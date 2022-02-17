Президент США Джо Байден выступил с речью по «украинскому вопросу», заодно обратившись к гражданам Российской Федерации и, шире, к русскому народу («старина Джо» явно не любит «дядюшку Джо», как на Западе называли И. В. Сталина, но втайне ему завидует, и понятно, почему).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Прежде всего, почему Байденом это проделано именно сейчас? Двух мнений быть не может. Канун 16-го числа, на которое престарелый хозяин Белого дома «назначил» «российское вторжение» на Украину, — самое время перевести стрелки внимания общественности на близкую, но другую тему, ибо сам Байден лучше всех остальных и, разумеется, лучше общественности знает — ему спецслужбы докладывают, что никакого «вторжения» не будет. Поэтому и «вышибает клин клином». Пощелкать пальцами перед чужим носом — глядишь, и примутся следить за твоими пальцами, позабыв про твои же собственные «пророчества», которые свою спецпропагандистскую функцию уже выполнили.

Два байденовских пассажа в этом обращении требуют особого внимания, ибо каждый из них по отдельности лжив лишь наполовину, а вот составленные вместе и увязанные единой сверхзадачей они, на наш взгляд, дают исчерпывающее представление о стратегии англосаксов на российском направлении. Приведем их в порядке не очередности, а логики:

«Русский народ не является мишенью для НАТО. Я не думаю, что вы хотели бы проводить кровопролитную, разрушительную войну с Украиной. Семьдесят семь лет назад мы сражались бок о бок. Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости. Но, если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору»;

«Мы готовы к практическим шагам, которые повысят уровень нашей общей безопасности… Но мы не будем жертвовать нашими основными принципами. Любая страна имеет право на суверенитет и целостность своей территории. Имеет полную свободу выбирать собственный путь развития и связь с тем или иным государством».

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

Что сказать? Во-первых, ложью является базовая посылка. Мишенью для НАТО является именно русский народ, который исторически непреодолимо стоит на пути англосаксонской экспансии. Североатлантический альянс в этой схеме — это средство интернационализации сугубо англосаксонского геополитического интереса. Он не является континентально-европейским интересом, но навязывается Европе по итогам Второй мировой войны, а затем и распада СССР, которые обеспечили англосаксонское доминирование в Старом Свете. Приведем две цитаты, толкование которых исчерпывающе. Первая принадлежит Сесилу Джону Родсу, организатору англо-бурской войны, создателю названной его именем колониальной Родезии и алмазного монополиста De Beers. «Распространение британского владычества во всем мире, колонизация британцами всех тех стран, где условия существования благоприятствуют их энергии, труду и предприимчивости, и особенно заселение колонистами всей Африки, Святой Земли, долины Евфрата, островов Кипр и Кандия (Крит — В.П.), всей Южной Америки, островов Тихого океана, всего Малайского архипелага, береговой полосы Китая и Японии и возвращение США в Британскую империю. Создание глобальной империи с глобальным имперским парламентом…» Здесь все сказано открытым текстом, пояснения требует только пункт о США, под видом «возврата» которых, оформленного в 1913 году созданием ФРС, происходит объединение англосаксонского мира на элитарной, глобально-олигархической основе. Но Родс писал о глобальном контексте, и в приведенной цитате не случайно не упоминается о России. На эту тему ситуацию прояснил один из леволиберальных идеологов — основателей НАТО, близкий по духу к Демпартии США польский троцкист Йозеф Реттингер. «Англосаксы как раса предназначены для того, чтобы одни расы вытеснить, другие ассимилировать, и так до тех пор, пока все человечество не будет англосаксонизировано. Но прежде всего необходимо установить контроль над сердцевиной (Heartland) земного шара — Россией. Без этого мировое господство англосаксов недостижимо. Для того чтобы овладеть Россией, этой огромной континентальной массой, необходимо выработать стратегию, в соответствии с которой США и их союзники должны, как анаконда, сдавливать Россию со всех сторон: с запада — Германия и Великобритания, с востока — Япония. На южном направлении надо создать государство-вассала проанглосаксонского толка, которое, раскинувшись между Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом, плотно закрыло бы тот выход, которым Россия пока легко достигает Индийского океана. Такого государства пока не существует, но нет причин, чтобы оно не появилось в будущем. Рассматривая проблему с геостратегических позиций, необходимо констатировать, что главным и естественным врагом англосаксов на пути к мировой гегемонии является русский народ. Повинуясь законам природы, он неудержимо стремится к Югу. Поэтому необходимо немедленно приступить к овладению всею полосой Южной Азии между 30 и 40 градусами с. ш. и с нее постепенно оттеснять русский народ к Северу. Так как по всем законам природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избежит своей участи…» Все предусмотрено наперед, чтобы зажать нас в тиски и не дать ни жить, ни выжить, даже террористический «халифат», за спиной которого стоят англосаксы, — и тот спрогнозирован!

Иначе говоря, по совокупности приведенных интеллектуальных «изысканий» нашей стране:

отказывается во вхождении в «глобальную империю»;

придается статус «подмандатной» территории, наподобие довоенной Палестины, только разделенной ввиду больших размеров на сферы влияния ряда западных стран, чтобы повысить эффективность грабежа и повязать других собственными преступлениями против человечности;

инструментом реализации этой программы становится НАТО, органичную антироссийскую враждебность которого Байден лицемерно пытается скрыть.

К сведению: волк в овечьей шкуре — символ Фабианского общества и идейной концепции, лежащей в основе леволиберальной англосаксонской мысли.

NATO North Atlantic Treaty Organization Военные учения НАТО

Во-вторых, «бок о бок» мы не сражались; мы вели бои на разных фронтах. Советский Союз на Восточном фронте противостоял вскормленному англосаксами нацизму как «пилотному проекту» нынешнего Novus Ordo Seclorum — «новому мировому порядку» (надпись на долларовой банкноте). США и Великобритания свой фронт — Западный — открыли только, когда исход войны стал предрешенным. И проделали это не против родственного себе Третьего рейха, участие осколков которого предусматривалось не реализованным со страху перед Красной армией планом операции «Немыслимое» (Unthinkable), а против стремительного продвижения советских войск, с понимаем, что небольшое промедление — и высаживаться десантом во Франции будет негде и незачем. Да собственно Байден и сам пробалтывается (старческое недержание речи), что участие Запада против Гитлера было вынужденным, «по необходимости».

В-третьих, Россия не может «напасть» на Украину, ибо украинцы, за исключением Львова, куда США и их натовские сателлиты выводят из Киева свои посольства, — это не «нация», а один из русских субэтносов — малороссийский. Кстати, и Львов в XIX — начале XX века, хоть и входил в состав Австро-Венгерской империи, но был русским городом, потому и подвергся масштабной этнической чистке со стороны метрополии и заселению «пришлыми», на что тогдашние поборники прав человека попросту закрыли глаза. Любой российско-украинский «междусобойчик», включая гипотетические вооруженные инциденты, — суть внутренний гражданский конфликт. И формальная «государственность» Украины, очевидно, что несостоявшаяся, никак не отменяет этого факта. Никто ведь не ставит под сомнение единое происхождение отколовшихся в середине XIX века южных рабовладельческих штатов, и симпатии историков и специалистов, включая автора этих строк, однозначно на стороне американского Севера, а не Юга, разумеется. Нынешняя Украина — копия американского Юга полуторасотлетней давности, продукт сецессии внутри единого государства. И формальное признание ее отделения шайкой беловежских заговорщиков — не повод рассуждать об этом всерьез. Это к вопросу об украинском «праве» на «целостность», «суверенитете» и выборе внешних «связей». Тем более еще раз повторим, что «украинская государственность», этот современный «самый короткий политический анекдот», не состоялась — fault state, чтобы было понятнее «заклятым партнерам». И не в силу недееспособности киевских «кадров», а как проявление объективно-исторической закономерности. Не было и не будет такого «государства» на карте мира. И Байден, прикрывающий антироссийской демагогией свое соучастие в соответствующем решении украинской судьбы, сам это, как видим, прекрасно понимает.

В-четвертых, ни в какой «войне по собственному выбору» США на Украине участвовать не будут. Хотя бы потому, что на длительный суверенитет этого географического недоразумения никто в США изначально и не рассчитывал. Нужно было, породив смуту, с помощью внутренней горбачевской агентуры влияния расчленить историческую Россию, максимально ее ослабить по частям, высосать экономически и ресурсно. И, консолидировав под соусом российской агрессии Европу, вернуть Украину России как «чемодан без ручки», чтобы Россия с этим что-то делала, ибо отказаться от соотечественников не может, а восстановить утраченное — потребуются годы и десятки триллионов. В этой безупречной с традиционной англосаксонской точки зрения схеме существует один пробой. Сила русского духа, причем по обе стороны так называемой границы, такова, что когда история с возвратом «чемодана» завершится, «ручка» у него сразу же появится. И подъем произойдет в сроки, которые в истории уже не раз удивляли западных стратегов, будучи недоступными их «цивилизованному» воображению.

Ополченцы-колхозники с/х артели «Красный маяк» Городецкого района Горьковской области на занятиях по военной подготовке. 1941

В-пятых, ни к каким практическим шагам по обеспечению «общей безопасности» ни Байден, ни его предшественники и последователи не будут готовы НИ-КОГ-ДА. Чем больше официальный Вашингтон об этом будет говорить — тем дальше на самом деле это окажется от действительности. США хотят повязать нас общими обязательствами по «северокорейской» модели, а затем нажимать в пользу прохождения нами своей части пути, а свою профанировать, обусловливая это нашим «бездействием». Хотя и нам, и им будет известно, что они ее выполнять вообще не собираются.

В-шестых — и здесь мы начинаем подбираться к главному. США не собираются договариваться с Россией ценой своих «принципов». Байден благоразумно не включает правозащитную демагогию, ибо всем, в том числе и ему самому, хорошо известно, что главный принцип англосаксонского мировоззрения, изложенный Родсом в вышеприведенной цитате, — это экспансия. Если же говорить с философской точки зрения и рассуждать о противоречиях, которые движут развитием, то в данном случае вопиющее, неразрешимое противоречие наблюдается между провозглашаемыми гуманитарными принципами, даже в их конъюнктурном байденовском прочтении, и самой возможностью договориться на равноправных условиях. Если принцип — экспансия, обоснованием которой служат приведенные Реттингером рассуждения в духе англосаксонской программной геополитики (оппозиция Моря — Суше), а договоренности предполагают компромисс, то перед нами оксюморон, который разрешается обманным путем двойных стандартов. Принцип экспансии на деле подменяют риторически провозглашаемым правозащитным принципом, то есть затушевывают непримиримое — антагонистическое — противоречие между экспансией, которую скрывают личиной компромисса, и договоренностью. Но когда в процессе диалога принцип экспансии вылезает наружу, вперед компромисса, то просто начинают переваливать ответственность за его провал с собственной больной головы на здоровую голову переговорного партнера.

Итак, Байден, обращаясь к «русскому народу», делает хорошую мину при плохой игре. Пытаясь противопоставить русский народ российской власти, он выдает себя за поборника его прав, но при этом умалчивает, что результатом народной наивности, как и после распада СССР, стало бы невиданное ухудшение положения народного большинства, низведение его до уровня «недочеловеков» в своей собственной стране. Еще циничнее месседж Байдена звучит по отношению к русским, именующим себя «украинцами». В дополнение к полному отказу от своих собственных прав им вменяется еще и готовность проливать кровь таких же, как они, русских в интересах иноземных захватчиков, действующих руками пятой колонны. Поступая так, Байден ничем по сути не рискует, кроме поражения своей партии на ноябрьских промежуточных выборах. Поверят ему русские по ту и другую сторону «линии фронта», нарисованной Белым домом и Пентагоном, или нет, США в любом случае мысленно видят себя в выигрыше. Или нашей стране будет нанесена рана, которая будет заживать столетиями, — пролитая кровь быстро не забывается, или, если русские на его призывы не клюнут и объединятся, станет возможно так напугать этим европейцев, чтобы надолго прекратить их газовые и всякие другие шашни с Россией. И заставить забраться обратно под американский «зонтик безопасности».

Kremin.ru Переговоры Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем

И главное — еще раз. Американские «принципы», которыми не хочет поступаться Байден, никак не сочетаются с доброй волей в разрешении конфликта вокруг Украины. Ибо «принципы» диктуют не урегулирование, а обострение, вплоть до доведения его до горячей фазы. Смягчить противоречия, ставшие оселком международной повестки именно в тот момент, когда США изготовились против Китая, а вынуждены отвлекаться на европейский ТВД, способен как раз отказ Вашингтона от принципов диктата и вмешательства в чужие внутренние дела. «По форме все правильно, по существу — издевательство», — учил классик, и политика США на постсоветском пространстве является наилучшей иллюстрацией к этому афоризму. Все в этой ситуации встанет на свои места, только когда «формула Бисмарка» — отделить и стравить Украину с Россией, придуманная по горячим следам как раз Гражданской войны в США, уступит место признанию единства и неделимости «большой России», если не по букве, то по духу. Вашингтону предстоит большая работа над собой, проделать которую американские элиты окажутся в состоянии только после очень существенного кадрового обновления заскорузлой и утратившей динамизм власти. Если же говорить о методологии подхода к украинской теме, то принцип одного Китая, официально признаваемый, но фактически торпедируемый американской стороной, да будет ей в помощь и в нашем случае. Хотят того в Вашингтоне или нет, но постсоветское пространство, оставим в стороне дипломатический политес, придется вернуть России, прекратив попытки разыграть на нем собственную партию. Все равно конкретные события на этом и других евразийских пространствах очень скоро и бесповоротно примутся развиваться в русле Совместного российско-китайского заявления о новой эпохе в международных отношениях, подписанного 4 февраля в Пекине Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.