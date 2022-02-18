В тот же день, 14 февраля, когда министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Москве проводил встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, после признанную сторонами «содержательной» и «полезной», в Киеве находился президент Варшавы Рафал Тшасковский. В интервью порталу Onet он позже рассказал, что отправился в украинскую столицу вместе с мэром Праги, чтобы «выразить нашу солидарность в этот трудный момент» и «пригласить Киев присоединиться к Пакту свободных городов». Также, по словам Тшасковского, он заявил о намерении «помогать украинским городам в случае военного конфликта» и «поддерживать органы местного самоуправления на востоке Польши, которые находятся ближе всего к границе, в случае внезапного наплыва беженцев в нашу страну». В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что визит варшавского и пражского коллег «важен для нас и для меня лично».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Есть много загадочного в том, что президент Варшавы выбрался на Украину, причем именно тогда, когда глава МИД Польши привез в Москву предложения по линии ОБСЕ, действующим председателем которой он сейчас является, сделав акцент на необходимости «диалога как по практическим аспектам безопасности, так и по концептуальным вопросам, включая интерпретацию принципов всеобъемлющей и неделимой безопасности», важность чего была поднята Москвой. Дело в том, что Тшасковский до сих пор не проявлял себя на восточном направлении, предпочитая западное. В свое время вместе с мэрами Братиславы, Будапешта и Праги, столиц государств — членов Вышеградской четверки, он объявил о создании альянса «в защиту демократии». Варшавский президент и будапештский мэр находятся в оппозиции к правящим партиям в своих странах, и их альянс ряд западных изданий квалифицировали как формат, позволяющий противостоять «авторитаризму» польской партии «Право и Справедливость» (PiS) и венгерской «Фидеc» (Fidesz). Что касается Кличко, то он давно уже пребывает в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентской партией «Слуга народа».

European People's Рафал Тшасковский

При этом Тшасковский является политиком, который претендует на выход за пределы Варшавского региона. В 2020 году он участвовал в выборах президента Польши и проиграл переизбранному на второй срок Анджею Дуде всего 2%. Случайно или нет, но за несколько дней до нынешнего визита Тшасковского в Киев были обнародованы результаты опроса популярности польских политиков, проведенного центром IBRiS. Он показал, что президент Варшавы пользуется наибольшим доверием среди поляков, опережая Дуду и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Тшасковский набрал 38,8% симпатизирующих ему респондентов, Дуда — 37,9% и Моравецкий — 36,7%. Это позволяет президенту Варшавы также претендовать на лидерство в ведущей оппозиционной силе, партии «Гражданская платформа», чей председатель Дональд Туск популярен лишь у 31,3% участников опроса. Но вовлечение польских политиков в украинские дела не всегда идет им на пользу. С этим в свое время столкнулся, например, глава PiS Ярослав Качиньский, который в первых числах декабря 2013 года «засветился» на митинге в Киеве с лидером радикальной украинской партии «Свобода» Олегом Тягнибоком, что вызвало критику многих польских изданий.

Тшасковский ведет себя более аккуратно, однако его визит в Киев создает интригу. Выступление в поддержку Украины вряд ли принесет ему какие-то преимущества в самой Польше. В четверг, 17 февраля, по инициативе варшавской мэрии в столице прошла демонстрация «Варшава солидарна с Украиной», на которой выступил Тшасковский. Как сообщает Польское агентство печати, эта акция собрала всего около 100 человек, среди которых «представители украинской диаспоры в Польше были самими многочисленными». Отсюда можно сделать вывод, что заграничный вояж президента Варшавы был рассчитан на других. Он еще раз подтвердил свои амбиции, ведь интерес к международной политике — это признак общенационального лидера. Очевидно, что Тшасковский в Киве показал себя таковым не столько полякам, сколько определенным западным партнерам Польши, прежде всего Брюсселю и Берлину. И украинский кризис для президента Варшавы является картой, которая пока еще находится на руках, но в нужный момент может быть выброшена на стол. Это создает некоторую коллизию для правящей партии, сделавшей ход на московском направлении. Чем может ответить «Право и Справедливость»?

Pis.org.pl Ярослав Качинский и Матеуш Моравецкий

Франция и особенно Германия как участники нормандского формата не видят PiS в качестве партнера по Украине. Значит, правящей партии стоит подумать над альтернативными сценариями. Об одном из них рассуждает польский эксперт-международник Витольд Сокала. По его словам, «с Путиным или его преемником возможно договориться о какой-то новой архитектуре безопасности и сотрудничестве, по крайней мере, для Черноморского региона. Это соглашение, которому будут покровительствовать не только США и Россия, но и ЕС с Турцией». Упоминание Анкары в данном контексте не случайно. Ведь Турция, к которой в последнее время стал подключаться и Азербайджан, начала проводить активную политику на украинском направлении, предлагая Зеленскому свои варианты посредничества с Россией. А это значит, что министру Рау после Москвы есть смысл посетить Анкару и Баку. Выстроив альтернативный сценарий новой архитектуры безопасности и сотрудничества Черноморского региона, «Право и Справедливость» показала бы, что ее возможности не ограничиваются только западной ориентацией, тем самым дезавуировав потенциальную интригу, которую Берлин мог бы провести через Тшасковского.