работы по защите обычного народа?» — уточнил @markcameron666.

«Извини, но ты больше в Великобритании не живешь, мы не должны убеждаться в том, что ты в безопасности. Тем более что у нас не хватает полицейских для обеспечения нашей безопасности», — объяснила @Jeanett56996037.

Некоторые комментаторы посоветовали принцу вести себя так, чтобы его действия соответствовали его словам, не афишировать свои поездки и жить обычной жизнью. Они предположили, что таким образом охрана может совсем не понадобиться.

«Просто веди себя скромно и не анонсируй поездок. Если ты приезжаешь на благотворительную акцию, я уверен, что минимальная охрана уже будет предоставлена», — предположил @WhoEditor.

«Зачем нужна охрана, если они держатся подальше от глаз публики, чтобы никто даже не знал, что он здесь?» — спросил @George50P.