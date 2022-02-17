Группа республиканцев в палате представителей США предостерегла главу Белого дома Джо Байдена от заключения еще одной ядерной сделки с Ираном, заявив, что данный вопрос не должен обсуждаться без одобрения законодателей в Конгрессе, иначе его постигнет та же участь, что и сделку экс-президента Барака Обамы.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Если вы заключите соглашение с верховным лидером Ирана без официального одобрения Конгресса, оно будет временным и необязательным и его постигнет та же участь, что и Совместный всеобъемлющий план действий», — говорится в письме Байдену, которое подписали почти 200 республиканцев.

Речь идет о спорном соглашении с Ираном, которое было заключено Обамой в 2015 году. Впоследствии новый президент Дональд Трамп расторг сделку. Во время своей предвыборной кампании Байден пообещал вернуться к соглашению. На прошлой неделе его администрация заявила, что отмененное соглашение нужно воскресить до конца февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Одно, в чём мы можем быть уверены относительно Байдена, так это в том, что всё, во что он вмешивается, создает кризис, включая, но не ограничиваясь этим: граница, инфляция, образование, цепочка поставок, преступность, Big Tech, Китай, Ближний Восток, Афганистан и выборы», — пишет Mowerman.

«Одна из проблем Байдена в том, что он не слушает своих советников», — отвечает cinortyek589.

«Если Байден хочет «иранскую сделку», то она должна быть достаточно важной для Америки, чтобы Сенат ратифицировал ее как договор. Проблема в том, что Обама не смог набрать достаточное количество демократов в Сенате, чтобы сделать это, и Байден тоже не может», — вспоминает abraham12.

«Когда дело касается иностранных дел, есть правильные поступки, а есть неправильные. К сожалению для нас, Байден всегда поступал неправильно и не собирается меняться в ближайшее время», — негодует josull.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Ученые глубоко заглянули в разум Байдена и не были удивлены своими выводами и заключениями: разум Джо Байдена похож на веб-браузер с 19 открытыми вкладками, и он не знает, откуда идет музыка», — комментирут èñùfźñúf.

«Почему каждое решение, которое принимает этот парень, должно быть таким плохим для американского народа и стабильности в мире? Очевидно, что уже сейчас должно быть ясно, что Байден не на нашей стороне», — подчеркивает haden380.

«Заключение сделки с Ираном нерационально. Им нельзя доверять», — убежден wethepeoplestill.

«Повторю свои предыдущие мысли: люди должны быть умнее в кабине для голосования, потому что если они продолжат голосовать за слабых лидеров-демократов, мы определенно станем свидетелями ядерного конфликта», — считает CerebralInferno.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы и республиканцы

«В этот момент я задаюсь вопросом, почему Байден просто не предложит продать им ядерные бомбы американского производства, если они пообещают не использовать их против нас. Помните, Байден примет худшее из возможных решений по каждому вопросу внешней политики, который стоит перед нами», — пишет godblessedtexas.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД по ядерной программе Ирана и снятию американских санкций начался в Вене 27 декабря 2021 года.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что выгодную сделку можно заключить в короткие сроки при условии, что США и европейские страны серьёзно отнесутся к возвращению к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года.