Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о создании трехстороннего формата с Великобританией и Польшей. Соответствующее заявление дипломат сделал 17 февраля на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс. Трансляция пресс-конференции велась на странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Алджернон Талмейдж. Капитан Артур Филлип. Сиднейская бухта. 1937

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об [инициированном] Украиной, Великобританией и Польшей новом трехстороннем формате сотрудничества… Великобритания и Польша будут стоять плечом к плечу с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», — сказал он.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Первый независимый» и 112. ua. Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112. ua.

«Так, а что нового? Британия и Польша будут стричь Украину, а Украина будет петь о партнерстве», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Сообразил на троих», — смеется Юрий Д.

«США туда ещё включить надо, как же без хозяев-то? Это мне «Крымскую платформу» чем-то напоминает. Сделали, сделали — толку нет. Ничего не решили и разошлись чисто для пшика, а денежки потрачены», — пишет Dober.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

«Какую роль в этом «союзе» будет исполнять «сверхдержава» Англия, понятно — колонизаторы, Польша — надсмотрщик, а Украина — колония с рабами, которым только и нужно — прапор (флаг. — М. Р.), гимн и мова (язык. — М. Р.)», — не без сарказма отметил Денис.

«Ага, давай! Ну что, сынку, помогут тоби (тебе. — М. Р.) твои ляхи (поляки. — М. Р.) и англосаксы?» — отреагировала Наталья фразой из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

«Галантерейщик и кардинал»!» — пошутил Павел Х.

«Вот и понятно уже в который раз, кто за всем этим с 2014-го [года] стоит», — написал Анатолий.

«А что есть на Украине такого, что может быть сразу интересно и полякам, и Англии?» — задумался Гена Т.

«Надо историю было хорошо учить, они нам никогда не были даже товарищами, и не надо возлагать надежды», — призвал Валерий Т.

President.gov.ua Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский

«Особенно надёжный союзник Польша. Как там ее Черчилль назвал?..» — напомнила Александра А. о том, что Черчилль называл Польшу «гиеной Европы».

«То есть украинцы будут собирать клубнику в Польше и отправлять её англичанам», — шутит один из комментирующих.

«Мы что, колония будем англо-польская?» — недоумевает Galina R.

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