Заявление президента России Владимир Путин о том, что от правительства требуется увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Эмиль Фриан. Скромность

"Как там с ценами на продукты дела обстоят? Удалось опустить цены на подсолнечное масло с 70 до 120 рублей?» — интересуется Алексей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что 2,5% — это бесконечно малый рост зарплат, который не покроет для большинства российских граждан даже один поход в магазин, где беспощадно выросли в цене товары.

«Цены на 50−100% выросли, а президент нам на 2,5% требует зарплаты повысить! Гениально!» — написал Николай Г.

Часть людей полагает, что рост зарплат призван хоть как-то сократить издержки, которые несёт простое население в связи с высокой инфляцией.

«Опять сейчас будет та же история, что и с пенсиями. 800 рублей добавили, а за отопление на 750 рублей увеличили тариф. Моментально отобрали то, что только что дали. Вот и вся правда о заботе государства о населении», — отмечает Ирина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что рост заработной платы должен произойти на десятки процентов от нынешней, чтобы хоть как-то догнать ушедшую в небеса инфляцию в стране.

«О! Вот это круто! Я на целую тысячу рублей буду больше получать! Вот только за коммуналку вместе с продуктами придётся отдать на пару тысяч больше, чем в прошлом году, но и на этом спасибо, наши заботливые правители», — обращается Андрей С.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

Часть людей полагает, что российские власти не в силах кардинально повлиять на негативные экономические процессы в стране.

«Интересно, от кого президент это потребовал-то? Мы живем в рыночной экономике уже 30 лет. У кого он может потребовать, у министра Патрушева? Не смешите меня. Наши власти способны лишь девальвацию рубля контролируемую осуществлять, чтобы дыры в бюджете латать. Потому-то мы и становимся беднее с каждым годом», — считает Виталий Ф.

Ряд пользователей уверен, что экономическая модель Российской Федерация подразумевает, что простые люди никогда не выберутся из столь печального положения.

«Если собственники, точнее управленцы, будут каждый год индексировать ЗП на процент инфляции и плюс минимум эти 2,5−3%, то окажется, что они не эффективные менеджеры, и их производство не эффективное. Первым делом экономический эффект от бизнеса заключается в низких ЗП 75−90% работников предприятий. Это самый простой способ сократить издержки для поднятия эффективности, а рабы… ой, то есть работники всегда найдутся, ведь кушать всем хочется. Это капитализм, детка!» — написал Сергей Я.

«Ой, там сейчас так эти реальные доходы повысят! Сейчас чиновники в бумажках наколдуют и в России исчезнет бедность», — пишет Алексей У.

Нашлись и те, кто ждут от президента страны и правительства решительных мер по борьбе за благополучие российских граждан.

«У нас в России всё против простого человека. Если вырастут доходы, тогда обязательно вырастут цены. Государство должно взять систему ценообразования под жёсткий контроль. Нужен полный экономический тоталитаризм, хватит уже демократии, рыночной экономики и всякой янковской западной лабуды», — призывает Ирина Ф,

Дарья Антонова ИА REGNUM В супермаркете

Напомним, 17 февраля президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о том, что от правительства требуется увеличить реальные располагаемые доходы населения не менее чем на 2,5%. Глава государства подчеркнул, что «эту задачу обязательно нужно решить».