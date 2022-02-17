Президент Украины Владимир Зеленский направился на катере в район военной операции в Донбассе для ознакомления с системой охраны границы. Об этом украинский лидер написал 17 февраля на своей странице в социальной сети Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Генералиссимус

Также Зеленский опубликовал видеозапись, на которой видной, что съемка велась с борта идущего по воде катера. В подписи к видеоролику уточняется: «Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил».

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание», VESTI, «Наш» а также PavlovskyNews. Многие участники обсуждения указали на то, что отправкой в район военной операции в Донбассе Зеленский хочет повысить свой рейтинг.

President.gov.ua Владимир Зеленский посетил Донбасс. 2022

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«Так вот зачем все эти обстрелы сегодня начались, чтобы… [Зеленский] приехал типа на передовую и показал, какой он крутой…» — выразил предположение Edward C.

«Так это он через Белорусское море, под прикрытием 6-го флота США плывет», — иронизирует Александр Н.

«Так вот почему Донецк обстреливают!» — добавила Нина.

«… [Он] специально приехал вчера в Марик (Мариуполь. — М .Р.), зная, что будет обстрел. Мразь», — выразил предположение «Р».

"Война войной, а пиар по расписанию», — с сарказмом добавил Андрей.

«За наши бабки катается, видосики пишет! А кто экономикой заниматься будет?! Эх, Вова, Вова», — написал Radnikroman.

«Генералиссимус, на карту-то как смотрит, прямо Жуков-Малиновский в одном лице», — иронизирует «Розбійник», оценивая видеоролик.

«Теперь видите, кому выгодно обострение на Донбассе? Голубь мира… Поплыл поднимать рейтинг на крови», — пишет «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

President.gov.ua Владимир Зеленский посетил Донбасс. 2022

«Что за тупой ненужный пиар?..» — недоумевает Igor.

«Приплыл! Это верно подмечено! Как дерьмо по морю!» — пошутила Валентина.

«Кто я? Где я? Когда уже закончится съёмочный день? Я устал», — шутит об украинском лидере «Каш Нат».

«Все правильно, СМИ в стране уничтожил, решил в войнушку сыграть. Зеля — военный преступник…» — отреагировал sergeyzf.

«А ещё есть фильм про подводную лодку в степях Украины», — не без юмора подытожил Михаил Ф.

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