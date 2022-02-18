«Это героизм!» — ростовчане поддержали Камилу Валиеву
Тысячи жителей Ростовской области высказали слова поддержки одной из претенденток на золотую медаль в турнире по фигурному катанию среди женщин на Олимпиаде в Пекине Камиле Валиевой. 15-летняя спортсменка, лидирующая после короткой программы, допустила несколько ошибок и заняла лишь четвертое место. Большинство пользователей соцсетей уверены, что допинговый скандал выбил Валиеву из борьбы за золото Олимпиады. В итоге золотую и серебряную медали завоевали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.
«Слили. Очень жаль, что ребёнок попал под жернова этой политической машины. Спорт перестал быть только спортом. Такой гамбит произвели», — высказалась подписчица паблика «Ростов Главный» в Instagram.
«Сломали девчонку. Камила, ты умничка, молодец! Не всякий выдержит такое, а ты просто наше достояние! Не сдавайся», — пожелала спортсменке Марина Д.
«Она большая умничка, нервы у всех не железные. Мы за тебя, Камила!» — написал Кирилл Р.
«Её выбили морально, она сильно перенервничала. А ну-ка, сколько нервов потрепали бедному ребёнку», — уверена Рина.
«Невозможно без слёз на это смотреть, как сломали девочку. Надо выстоять, Камила! Вся Россия за тебя! С тобой! Ты — наша звездочка! Ты — олимпийская чемпионка в команде! Весь мир видел и восхищался твоим катанием! Воспрянь и докажи! Ты — лучшая среди лучших!» — поддержала фигуристку Татьяна К.
«Да под таким прессингом выступать — это героизм. Там вообще ноги подкосились бы. Умничка! Для нас, россиян, Камила — победитель во всех смыслах!» — написала Анна В.
«Камила — настоящий боец. Всё впереди. Образец выдержки и характера, достойный восхищения. Эта ситуация ещё раз показала, что Россию боятся и готовы «душить» даже наших детей. Пусть боятся, значит, надо делать выводы. Камила — звезда», — написала Светлана Ф.
«Это опыт, жестокий, но опыт. И я верю, что у этой девочки всё будет хорошо. А наши спортивные чинуши и адвокаты должны землю рыть и защитить её от нападок. И потребовать наказания для тех, кто слил информацию, кто морально издевался. Работайте, господа чинуши!» — обратилась к властям Татьяна Т.
«Умничка, девочка, держись, мы с тобой», — написала Светлана.
«Камила, ты бесспорно олимпийская чемпионка! Ты лучшая! Береги здоровье! Мы все с тобой!» — подчеркнула Ирина К.
«Это не спорт уже, держись, Камила! Держись, девочка, мы с тобой! Все всё знают, понимают и видели — всё это вернётся всем причастным, а твои медали золотые ещё впереди», — уверен подписчик.
«Она жертва политики», — считает Юлия.
«Все равно лучшая», — написала Татьяна К.
«Под таким психологическим давлением! Пусть Бог наградит тебя силой духа! За клевету отдельным личностям прилетит, вне всякого сомнения!» — предполагает Александр К.
«У неё всё впереди, какие её годы! Она потрясающая! Наши девочки большие молодцы, лучшие в мире фигуристки!» — высказала слова поддержки подписчица группы.
«Камила, ты лучшая, и это бесспорно», — поддержала спортсменку Элла Р.
«Бедная девочка, стала игрушкой в руках взрослых! Сломали девочку», — сетует Надежда Б.
«Камила, держись. Ты лучшая!» — написала Юлия А.
«Камила, ты умничка. Мы тебя очень любим. Ты наша звёздочка, ты лучшая», — отметила Елена А.
«Камила, ты умничка! Для нас ты победила! Ты помогла нашим девочкам завоевать золото и серебро, значит, это тоже твоё! Это ваша общая победа!» — считает Ирина К.
«Не каждый взрослый выдержит такое давление! Умничка! Все ещё впереди», — написала Наталия Л.
«За Россию отдувается! С Россией сделать ничего не могут, а ребёнка травят!» — уверена ещё одна участница обсуждения.
«Держись, сестренка! Мы с тобой!» — адресовал словам поддержки Камиле Валиевой ростовчанин.
«Психика ребёнка к такому не готова. Ужасно», — прокомментировал ситуацию Артур А.
«Наше самое яркое солнышко, все победы ещё впереди! Ты только не сдавайся», — обратилась к фигуристке Мария Д.
«Она — чемпионка планеты», — ️поддержала спортсменку Элла К.