Очередное заявление Байдена о «грядущей» российско-украинской войне стало поводом для зубоскальства грузинских пользователей соцсетей. Слова президента США в переводе на грузинский язык обнародовала грузинская оппозиционная телекомпания «Мтавари» и запостила одну из фраз на своей странице в соцсети Facebook. «Я уверен, что Россия нападет на Украину», — сказал Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Большинство комментариев оказалось резко негативным и не соответствующим духу редакционной политики этого «прозападного» телеканала.

«Этот, я думаю, больше России хочет вторжения России на Украину», — усмехнулся В. К.

Gage Skidmore Джо Байден

«Согласен», — ответил ему пользователь Г. С.

«Молодец, какие надежды подаешь», — съязвила в адрес Байдена Е. И.

«Да он с самого начала обнадежил, а под конец принес в жертву. Думаю, и у нас сделает то же самое», — в тон предыдущему пользователю заметил Л. Д.

«Сдвиньте одно место и помогите, как обнадежили», — обратился к Байдену Р. Ж.

«Россия давно туда ворвалась. Неужели не знаешь? Ты (далее нецензурно)», — возмущенно написал в адрес президента США пользователь Г. С.

«А вы только возмущаетесь и выражаете беспокойство???» — поинтересовался у американцев М. Ц.

«Хочет он [Байден] войны в Европе. Пока не началась, а уже сколько оружия продал», — вставила свою оценку Г. Х.

«Почему хочет этот человек войны, не пойму», — возмутился Г. К.

«Э, дядечка, сейчас мы солдатами пожертвуем для ослабления России, украинцев тоже довольно много, они погибнут, Россия ослабнет, санкции ослабят. Хорошо идет наш план. Только поскорее, как бы там не начались переговоры об урегулировании с Россией», — саркастично пересказал мысли президента США пользователь Г. К. 2.

«Так нападите же на этого… Путина», — возмутился Н. А.

«Скажи, что хочешь, чтобы напали, ты… (нецензурно)», — призвал Байдена К. Д.

«Короче говоря, больше этого [Байдена] войны больше никто не хочет», — констатировала Т. Д.

«Вначале сделал все, чтобы вместе с НАТО и Украину натравить на Россию, а сейчас с нетерпением ожидает, когда они прибьют друг друга. Садисты, негодяи», — поддержала предыдущего пользователя М. Т.

«Очередь за нами», — встревожилась А. Т.

«В Грузию ворваться не успеют. Если она [Россия] начнет войну с Украиной, там все от мала до велика встанут на защиту родины, к тому же страны Европы и НАТО помогут Украине. Переварят раз и навсегда [Россию], и мы все отдохнем», — попытался успокоить ее А. Р.

(сс) Allied Joint Force Command Brunssum Солдаты НАТО

«Я почему-то думаю, что [Россия] в США вторгнется гораздо раньше. Если вторжение чего-то стоит», — предположил Г. Д.