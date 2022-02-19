Суперзвезда шоу-бизнеса Таркан выпустил новую песню «Пройдет», в которой он поет: «Это пройдет, всему наступает конец, эти страдания тоже закончатся». Таркан, выпустивший свой последний альбом в 2017 году, 17 февраля представил поклонникам свою новую песню «Пройдет». После того как Таркан поделился первыми кадрами из видеоклипа на новую песню, слова этой песни стали одной из самых горячо обсуждаемых тем в социальных сетях. В своей новой песне он поет:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Это пройдет, всему наступает конец, эти страдания тоже закончатся,Хватит уже, надоело, эй, приятель, отстань уже от нас,Как будто впервые он ударил нас в спину? Какой это по счету удар (второе значение: переворот), уж явно не первый,Да, мы упали, но разве мы не вставали (прежде)? Разве мы постоянно не бросали вызов жизни? Не унывай, чего только нам не пришлось пережить,Пройдет, пройдет, конечно, это тоже пройдет,Совсем скоро терпение победит…»

Эти слова его поклонники распространили в социальных сетях, подразумевая «хватит уже Эрдоган и ПСР».

Журналист, публицист Атилла Таш публикует следующий комментарий:

@AtillaTasNet:«Песня Таркана «Пройдет» вошла в историю как первая протестная песня поп-музыки. Только кому он ее адресовал, не называя имен, хотя все и так поняли, кого он имел в виду! Поздравляю, Таркан! Безусловно, пройдет!»

Hakki Topcu Таркан

Пользователь по имени Бурджу публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@tc_kemalist:«Таркан нанес последний удар в ходе матча и забил гол… Люблю этого человека❤».

Публицист, комментатор Эрдем Аксакал публикует следующий комментарий:

@erdemaksakal:«Таркан исполнил песню «Пройдет», и еще до того как вышел клип на песню, 15-секундный тизер произвел здесь эффект народного празднования. На самом деле, мне сложно представить то счастье, которое наступит, когда всё пройдет».

Пользователь с ником Налан Ада публикует следующий комментарий, прикрепив эмодзи лампочку, которая, как известно, является символом ПСР:

@NalanAda06: «Пройдет, пройдет… Мне понравилась (песня), пусть перегорят лампочки, которым она не понравилась🤣».

Пользователь по имени Каган Йылдырым публикует свой комментарий в ответ на твит министра здравоохранения, поддержавшего песню Таркана:

@kaganyildirim06: «За эту поддержку тебя снимут с должности, господин министр Коджа. Как бы то ни было, недолго ждать, всё пройдет, уйдет… Спасибо Таркан за этот чудесный гимн».

Saglik.gov.tr Фахреттин Коджа

Пользователь с ником Türkiye Gerçekleri (Правда о Турции) публикует следующий комментарий:

@MstSelanik:«Эти дни пройдут, нас ждут солнечные дни. Недолго ждать».

Пользователь по имени Ибрахим Унвер, подытоживая ситуацию в Турции, публикует следующий комментарий:

@ibrahim01852610:«Страна погрязла в бедности, будучи богатой. Помогая Афганистану и другим странам, она ставит своих граждан в затруднительное положение. Все, от сельского старосты до министра, делают вид, что ничего не происходит. Вместо того чтобы критиковать тех, кто не выполняет свои обязанности, пресса нацелена на тех, кто делает свою работу хорошо. Оппозиция считает, что придет к власти путем досрочных выборов».

Дженгиз Гочер публикует следующий комментарий:

@_CengizGocer:«Таркан своей новой песней «Пройдет, пройдет» поставил последнюю точку перед уходом ПСР… Не могу наслушаться…»

Мэр столичного муниципалитета Мерсина Вахап Сечер публикует следующий комментарий:

@SecerVahap:«Дорогой Таркан, твоя новая песня «Пройдет» — это великолепная работа, ставшая глотком воздуха для миллионов людей не только с точки зрения музыкального исполнения и визуальности, но и с точки зрения подчеркивания социальной ответственности современного исполнителя. Спасибо!»