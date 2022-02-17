В Южной Корее обсудили трагичный инцидент, произошедший в ходе предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

По сообщениям южнокорейских СМИ, 15 февраля около 17:24 по местному времени двое мужчин в возрасте старше 50 и 70 лет, находившиеся в агитационном автобусе кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо, были найдены без сознания. После обнаружения пострадавшие были сразу же доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Предполагается, что причиной смерти стал угарный газ, скопившийся в закрытом автобусе. Газ мог образоваться от автономных устройств, которые питали энергией электронное табло, установленное на внешней стороне автобуса.

Вероятно, по той же причине водитель другого агитационного автобуса в городе Вонджин почувствовал себя плохо.

Отмечается, что 15 февраля по стране функционировали 18 агитавтобусов Ан Чхоль Су.

Jinho Jung Ан Чхоль Су

После инцидента Народная партия приостановила избирательную кампанию, а Ан посетил похоронные бюро, чтобы принести соболезнования семьям погибших

Демократическая партия «Тобуро» и партия «Сила народа» приняли решение отказаться от проведения агиткампании в Чхонане 16 февраля, чтобы таким образом почтить память погибших.

«Это просто случайность! Не нужно использовать этот повод, чтобы как-то надавить на Ан Чхоль Су», — пишет qazw***.

«Ан Чхоль Су, не унывай!» — поддерживает soon***.

«Почему такой инцидент произошел именно в машине Ан Чхоль Су?» — недоумевает kuhx***.

«Это всё прихвостни других кандидатов», — предполагает jhs2***.

«Такая трагедия и за месяц до выборов?!» — удивляется yu03***.

«Публикация ложной информации считается нарушением закона о выборах», — отмечает ifor***.

«Это не агитационный автобус, а автобус смерти», — пишет kayk***.

«Впервые вижу подобный инцидент во время предвыборной кампании», — сообщает aptl***.

Цитата из видео «Ahn campaign deaths DP's Lee Nak-yon and PPP's Yoon Suk-yeol visit funeral home» на YouTube Цветы для жертв трагедии

«Ан Чхоль Су нужно арестовать в рамках закона о наказании за тяжёлые несчастные случаи на рабочем месте», — предлагает dyki***.

«Все замкнутые пространства, будь то дом, машина офис, должны хорошо проветриваться», — пишет sckl***.

«Думаю, что возобновить президентскую компанию после такого будет весьма сложно», — предполагает eequ***.

«А раньше он ещё настаивал на объединении кандидатов от оппозиции… Вот наглец!» — возмущается leem***.

«Почему плохие вещи происходят только с хорошими людьми?» — недоумевает myvi***.

«Кому будет выгодно, если Ан Чхоль Су выйдет из предвыборной гонки?» — интересуется hyot***.