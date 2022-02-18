



Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Встреча послов с журналистами страны пребывания является обычной практикой выстраивания дипломатической коммуникации, хотя такие акции всегда чем-то мотивированы, часто ставят цель довести до сведения общественности какую-либо информацию с целью формирования «нужных» суждений по той или иной проблеме как двухсторонних отношений, так и в контексте региональной или мировой политики. Именно так воспринимаются сообщения о том, что чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер провел встречу с несколькими местными журналистами, которая формально была приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Баку.

Наше внимание эта акция привлекла по другой причине. Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев задал Литценбергеру вопрос относительно карабахского конфликта, указывая на то, что посол США в Армении «продолжает озвучивать требования о скорейшем возобновлении деятельности Минской группы ОБСЕ» и что он «актуализирует идею уточнения статуса упраздненного в Азербайджане Нагорного Карабаха». Последовал следующий ответ: «Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что после конфликта в 2020 году существует ряд нерешенных вопросов, которые еще предстоит проработать. Демаркация границы, транспортное сообщение, задержанные, разминирование, пропавшие без вести. Но также и вопрос о том, какова долгосрочная ситуация с российскими миротворцами. Останутся ли они там навсегда? А если их нет, если они уйдут, какая там будет ситуация? Я думаю, что у нас нет всех ответов на эти вопросы и для полного решения вопроса потребуется участие всех заинтересованных сторон при поддержке международного сообщества. Наша цель, то есть моя цель и цель посла США в Ереване, состоит в том, чтобы помочь поддержать стороны, чтобы мы могли достичь точки, когда мы сможем добиться всеобъемлющего мирного урегулирования и весь регион сможет смотреть в будущее, а не зацикливаться на прошлом». О Минской группе, в сопредседателях которой числятся и США, Литценбергер упомянул только в контексте поставок или не поставок конфликтующим летальных вооружений. И все.

Az.usembassy.gov Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер

Это пример политики двойных стандартов, когда американский посол в Ереване открыто говорит о необходимости возобновления работы МГ ОБСЕ, а его коллега в Баку вообще избегает рассуждений на эту тему. Но в целом складывается ощущение, что после второй карабахской войны о Минской группе стали подзабывать. Она не распущена, но никто не знает, чем она занимается. В недавно опубликованном отчете Европарламента по внешней политике и безопасности за 2021 год указывается, что МГ ОБСЕ «остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта». После заключения в Москве соглашения 9 ноября 2020 года по Карабаху с заявлениями о наличии плана и даже графика посещения региона говорили все сопредседатели группы. Сейчас в Брюсселе даже рассуждают о возможностях расширения своего участия в Закавказье «для обеспечения стабильности и процветания региона». Странно прозвучало и недавнее заявление замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что формат сопредседательства в МГ ОБСЕ не утерял свою актуальность, что «международные посредники внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования карабахского конфликта, многие из которых нашли отражение в ноябрьском заявлении 2020 года».

Но этот документ готовил лично президент России Владимир Путин вместе с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с подключением Анкары и при некоторых посреднических консультациях с Парижем. Роль и влияние Минской группы на этом направлении публично почти не просматривается. Что же касается нынешнего положения, то, по словам Руденко, «тройка сопредседателей имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам, в том числе — по статусным вопросам. Но осторожно, не спеша, когда придет время». А когда придет такое время? Если МГ ОБСЕ будет пытаться предлагать Баку и Еревану прежнюю повестку, то ее не примет Азербайджан и продолжит действовать без оглядки на МГ ОБСЕ. Алиев уже высказывался на эту тему: «Могут быть некоторые сферы, в которых они (сопредседатели — С.Т.) смогут сыграть свою роль в постконфликтной ситуации. Не как группа, которая должна урегулировать конфликт. Здесь я совершенно не согласен с некоторыми представителями Минской группы. Они говорят о необходимости урегулирования конфликта. Конфликт уже разрешен». Свежей повестки, кроме приглашения к решению гуманитарных проблем, у МГ ОБСЕ нет, и существующий политический диалог между Баку и Ереваном осуществляется только при косвенном участии в формате Минской группы.

То есть фактически так называемый постконфликтный период в Закавказье проходит без подключения МГ ОБСЕ. А ведь в регионе складывается новая ситуация. Один из сопредседателей, Россия, находится в регионе в качестве ведущего игрока. Его миротворцы расположены в Нагорном Карабахе, Франция и США оказались по разным причинам вне этого процесса. Более того, все идет к тому, что и предполагаемый мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан без участия МГ ОБСЕ, если только она не введет в игру какие-то новые реалии. Правда, нельзя исключать того, что Баку и Ереван по собственным соображениям не станут стремиться полностью выводить из игры Вашингтон и Париж. Но для этого необходимы новые идеи. Их тоже нет, хотя они очевидны: есть проблема совместного проживания азербайджанцев и армян. А так Минская группа будет еще долго находиться в экзистенциальном кризисе, поскольку для ее существования оставлен незначительный смысл. Поэтому необходимо провести ревизию многолетней деятельности МГ ОБСЕ с точки зрения выявления причин, почему ее американский и французский сопредседатели на заключительном этапе второй карабахской войны оказались не готовыми играть в регионе более заметную роль. Три заключенных так называемых гуманитарных перемирия быстро нарушались. В дальнейшем Россия (контактировавшая с Турцией), Азербайджан и Армения напрямую занялись поисками решений по урегулированию конфликта, без участия других сопредседателей Минской группы.

Mil.am Боевые действия в Нагорном Карабахе

Как такое произошло? Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих противоречивых заявлениях открыто фактически глумился над МГ ОБСЕ? Дело дошло до того, что глава МИД России Сергей Лавров вынужден был уточнять, что Минская группа «не призвана писать сценарии урегулирования конфликта, а должна создавать условия для диалога между конфликтующими сторонами». В итоге дипломатия стран-сопредседателей стала ограничиваться только подготовкой и редактированием различных заявлений, самоустранилась (либо ее устранили) от мирного процесса, лишилась шансов развернуть в зоне конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ, как это было сделано, к примеру, в Донбассе. Поэтому остается открытым вопрос: как и при каких условиях в этой новой ситуации МГ ОБСЕ может возобновить свою посредническую миссию, когда, как считает российский эксперт Сергей Маркедонов, «старый статус-кво радикально сломан, но новый еще не устоялся, его формирование происходит, что называется, «по ходу пьесы», которая обрастает своей сложной драматургией».