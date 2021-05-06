Производители оружия в США за счет «милого» дизайна пытаются привлечь детей
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был раскритикован пользователями Twitter после того, как он раскритиковал «мерзкий» пистолет, который за счет «милого» дизайна привлекает внимание детей. «Это мерзко. Череп с соской на боевом оружии. Это сделано, чтобы оружие выглядело мило, чтобы оно нравилось детям. Производитель дал этому название JR-15. Каждый политик, поддерживаемый NRA (национальная стрелковая ассоциация США), должен осудить такой шаг», — написал демократ из Калифорнии.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Я прошел строгий курс обучения владению огнестрельным оружием под давлением родителей и сверстников. Затем я прошел формальный курс NRA (кажется), на котором меня научили фактической информации о владении оружием и логистике. Моя дочь и внучки познакомились с моей моделью 29 и Remington 12 калибра, когда я взял их в тир и показал им, чем эти два оружия отличаются. Любой интерес, который у них мог возникнуть, растворился в пресловутой вспышке (и буме). У парней может быть другая реакция и они заинтересуются пистолетами. Но есть разница между интересом и одержимостью огнестрельным оружием. Родители должны уловить разницу», — пишет laspenas.
«Можете ли вы представить себе мир, в котором членам семьи не придется знакомить детей с оружием… Мы очень далеки от этого…» — переживает elli5.
«Возможно, когда голодные до власти и диктаторские политики, а также преступники, не уважающие других и угрожающие обществу, будут полностью разоружены, у рядовых американцев не будет необходимости обеспечивать свою безопасность, вооружаясь. Я бы не стал задерживать дыхание в ожидании этого», — отвечает mikemcgfl821.
«Во-первых, AR15 — это НЕ штурмовые винтовки. Во-вторых, компания, производящая эти винтовки, скорее всего, не сможет их делать благодаря Ньюсому. Оружие НЕ является «злом», и, несмотря на заявления Болдуина, оно НЕ стреляет, если кто-то не нажмет на курок. Это детская версия AR15, уменьшенная, как и другие детские версии винтовок, которые существуют уже много лет (да, есть даже розовые пистолеты для девочек). Эти пистолеты поставляются с магазином на один патрон (22lr) и двухступенчатым предохранителем. Несмотря на то, что Ньюсом впадает в ярость из-за логотипа компании, ответственные владельцы оружия будут продолжать обучать своих детей безопасному обращению с оружием», — указывает deplorableo1.
«Вообще-то по всем отзывам, начиная с 1980-х годов, — это штурмовая винтовка», — отвечает markwalker.
«Выглядит круто, жаль, что у меня нет такого для детей. Я постоянно брал всех своих детей, которым уже за 30, на стрельбище, и даже моей дочери это нравилось. Кстати, он не мерзкий», — уверен bigdaddy1.
«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы безопасно познакомить молодых людей с огнестрельным оружием, а потом они смогут выбрать, быть ли им владельцами оружия. Мой старший брат был искусным стрелком в бойскаутах, но через несколько лет он потерял интерес. Я, однако, пошел другим путем и могу сказать, что моя жизнь обогащена охотой и стрельбой по мишеням с моей скромной коллекцией. В прошлом году я добавил AR 15. Я должен был сделать это раньше. Это удивительная технология», — рассказывает reeno1901.
«Неужели ему нечем заняться, как ходить без масок повсюду, в то время как школьники продолжают страдать; продолжать игнорировать преступления, особенно совершенные определенным меньшинством; снова и снова пытаться повысить налоги или посмотреть, сколько еще мест в Конгрессе его штат может потерять из-за бегства жителей. Ну же, мужик!» — отмечает TheGhostof40.
«В 50−60-х годах у нас были игрушечные пистолеты, некоторые из них были капсульными, некоторые стреляли пластмассовыми пулями. У нас также было игрушечное оружие времен Второй мировой войны и настоящие армейские каски. Мы никогда ни в кого не стреляли и не убивали, нас учили морали и ценности жизни», — вспоминает duaneanderson693.
Напомним, что два ребенка в штате Флорида, США, открыли стрельбу по полицейским после того, как проникли в чужой дом. Девочка 14 лет и мальчик 12 лет нашли оружие внутри дома, в который они пробрались во Флориде. Девочка пострадала от выстрела одного из полицейских, позже была доставлена в больницу и выжила. Мальчик не пострадал, через некоторое время после стрельбы он вышел к полиции с поднятыми руками.
Дети стреляли из AK-47, которые они нашли в доме.