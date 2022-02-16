В этой истории есть всё, что нужно для остросюжетного боевика или шпионского кино: генерал спецслужб, политика, заговоры и тайны. Вот только все эти атрибуты красивой истории на поверку оказались фальшивкой. Любители конспирологии уже, наверное, догадались, что речь идет о допросе широко известного в очень узких кругах политолога Валерия Соловья. Якобы связь с телеграм-каналом «Генерал СВР» вышла любителю неординарных прогнозов боком, и теперь он проходит по делу о разжигании межнациональной розни, пока, правда, в качестве свидетеля.

Бернардо Феррандис Баденес. Политический пустозвон

«В Москве задержали бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына. Их доставили в СК. Утром люди в погонах пришли к нему с обысками и изъяли всю технику, а затем забрали его и сына. Соловей — скандальный политический комментатор и конспиролог, автор самых неожиданных теорий заговоров и убеждённый антиваксер», — написал телеграм-канал»Mash.

С учетом резкой оценки персоны Соловья телеграм-каналом «Mash» следует пояснить, что свою известность среди далеких от политики людей Соловей приобрел после пары точных прогнозов относительно назначений тех или иных кандидатур на высокие руководящие должности в органах власти. Правда, после этого успеха «предсказания» Соловья пошли по наклонной, а характер его якобы инсайдерской информации о происходящих в политике процессах начал, как это принято говорить, отдавать душком сочинительства.

Выражаясь максимально мягко, последние прогнозы и «инсайды» Соловья можно охарактеризовать как рассказы, сильно резонирующие с адекватным восприятием реальности. Едва ли стоит перечислять все его «сливы от окружения высшего руководства страны», но для понимания всей полноты сюрреализма можно заметить, что политологу приписывают заявления о ритуальных обрядах и жертвоприношениях, которые практикуются в высших эшелонах власти.

Излишне пикантные подробности его рассказов привели к тому, что со временем в адрес Соловья стали сыпаться обвинения в фантазёрстве и попытках самопиара. Не исключено, что заявления эти имеют под собой реальные основания. Откровенно бредовые истории о теориях заговора, пришельцах, рептилоидах в интернете пользуются немалой популярностью. Поэтому даже абсурдные «сливы» Соловья снискали себе аудиторию, пусть даже какая-то доля подписчиков и могла быть весьма маргинализирована. Что примечательно, такой характер публикаций Соловья в итоге сыграл с ним злую шутку — ряд телеграм-каналов ловко обыграли конспирологическую стилистику политолога, в схожей манере сообщив о его злоключениях.

«Валерий Соловей арестован для того, чтобы алтайские шаманы, живущие в секретном метро под Кремлем, сварили из него целебный черный бальзам», — виртуозно передал стилистику прогнозов Соловья телеграм-канал «Старая площадь».

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Соловей

Вкупе с насмешками многие телеграм-каналы спешили раньше других поделиться подробностями допроса Соловья.

«По информации источников, Валерия Соловья задержали по делу о его связи с телеграм-каналом «Генерал СВР». Источник утверждает, что проведены лингвистические экспертизы, которые подтвердили голос украинского адвоката В. Ермолаева на эфирах телеграм-канала. Уголовное дело было возбуждено еще осенью 2021 году по факту «разжигания ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — написал телеграм-канал «Черный атаман».

При этом в мессенджере практически сразу после допроса политолога появилась информация о телеграм-канале «генерал СВР», связь с которым якобы и вышла Соловью боком. Как выяснилось, громкое название не отражает реального положения вещей — ведет это сообщество юрист с Украины, никакого отношения к российской разведке не имеющий. Примечательно, что среди сообществ Telegram нашлись и такие, кто с сочувствием отнесся к возможным трудностям, которые грозят Соловью. Например, телеграм-канал «Шпион, которому никто не пишет» считает, что политолог олицетворяет печальный, но во многом показательный пример невостребованного тонкого и глубокого ума.

«Довольно яркая фигура эпохи Суркова, занимавшая заметное место в политической жизни Москвы, причем в реальном секторе принятия решений, после смены куратора внутренней политики оказался не у дел и дрейфовал в сторону образа оппозиционного городского сумасшедшего. Этим Соловей, кстати, сильно дезавуировал свой интеллектуальный багаж и политический опыт, о котором сейчас мало кто уже помнит. Таким большинство его и знает — человека, который с серьезным лицом несет всякую дичь. Что удивительно, в его потоке бреда иногда случались очень точные попадания, но КПД его был столь низок, что делало поиск здравых мыслей делом нецелесообразным», — отметил автор поста.

ТГ-канал считает, что именно невостребованность и привела в итоге к тому, что некогда уважаемого политолога прибило к околооппозиционному лагерю, и здесь профессор позволил использовать себя в качестве то ли источника, то ли инструмента различных информационных вбросов.

«Не знаю, с кем он общался, но у нас традиционно недооценивают СБУ и их прокси. Информационная работа там поставлена на недостижимый для наших служб уровень. Так или иначе, складывается впечатление, что профессор окончательно потерял себя, или, точнее, не нашел в стремительно меняющемся мире. Это трагедия, не нахожу других слов, когда интеллектуалы, не найдя своего места, начинают натурально сходить с ума, становясь игрушками в чужих руках или просто сходя со сцены», — посетовал «Шпион, которому никто не пишет».

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Соловей на оппозиционной акции протеста

Надо сказать, что переполненные лирикой посты были скорее исключением в общем потоке сообщений по теме допроса Соловья. Например, ТГ-канал «Железный Феликс» высказался о политологе в куда более резких выражениях.

«В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали политолога-фейкомета Валерия Соловья и его сына. У них дома прошел обыск, была изъята вся техника (…) возбуждено дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ещё в декабре 2020 года «Феликс» разоблачил ряженого «Генерала СВР» Соловья, напрямую связанного с СБУ. Ну, вот и настало твоё время, Валера…» — написал автор поста.

Тем временем сам «виновник» бурной дискуссии телеграм-каналов вопреки любви к ярким заявлениям предпочел выйти из информационного поля и не позволять себе громких комментариев по случаю допроса. По данным телеграм-канала Readovka, такую позицию Соловью посоветовали занять адвокаты.

«Сам Валерий Соловей на время ушел из информационного пространства и никаких заявлений не делает — этот совет дали ему его адвокаты», — написал канал.