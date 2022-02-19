Киев рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш кредита в размере $700 млн по итогам пересмотра программы сотрудничества, заявил 18 февраля глава министерства финансов Украины Сергей Марченко в ходе заседания Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», 112.ua, а также в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

«В Украине ожидают приезд миссии МВФ и пересмотр программы Stand-By, что позволит Украине получить ещё один кредит в 700 млн долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины уже составил 2,55 трлн грн, или $94,15 млрд. Мне интересно, а как все это отдавать будем?» — задалась вопросом украинская журналистка Ангелина Пичик.

«Никак и никогда [не отдадим]… вечная колония», — отреагировал Yurii.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«Они за этот долг будут вас дергать. Землей и недрами отдадите», — добавила Red Fox.

«Вероятнее всего, в преддефолтном состоянии отдадим землёй по бросовым ценам», — пишет Roma.

«Натурой», — кратко ответил Alex Tiger.

«Пришлют новых наблюдателей за наши деньги, и всё», — написала Светлана Т.

«Рынок земли открывали не просто так», — отреагировал Roma.

«Продаемся до последнего за бусики», — добавил Se.

«Значит, снова тарифы вверх и вверх…» — предположил Вячеслав.

«Ну, всегда можно объявить дефолт, ничего страшного в этом нет», — иронизирует Danil.

«А кого интересует, кто и когда отдавать будет! Они же временщики! Награбили… награбили… Свалили, а расплачиваться будут наши дети, внуки, правнуки!» — отметил Jjka.

«Коллекторов будем ждать», — пошутил Денис.

«Всё на Россию надеются — рано или поздно захватит Украину и все долги за Украину выплатит, поэтому единственная страна, которая не заинтересована в захвате Украины Россией — это сама Россия, к сожалению», — прокомментировал Николай.

«Никак. Будем выполнять хотелки хозяев», — добавила Елена.

«Украину разделят, таким способом спишется долг!» — считает Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Отдавать будем своей территорией и независимостью! Спасибо тебе, Зеленский, за счастливое сегодня! Привет твоим папе и маме! Они еще не умерли от стыда за сына, которого воспитали ничтожеством!» — не выдержала Софья С.

«Шут (Зеленский. — О. П.) со своей шоблой из страны свалит. А вы отдавать будете. Потом и правнуки ваши. Только Украина к этому времени украинцам принадлежать не будет. За долги раздербанят по дешевке», — отметила Ирина.

«Затягивают на шее еще сильнее удавку. Сколько мы сможем продержаться?» — задалась вопросом Aleksandra.

«Интересно получается. России никто ничего не выделяет, Россию обложили санкциями, Россию игнорирует типа весь мир, но уровень жизни лучше. В Украину столько уже денег этих траншей выделили, а живем всё хуже и хуже», — отреагировал Dober.

«Это кредиторская игла, с которой уже не слезть, ничем хорошим не закончится», — считает Aleks B.

«Еще плюс долга на каждого жителя Украины», — возмутилась Валентина Л.

«700 лямов кто-то слямзит. Современная Украина — это чёрная дыра», — с сарказмом добавил Backups.

«Это чтобы не только правнуки долги отдавали, а чтоб и их правнуки поучаствовали», — подытожил один из участников обсуждения.