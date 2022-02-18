В Европейский союз в случае эскалации ситуации на Украине могут прибыть более одного миллиона беженцев. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

«Согласно оценкам, могут прибыть от 20 тысяч до более одного миллиона беженцев», — цитирует политика издание Welt.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и «Панченко» (телеграм-канал украинской журналистки Дианы Панченко).

«Разброс цифр впечатляет, конечно. 20 тысяч и миллион. Интересно, долго эксперты считали это?» — задалась вопросом украинская журналистка Диана Панченко.

«А остальные куда, в Россию?» — поинтересовалась Ирина.

«Так у них и так несколько миллионов наших беженцев после госпереворота 2014 года», — написал Global.

«Работы всем хватит», — с сарказмом добавил Виктор.

«Ну вот вам цифры западных партнёров. Другими словами — действующую власть и идеологию страны поддерживает (1 млн) 3% населения, которые убегут», — предположил Александр.

(сс) European Parliament Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас

«Ну да, территорию поделить, рабов отправить на плантации», — в свою очередь отреагировал Александр.

«Негусто — из 30 млн 20 тыс. На заработки в десятки раз больше ездят», — задумался Денис.

«А кто это нас пустит в ЕС? Мы уже видели границу с погранцами в Польше. Да, возможно, люди с ВНЖ (видом на жительство. — О. П.) свалят, молодежь — с возможностью учиться и работать, специалисты — их примут. А я, например, в 50 лет без образования, языка, с ребенком-школьником и старухой матерью куда поеду? Никуда! Это ж надо было за 30 лет всё к… разнести в прекрасной стране…» — возмутилась Viktoria F.

«Так оттуда каждый год по полмиллиона бежит. 20 тысяч! Оттуда скоро все сбегут», — написал Maks.

«А какой смысл бежать? Зачем?» — недоумевает Eugene M.

«Вот реальная оценка количества бандеровцев, фашистов и тех, кто кошмарит всю Украину. Все остальные останутся с радостью», — выразил предположение Marat.

(сс) Mitte27 Факельное шествие в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры. 2022

«Скромно посчитали. Думаю… [намного] больше», — отреагировал Vladimir.

«Европейцы, давайте мы к вам и так переедем. Безо всякой войны», — пошутил ИN.

«В сторону России побежит 10 миллионов», — предположила Anna.

«20 тысяч на 20-миллионную страну? Серьёзно? Пальцем в небо», — отреагировал Aleks D.

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