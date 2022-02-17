Имеются «все признаки того, что Россия готова вторгнуться на Украину» и что «вторжение» может произойти «в ближайшие несколько дней». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 февраля заявил президент США Джо Байден журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Американский президент отметил, что угроза вторжения «очень высока» и что Белый дом располагает информацией об операции под чужим флагом от российской стороны.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Заявление Байдена обсудили в телеграм-каналах украинских журналистов Максима Назарова («Наглый») и Ангелины Пичик, а также в телеграм-канале 112.ua.

«Дайте маразматику таблетку!» — иронизирует Vadim.

«Да хорош уже. Путин не пришёл на войну, мы победили, и хватит об этом», — шутит Go-go-go.

«Дедушка уже сам не понимает, что мелет», — добавила Irina I.

«Видимо, дед знает, что будет такая провокация, на которую Россия не сможет не ответить», — предположил Rusl R.

«Значит, близится операция по принуждению к Минску», — считает Мария Михайловна.

«Без даты, что ли? Нападение безлимитное», — с сарказмом пишет Влад.

«Жду 8 лет… Когда уже…» — смеется Нарт П.

«Ну-ну, наблюдаем… И так все эти дни полны ужаса и хаоса для кого-то, но если посмотреть с холодной головой без эмоций на это всё, ну цирк реально, причем со всех сторон», — добавила Natali.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда

«Зеленского даже жалко. Попал мужик. Но… сам виноват», — отреагировал Анатолий.

«Они прикалываются, а экономика Украины умирает», — написал Серёга.

«Это какой-то очень изощрённый способ выдавить… [Зеленского] с Банковой, чтобы посадить туда более хитрого и умного человека. Но то, что… [Зеленский] не досидит свой срок — это 99%», — отметила Victoria Z.

«Дед заявил! Сегодня «обстреляли школу и садик». Что-то тут нечисто! Похоже, что вызывают огонь на себя или «развязывают руки Путину» намеренно!» — выразил опасение один из участников обсуждения.

«Людей просто держат в напряжении. Постоянный стресс, называется «зажим пружины», — отметила Надежда.

«Есть такая фраза: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Так что лучше бы напал, чем каждый день ждать этого», — написал Максим.

«Раньше Порошенко разваливал страну с молчаливого согласия Госдепа. Сейчас Госдеп разваливает страну с молчаливого согласия Зеленского», — прокомментировал «Шкипер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

»Деменция — она такая», — не без сарказма пишет Коля.

«Дедушке пора на покой, а не страной править», — считает Irina I.

«Да, умеет дед по нервам ёрзать… молодец, главное паника, а всё остальное — как получится…» — написала Валентина.

«У него Вьетнам в голове остался, войны хочется», — с сарказмом отреагировала Olga A.

«Может, идиот, а может, и не идиот. Создаст условия, и будет ему вторжение. По сути, это их цель. Просто они ещё не перешли черту», — выразил предположение Виктор И.

«Америка дала приказ!» — смеется Анжела V.

«Что ж он, просто так оружие пригнал нам? Его надо утилизировать», — добавил Vovik1964.

«Да они тупо стебутся над Украиной, весело им наблюдать за этим цирком», — подытожил «олд».