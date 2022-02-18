Тысячи жителей Ростовской области высказали слова поддержки одной из претенденток на золотую медаль в турнире по фигурному катанию среди женщин на Олимпиаде в Пекине Камиле Валиевой. 15-летняя спортсменка, лидирующая после короткой программы, допустила несколько ошибок и заняла лишь четвертое место. Большинство пользователей соцсетей уверены, что допинговый скандал выбил Валиеву из борьбы за золото Олимпиады. В итоге золотую и серебряную медали завоевали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Luu Камила Валиева

«Слили. Очень жаль, что ребёнок попал под жернова этой политической машины. Спорт перестал быть только спортом. Такой гамбит произвели», — высказалась подписчица паблика «Ростов Главный» в Instagram.

«Сломали девчонку. Камила, ты умничка, молодец! Не всякий выдержит такое, а ты просто наше достояние! Не сдавайся», — пожелала спортсменке Марина Д.

«Она большая умничка, нервы у всех не железные. Мы за тебя, Камила!» — написал Кирилл Р.

«Её выбили морально, она сильно перенервничала. А ну-ка, сколько нервов потрепали бедному ребёнку», — уверена Рина.

«Невозможно без слёз на это смотреть, как сломали девочку. Надо выстоять, Камила! Вся Россия за тебя! С тобой! Ты — наша звездочка! Ты — олимпийская чемпионка в команде! Весь мир видел и восхищался твоим катанием! Воспрянь и докажи! Ты — лучшая среди лучших!» — поддержала фигуристку Татьяна К.

«Да под таким прессингом выступать — это героизм. Там вообще ноги подкосились бы. Умничка! Для нас, россиян, Камила — победитель во всех смыслах!» — написала Анна В.

«Камила — настоящий боец. Всё впереди. Образец выдержки и характера, достойный восхищения. Эта ситуация ещё раз показала, что Россию боятся и готовы «душить» даже наших детей. Пусть боятся, значит, надо делать выводы. Камила — звезда», — написала Светлана Ф.

Luu Камила Валиева

«Это опыт, жестокий, но опыт. И я верю, что у этой девочки всё будет хорошо. А наши спортивные чинуши и адвокаты должны землю рыть и защитить её от нападок. И потребовать наказания для тех, кто слил информацию, кто морально издевался. Работайте, господа чинуши!» — обратилась к властям Татьяна Т.

«Умничка, девочка, держись, мы с тобой», — написала Светлана.

«Камила, ты бесспорно олимпийская чемпионка! Ты лучшая! Береги здоровье! Мы все с тобой!» — подчеркнула Ирина К.

«Это не спорт уже, держись, Камила! Держись, девочка, мы с тобой! Все всё знают, понимают и видели — всё это вернётся всем причастным, а твои медали золотые ещё впереди», — уверен подписчик.

«Она жертва политики», — считает Юлия.

«Все равно лучшая», — написала Татьяна К.

«Под таким психологическим давлением! Пусть Бог наградит тебя силой духа! За клевету отдельным личностям прилетит, вне всякого сомнения!» — предполагает Александр К.

«У неё всё впереди, какие её годы! Она потрясающая! Наши девочки большие молодцы, лучшие в мире фигуристки!» — высказала слова поддержки подписчица группы.

«Камила, ты лучшая, и это бесспорно», — поддержала спортсменку Элла Р.

«Бедная девочка, стала игрушкой в руках взрослых! Сломали девочку», — сетует Надежда Б.

«Камила, держись. Ты лучшая!» — написала Юлия А.

«Камила, ты умничка. Мы тебя очень любим. Ты наша звёздочка, ты лучшая», — отметила Елена А.

Team Tutberidze Official Камила Валиева

«Камила, ты умничка! Для нас ты победила! Ты помогла нашим девочкам завоевать золото и серебро, значит, это тоже твоё! Это ваша общая победа!» — считает Ирина К.

«Не каждый взрослый выдержит такое давление! Умничка! Все ещё впереди», — написала Наталия Л.

«За Россию отдувается! С Россией сделать ничего не могут, а ребёнка травят!» — уверена ещё одна участница обсуждения.

«Держись, сестренка! Мы с тобой!» — адресовал словам поддержки Камиле Валиевой ростовчанин.

«Психика ребёнка к такому не готова. Ужасно», — прокомментировал ситуацию Артур А.

«Наше самое яркое солнышко, все победы ещё впереди! Ты только не сдавайся», — обратилась к фигуристке Мария Д.

«Она — чемпионка планеты», — ️поддержала спортсменку Элла К.