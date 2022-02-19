Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину. Об этом в ходе брифинга 18 февраля заявил глава Белого дома Джо Байден. Американский лидер также утверждает, что российские войска «выберут для атаки» Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин якобы уже принял соответствующее решение. Вместе с тем он отметил, что США будут продолжать диалог с Москвой, пока Россия не применит военную силу.

Читайте также: Байден «предупредил» о попытке России атаковать Украину

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко), в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик, а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Америка уже 8 лет как активно атакует Украину», — написал Алекс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«… [Байден] в припадке, походу. Больше переговоров Америка — Россия не будет, походу», — не без иронии добавил Done John.

«Самый главный вопрос — зачем? Какой же сюр», — отреагировал Андрей.

«Неужели нельзя свой рейтинг поднимать другим способом??? Достал», — не выдержала Anna.

«Пластинку заело!» — шутит Евгений.

«Дед с ума сошел!» — не без юмора добавил Alex R.

«Может, не на Киев, но за Донбасс [Россия] вступится…» — отметил Влад В.

«Риторика всегда повторяющаяся. Ничего нового. Также было перед Югославией, также было перед Ираком, также было перед Ливией и Сирией. Четкая формализация «образа мирового врага» с целью оправдания агрессии любого масштаба», — написал RevizoR.

НАТО бомбит Югославию. 1999

«Нападёт? Чтобы кредитные долги за Украину выплатить Западу? Путин ещё умом не тронулся», — добавила Ирина.

«Ну вот зачем России Киев? Джо, таблетки нужно принимать по расписанию!» — призвала Elena Z.

«А если не нападет, то что тогда? Кто будет отвечать за свои слова!?» — недоумевает Alexander.

«Зачем на Киев? Все свалили во Львов», — отметила не без сарказма Ирина.

«Байден уверен, что на Украине, кроме Киева, городов больше нет, остальное — Россия», — пошутила Oksana.

«Пациент Белого дома сказал…» — иронизирует Сергей П.

«Если бы эти маразматики меньше гавкали, может, было бы по-другому», — отреагировала Инна А.

«Прямо выпрашивает у Путина нападение», — смеется Валентина Б.

«Тот, кто пишет сценарий, тот его и исполняет. Все прекрасно понимают, кто хочет войны на Украине и поставляет оружие!!!» — подытожила Валентина А.

Читайте также: Байден обвинил ДНР и ЛНР в провоцировании Украины