Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой» для того, чтобы ввести в заблуждение США и другие государства, а Россия «на самом деле» якобы готовится к атаке с применением химического оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей американской разведки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Белые каски»

«Двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, указывающие на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев», — в частности, приводит фрагмент материала The Washington Post издание «ШарийNET».

Материал The Washington Post обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «ШарийNET».

"Зачем в XXI веке вообще нужно химическое оружие, включите пропаганду по телевизору, эффект будет гораздо разрушительнее», — отреагировал Павел К.

«Страна, у которой по всему миру разбросаны химлаборатории, будет что-то трындеть об использовании химоружия Россией!!! Наглость высшей пробы!!!» — возмутилась Milana M.

«Сирийский сценарий отрабатывают црушники», — пишет Олег Валерьевич.

«Теперь Штаты дебилам (то есть нам, украинцам) продадут старые противогазы. А я вот не знаю, когда маразм дойдет до бактериологического оружия, что будут продавать?» — поинтересовался Петр М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Противогаз

«Нет у России ручных «Белых касок» для таких постановок…» — пишет Ирина Т.

«О, свои планы озвучили! Координаты с точностью до метра, время до секунды, позывные минеров…» — добавил «Баран Обама».

«По себе других не судят… Россия никогда, в отличие от США, не применяла химическое оружие. А также утилизировала запасы согласно конвенции…» — отреагировал Alex E.

«Белые каски» уже, наверное, и фильм сняли со всеми «доказательствами» применения Россией «Новичка», — с сарказмом пишет Анатолий С.

«Насколько же они шизофреники? Они говорят все то, что делают сами», — отметил Алексей В.

«Пробирочкой уже трясли? Это вам не Ирак, клоуны! Украинскую экономику, однако, исправно продолжают шатать. Скоро в ней даже мелочь звенеть не будет!..» — написал Денис К.

«Походу… [американцам] опять нужно утилизировать металлолом», — добавил Антон П.

«Разведке США надо набрать новых сценаристов. Эти исписались еще на Ираке. И вообще, они там, в разведке США, как в ставке Гитлера — все сплошь малахольные», — прокомментировал Игорь К.

Колин Пауэлл демонстрирует пробирку якобы с биологическим оружием (сибирской язвой) на заседании ООН 5 февраля 2003 года. После этого президент США Джордж Буш отдал приказ о начале войны в Ираке

«Дайте угадаю, травит газом природным?» — иронизирует Алексей Г.

«Учитывая, что на Украине размещены порядка двадцати биолабораторий америкосов, — они легко могут организовать и провести любую химическую и биологическую атаку!!! «Держите вора» громче всех кричит именно сам вор!!!» — отметил Василий П.

«Разведка США уже звучит как британские ученые», — добавила Марина К.

«По себе судят. То есть рассказывают, как бы поступили они», — подытожил Алексей Д.

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