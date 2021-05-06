Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был раскритикован пользователями Twitter после того, как он раскритиковал «мерзкий» пистолет, который за счет «милого» дизайна привлекает внимание детей. «Это мерзко. Череп с соской на боевом оружии. Это сделано, чтобы оружие выглядело мило, чтобы оно нравилось детям. Производитель дал этому название JR-15. Каждый политик, поддерживаемый NRA (национальная стрелковая ассоциация США), должен осудить такой шаг», — написал демократ из Калифорнии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я прошел строгий курс обучения владению огнестрельным оружием под давлением родителей и сверстников. Затем я прошел формальный курс NRA (кажется), на котором меня научили фактической информации о владении оружием и логистике. Моя дочь и внучки познакомились с моей моделью 29 и Remington 12 калибра, когда я взял их в тир и показал им, чем эти два оружия отличаются. Любой интерес, который у них мог возникнуть, растворился в пресловутой вспышке (и буме). У парней может быть другая реакция и они заинтересуются пистолетами. Но есть разница между интересом и одержимостью огнестрельным оружием. Родители должны уловить разницу», — пишет laspenas.

«Можете ли вы представить себе мир, в котором членам семьи не придется знакомить детей с оружием… Мы очень далеки от этого…» — переживает elli5.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Возможно, когда голодные до власти и диктаторские политики, а также преступники, не уважающие других и угрожающие обществу, будут полностью разоружены, у рядовых американцев не будет необходимости обеспечивать свою безопасность, вооружаясь. Я бы не стал задерживать дыхание в ожидании этого», — отвечает mikemcgfl821.

«Во-первых, AR15 — это НЕ штурмовые винтовки. Во-вторых, компания, производящая эти винтовки, скорее всего, не сможет их делать благодаря Ньюсому. Оружие НЕ является «злом», и, несмотря на заявления Болдуина, оно НЕ стреляет, если кто-то не нажмет на курок. Это детская версия AR15, уменьшенная, как и другие детские версии винтовок, которые существуют уже много лет (да, есть даже розовые пистолеты для девочек). Эти пистолеты поставляются с магазином на один патрон (22lr) и двухступенчатым предохранителем. Несмотря на то, что Ньюсом впадает в ярость из-за логотипа компании, ответственные владельцы оружия будут продолжать обучать своих детей безопасному обращению с оружием», — указывает deplorableo1.

«Вообще-то по всем отзывам, начиная с 1980-х годов, — это штурмовая винтовка», — отвечает markwalker.

«Выглядит круто, жаль, что у меня нет такого для детей. Я постоянно брал всех своих детей, которым уже за 30, на стрельбище, и даже моей дочери это нравилось. Кстати, он не мерзкий», — уверен bigdaddy1.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы безопасно познакомить молодых людей с огнестрельным оружием, а потом они смогут выбрать, быть ли им владельцами оружия. Мой старший брат был искусным стрелком в бойскаутах, но через несколько лет он потерял интерес. Я, однако, пошел другим путем и могу сказать, что моя жизнь обогащена охотой и стрельбой по мишеням с моей скромной коллекцией. В прошлом году я добавил AR 15. Я должен был сделать это раньше. Это удивительная технология», — рассказывает reeno1901.

TheAlphaWolf AR-15

«Неужели ему нечем заняться, как ходить без масок повсюду, в то время как школьники продолжают страдать; продолжать игнорировать преступления, особенно совершенные определенным меньшинством; снова и снова пытаться повысить налоги или посмотреть, сколько еще мест в Конгрессе его штат может потерять из-за бегства жителей. Ну же, мужик!» — отмечает TheGhostof40.

«В 50−60-х годах у нас были игрушечные пистолеты, некоторые из них были капсульными, некоторые стреляли пластмассовыми пулями. У нас также было игрушечное оружие времен Второй мировой войны и настоящие армейские каски. Мы никогда ни в кого не стреляли и не убивали, нас учили морали и ценности жизни», — вспоминает duaneanderson693.

Напомним, что два ребенка в штате Флорида, США, открыли стрельбу по полицейским после того, как проникли в чужой дом. Девочка 14 лет и мальчик 12 лет нашли оружие внутри дома, в который они пробрались во Флориде. Девочка пострадала от выстрела одного из полицейских, позже была доставлена в больницу и выжила. Мальчик не пострадал, через некоторое время после стрельбы он вышел к полиции с поднятыми руками.

Дети стреляли из AK-47, которые они нашли в доме.