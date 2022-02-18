Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит российского исполнителя Михаила Шуфутинского в страну.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Черная метка

«У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на «временно оккупированной территории», и при попытке его въезда на Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление на Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на «оккупированной территории», у нас есть основания запретить ему въезд на Украину», — приводит слова спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко издание «Страна.ua».

Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание», а также — в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Шуфутинский — нет, а вот [российский] газ — да», — смеется Arthur.

«Он чё, с головой не дружит? Пока нацики рулят, тут делать нечего», — написал Юра.

«Он расстроился!» — иронизирует Mark Cuker.

«А как же проданные билеты?.. За три недели до концерта они поняли, что не будут его пускать…» — отметил «Йод».

"Так он же американец, на хозяина тяфкают?» — шутит Игорь С.

«А он так сюда рвется, что трудно сдержать», — смеется Vall.

«Жить теперь вам без «3 сентября». Мучайтесь!» — пошутил Eloy.

«Сейчас бы Шуфутинскому въезд запретить, больше же нету проблем в стране», — не без сарказма отметил Mishka H.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

«Календарь не перевернул?! Ну теперь-то точно будет порядок в стране!» — шутит Иван.

«Шуфутинский переживет, а поклонники огорчатся… В Украине скоро только «95 квартал» выступать будет… И то не факт… Везде враги!» — написала Татьяна М.

«Зато в России смотрят [сериал] «Сваты», — отреагировала Наталія К.

«Не люблю Шуфутинского, но не пускать его к украинским фанатам… Причем здесь «был в Крыму»? Россиянин был в российском Крыму. Отлично. Он ещё в Америке жил. Куда его за это не пускать?» — возмутился Алекс Б.

«Оба-на!!! Ещё одного врага раскрыли!!! Очередная перемога (победа. — М. Р.)! Ну… теперь ещё лучше заживем. Да?» — с сарказмом подытожил Ярослав К.

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