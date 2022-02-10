Вскоре американцев могут освободить от требования об обязательной дополнительной вакцинации от коронавируса, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

«В данный момент мы тщательно анализируем будущие потребности в дополнительной вакцинации. Если потребуется, то мы обновим рекомендации в соответствии с новыми данными», — сказал Фаучи во время пресс-брифинга, организованного группой Белого дома по реагированию на COVID-19.

Фаучи сослался на данные о госпитализации, свидетельствующие о том, по его словам, что дополнительные дозы вакцин безопасны.

Whitehouse.gov Энтони Фаучи

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«ЕДИНСТВЕННЫЕ полностью вакцинированные — это те, у кого есть естественный иммунитет. Эта прививка НЕ является вакциной. Она НЕ предотвращает заражение или распространение вируса. Она даже не является эффективным средством лечения», — указывает bigo72982.

«В настоящее время проводится исследование, чтобы определить, можно ли выжать еще больше дополнительных денег из этой мистификации», — комментирует venture.

«Люди могут заразиться коронавирусом дважды. Могут заразиться ковидом и те, кто вакцинирован. По-настоящему волшебной вакцины не существует», — считает battleoftours948.

«Я думаю, что люди получили достаточно прививок и ревакцинаций. Люди все еще болеют ковидом, некоторые, кого я знаю, болели дважды после всех трех прививок», — рассказывает truthnow942.

DVIDSHUB Вакцинация в США

«Да. Я не слышал, чтобы он или любой другой врач намекал на весенний или летний всплеск. У меня такое чувство, что эта пандемия на последнем издыхании. Демократы собираются держаться за нее», — комментирует ATCTroll.

«Когда Фаучи говорит «требования контролируются», он имеет в виду, что ведет переговоры о своей доле», — подозрителен kalvinotterton.

«Я открыл бесплатный тест на covid-19 и заметил, что он сделан в Китае. Он отправляется в мусорную корзину. Я НЕ доверяю ему», — указывает gary80918.

«Укол физраствора, вероятно, так же эффективен. Учитывая, как хорошо работают эти так называемые вакцины, это вполне может быть именно то, что мы получили — ничто плюс ничто», — пишет oldebonz384.

«По крайней мере, мы знаем, что физраствор не заставит вас отрастить мужской придаток изо лба через 10 лет», — отвечает cbgd.

«Послушайте, большинство прививок и ревакцинаций были не нужны большинству американцев. Насколько я слышал, наш регулятор не может дать точных цифр о фактическом количестве смертей от COVID или из-за COVID. Возможно, мы никогда не узнаем правду. Грипп убивает тысячи людей в год (разве не забавно, что никто никогда не предлагал носить маски во время сезона гриппа)?» — задает вопрос ladynat.

Alexandre Dulaunoy Пожилые люди в масках

«Есть предел терпению американцев в отношении приказов о вакцинации. Наши лидеры использовали уловку пандемии, чтобы кричать, что небо падает. Да, мы пережили большую бурю, но она даже близко не подошла к концу света», — отмечает ohohhh.

«На разработку и внедрение вакцины против полиомиелита ушло 25 лет. Прививка от ковида не является вакциной и не работает. Она даже не должна называться вакциной», — подчеркивает jackhammer492.

Напомним, что большинство жителей американского города Нью-Йорка поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса и выражают недовольство теми согражданами, кто отказывается делать прививку.