18 февраля началась эвакуация в Россию мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. О начале эвакуации сообщили главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник, опубликовав соответствующие обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Новость об эвакуации мирных жителей республик Донбасса обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»).

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«[Глава ДНР Денис] Пушилин заявил о массовой эвакуации из Донецка в Россию…» — написал украинский журналист Максим Назаров.

Andrew Butko Денис Пушилин

«Что-то недоброе затевается», — написал Pavel S.

«А что, ждать пока ваши нацики убивать начнут?» — задалась вопросом Ludmila V.

«А вот это уже напряжно. Это не болтовня, а конкретные действия!» — добавил Сергей Ю.

«Ещё сегодня утром была утечка телефонного разговора якобы Зеленского с одним из подчинённых, речь шла об эвакуации семьи Зеленского. Ну я тогда не особо так воспринял, сейчас склоняюсь к тому, что это правдивая запись», — отметил Vitaliy T.

«А куда людям бежать от войны?» — недоумевает Xlotoo.

«Этот не шутит обычно», — добавил A. Shabatura.

«Если ВСУ начнут наступление, прощайтесь с государственностью. А мы, россияне, походу, должны приготовиться к новым санкциям…» — пишет «А».

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

"Невинные души будут жить. А где уже — неважно. Они заслужили жить в мире», — добавила Stasiia.

«Оба-на… Очищает от гражданских поле боя? Самое время кому-то доставать зелёный галстук… На выходных вторая волна излёта оставшихся из страны?» — недоумевает Valera R.

«Зеля (Зеленский. — О. П.) решил идти по пути Саакашвили», — написал Valik.

«Походу, допрыгались», — отреагировал I.

«Впереди «Минск-3» и котёл-3», — добавил Владимир.

«Значит, будут ВСУ наступать… Хоть и… [говорят], что не собираются. В их слова уже веры нет», — прокомментировал происходящее «Он Вам Димон».

«Дончане и луганчане, сопереживаем, сочувствуем. От наших «отбитых и укуренных» всего можно ожидать», — отметила Лариса Юрьевна.

«Ну не просто ж так нас накачивали оружием все это время! Наркета (Зеленского. — О. П.) уже ничего не сдерживает, что угодно можно ожидать от него…» — добавил Максим М.

«Мне кажется, когда про эти химикаты заговорили, после этого и начали эвакуировать. При обстреле кому попадёт, а кому — нет. Но при «химке» реально может много пострадать», — считает Алла.

«Это результат провальной дипломатии. [Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба давно должен был в отставку подать», — написал Димон.

«То, что обломкам Украины приходит конец, — понятно», — отреагировал Igor O.

«Это же надо было так тупо и бездарно наступить на грузинские грабли…» — задумался Valera R.

«ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию. Так близко к войне, как сегодня при Зеленском, Украина не была семь лет, с февраля 2015 года. На этом фоне министр реинтеграции Украины [Ирина] Верещук призывает всех из ДНР и ЛНР ехать на Украину. Зачем? Зеленский их уже особями назвал и призвал уезжать в Россию. Секретарь СНБО Данилов даже сейчас, перед угрозой войны, продолжает твердить, что Зеленский не будет исполнять Минские соглашения: прямые переговоры с ДНР и ЛНР, выборы там невозможны. Ну не идиоты?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

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