Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук призвала жителей ДНР и ЛНР выезжать на Украину. Об этом она сказала 18 февраля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем людям, которые сейчас на «временно оккупированных территориях», которые боятся за своих детей, которые боятся за свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ (котрольный пункт въезда-выезда — О. П.) или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», — приводил слова Верещук РИА Новости.

Заявление украинского министра обсудили читатели телеграм-канала «Новое издание». Многие участники обсуждения критически отнеслись к словам Верещук, отметив, что за восемь лет войны в Донбассе Киев не особо помогает переселенцам с Донбасса.

Minre.gov.ua Ирина Верещук

«А потом мы вас убьем и скажем что это российские солдаты вас убили», — отреагировал Gigione.

«Это те, которые на вопрос про создание мест для переселенцев отмораживались», — добавил «Сусло».

»Условия они создадут, как же», — написал Vladyslav Vadymovich.

«Да, поедут к вам. Ага», — с сарказмом пишет Al GL.

«Восемь лет уже создаёте [условия]!..» — отметил Иосиф К.

Ліонкінг Донбасс. 2014

«Она вообще в своём уме? Езжайте к нам [говорит]… людям, которых обещали убить?» — недоумевает Сергей Ш.

«Главное слово «создадим», не уже создали, а создадим. Вы приезжайте, а мы создадим…» — отреагировал Алексей.

«Пенсии отдадите, которые вы у жителей Донбасса украли? Клоуны…» — пишет AnMenegin.

«А чего не добавила, что сначала очистку сделают нацики?» — поинтересовался Denis.

«Значит там (в России — О. П.) людей обеспечили транспортом и уже ждут. А тут сами езжайте и найдите способ. А куда ехать? Вы им уже оперативненько всё обеспечиваете? Ну да под это можно бабки выделить и украсть», — добавила Anna.

«Где она была в 2014, когда людей бросили!!!» — недоумевает Екатерина.

«Они не могут создать условия для тех людей, которые тут живут, обворовывают их космическими налогами на всё», — отметил Алек.

«Вы… 8-й год не можете обеспечить приемлемые условия жизни переселенцам 2014 года, попутно поражая их в гражданских правах!.. А тут «ждём, создадим, есть, жить»!.. «Фильтрационные лагеря СБУ их ждут с «чей Крым?» — отреагировал VvelkoM.

«Пенсии старикам отдайте, заработанные честным трудом», — призвал ИN.

«Уже создали в 2014-м. Дураки поехали и в итоге превратили всех в изгоев без крыши над головой, без работы и без гражданских прав», — отметил «ЪУЪ».

»Пройдите сквозь линию огня, и, если выживете, мы вас накормим… Занавес», — не без сарказма добавила Ольга Н.

«Цинизм высшей степени», — написала Илья Л.

«Это эвакуация по-украински… как-нибудь», — подчеркнула Яна.

«Ага, всех прибывших поставят на колени и будут спрашивать, чей Крым. Очень хочется…» — отметил Pesik Sharikov.

«Верещук, три друга приехали с семьями из Донецка. Двое уехали обратно. Ни условий, ни денег, ничего за 8 лет вы им не дали», — поделился Александр.

«Моей соседке (живу на Западной Украине), которая приехала из Донбасса в 2014 году, разбили машину только за то, что у неё донецкие номера… Да, тут «безопасно»…» — также поведала Madridista.

«Вас ждёт поражение в правах лет на 20, фильтрационные лагеря, насильственная украинизация — в общем всё, что вы любите. P. S. Хорошо, что с газом сейчас *опа, а то могли бы и газовые камеры предложить люби друзи (дорогие друзья — О. П.)…» — отреагировал Андрей.

«Ну да, куда им ехать? Чего только стоит пройти КПВВ… Наизнанку вывернут», — с сарказмом подытожил Алексей О.

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