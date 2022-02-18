Заявление президента России Владимира Путина о том, что в отношении преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции в Российской Федерации криминальный бизнес, должны быть выработаны «самые жёсткие меры», стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

"Отлично! Только так нужно с ними! Холодно и жёстко! А то совсем нюх потеряли. Приезжают в чужую страну и еще нарушают наши законы! Таким тут не место!» — уверена Ирина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что борьба с криминалом — это правильно, но не стоит забывать, что в стране уже находится огромное количество гостей из ближнего зарубежья, чьё пребывание здесь слабо соотносится с российским законодательством.

«Только массовые депортации нелегалов помогут. Плюс посадка тех, кто спонсирует нелегальную миграцию. Без этих двух вещей кардинальных изменений в стране не добиться», — считает Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что те работодатели, которые были пойманы на использовании нелегальных мигрантов, должны не просто отделываться штрафом, а нести всю ответственность по депортацию своего «рабочего» на его Родину, а также заплатить государству за экономические потери от нелегального труда.

«Вместе с нелегалами, нужно отправлять и работодателей, которые их берут на работу, а также чиновников и силовиков, которые крышуют всё это криминальное дело», — поделился своим мнением Сергей Д.

«Надо вообще запретить всем мигрантам работать и всех их выслать. Потом приглашать под ответственность пригласителей. Если мигрант накосячил, то и работодатель будет нести ответственность — как административную, так и юридическую. А если выгоняет с работы мигранта, то депортировать тогда гостя домой, причём незамедлительно, но за счёт работодателя. Желающих приглашать будет меньше, а сами мигранты будут более ответственно подходить к работе в нашей стране», — поделился советом Сергей Г.

40.мвд.рф Проверка бригады трудовых мигрантов

Часть людей убеждена, что сколько этих нелегальных мигрантов не отправляй обратно, они всё равно умудряются обойти рамки российского законодательства и остаться в стране.

«Высылки не помогут. Работал у нас дворник — узбек, не помню как звали. Потом его типа миграционка домой выпроводила. Через месяц встречаю его в соседнем дворе и зовут его уже по-другому. Так что эта система гнилая, одни слова», — написал Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что только точечные удары по криминальным пунктам принятия основных решений в вопросе нелегальной миграции позволит России избавиться от этого тяжёлого бремени.

«Надо срочно наводить порядок с мигрантами. А то их так уже много здесь, да и приезжают они зачастую лишь для того, чтобы совершать преступления. Они уверены, что их отмажут. Они сюда попадают и сразу оказываются под крышей своих ОПГ, которые, в свою очередь, крышуются местными представителями власти», — указывает Владимир Н.

«Пока власти не наведут порядок и не разберутся с продажными чиновниками и силовиками, которые, собственно, и организуют все эти потоки нелегальных мигрантов, не будет никаких изменений. Получится, как с комитетом по борьбе с коррупцией, сотрудники которого оказываются замешаны в коррупции чуть ли не чаще, чем те, за кем они следят», — пишет Сергей С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трудовые мигранты

Напомним, 17 февраля президент России Владимир Путин завил на расширенном заседании коллегии МВД России о том, что в отношении преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции в Российской Федерации криминальный бизнес, должны быть выработаны «самые жёсткие меры».