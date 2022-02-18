Президент США Джо Байден 15 февраля 2022 года выступил в Белом доме с обновлённой информацией о России и Украине. В ходе своего выступления Джо Байден опять грозил России всякими карами из-за придуманного самими же Соединёнными Штатами «российского вторжения на Украину»:

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Если Россия действительно вторгнется в ближайшие дни или недели, человеческие жертвы для Украины будут огромными, и стратегические издержки для России также будут огромными. Если Россия нападёт на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

Вторжение на Украину окажется нанесенной самому себе раной. Соединённые Штаты и наши союзники и партнёры ответят решительно. Запад объединён и воодушевлён».

Особый акцент президент США сделал на экономические санкции против нашей страны: «Соединённые Штаты и наши союзники и партнёры по всему миру готовы ввести мощные санкции в отношении [и] экспортного контроля, включая действия, которых не было — мы не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Мы будем оказывать сильное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые отрасли промышленности.

Эти меры готовы быть приняты, как только и если Россия предпримет шаги. Мы создадим долгосрочные последствия, которые подорвут способность России конкурировать экономически и стратегически. И когда дело дойдёт до «Северного потока — 2», трубопровода, который будет поставлять природный газ из России в Германию, если Россия вторгнется на Украину, этого не произойдёт».

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Ряд российских информационных агентств сделали акцент на следующий фрагмент в выступлении президента США: «Мы не нацелены на народ России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. К гражданам России: вы нам не враг».

Однако эти слова американского лидера остаются просто словами, следует судить по делам: «по плодам их узнаете их».

Напомню, по данным Министерства иностранных дел РФ, на начало декабря 2021 года действовали американские санкции против 368 российских физических лиц и 578 российских организаций. Обращаю внимание, что значительное число антироссийских рестрикций приняты в соответствии с федеральным законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA). Кстати, с английского слово adversaries переводится и как «враги».

Очень много для формирования взглядов американского истеблишмента в отношении нашей страны сделал один из ведущих идеологов внешней политики США Збигнев Бжезинский. Приведу несколько цитат из его книги «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство»:

«Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский Союз» — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей … Россия будет раздробленной и под опекой».

«Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».

James N. Mattis Збигнев Бжезинский

Бжезинский умер в мае 2017 года, однако дело его живёт. Свежую подробную характеристику американской элите и её отношению к России 13 января 2021 года в интервью телеканалу RTVI дал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков:

«Множественность лужаек перед Белым домом неоспорима. Но, к сожалению, в случае с Россией мы имеем устойчивый антироссийский межпартийный консенсус. И в госаппарате Соединённых Штатов Америки очень много людей, которым современная Россия не нравится или даже просто претит, которые хотят России навредить. Мы это понимаем, многих из этих людей мы знаем по именам, мы знаем их должности.

В Конгрессе просто тотальная антироссийская истерия. И события последних дней лишь подтверждают, насколько там сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их, и, ну, в общем, навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик, по факту их разрушит.

Это огромная проблема. Мы считаем, что просто нужно дать всему этому как-то успокоиться. Дальнейшее нагнетание напряжённости и конфронтация становится зачастую просто опасным».

Обращаю внимание, что это было сказано чуть более месяца назад. Сейчас ситуация в отношениях между Россией и США только ухудшилась. Нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона перешло на более высокий уровень.

США и их англосаксонские союзники переместили посольства на Украине из Киева во Львов. Дошло до того, что в ходе виртуальной встречи по Украине с союзниками и партнёрами 11 февраля 2022 года президент США Джо Байден назвал 16 февраля 2022 года датой «вторжения России» на Украину. Дата прошла, и вторжение, естественно, не состоялось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Полным ходом и под любыми предлогами идёт накачивание Украины оружием. Только с 17 января по 15 февраля 2022 года в эту страну было направлено 45 грузовых самолётов из США и Британии с вооружением и боеприпасами.

Таким образом, несмотря на формальные призывы со стороны США к России вести дипломатический диалог, Байден в своём выступлении 15 февраля говорил и об этом, на разрядку напряжённости в ближайшее время надеяться не стоит. Наоборот, ситуация идёт на обострение. Совершенно не исключено втягивание России во внутриукраинский конфликт в Донбассе через организацию англосаксами соответствующей провокации на линии соприкосновения.

Почему так? Америка по-прежнему считает Россию страной, проигравшей Холодную войну, а с интересами проигравших не считаются, их обирают дальше и отбирают всё больше. В данном случае речь идёт о продолжении геополитического наступления Запада к границам России.

Только ощутимая для американского истеблишмента угроза со стороны России заставит США считаться с нашими озабоченностями в сфере безопасности. Однако Москва пока держит стратегическую паузу и не спешит выкладывать свои козыри, ибо создаваемое Соединёнными Штатами напряжение действует на обе стороны данного конфликта. Кстати, Украина (киевский режим) может не выдержать такого постоянного тревожного ожидания и сломаться. Да и европейские союзники США в данной ситуации испытывают серьёзный дискомфорт: они ведь привыкли к спокойной и сытой жизни.

Как здесь не вспомнить третий закон Ньютона в его первой формулировке: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны».