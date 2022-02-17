Американская газета Politico со ссылкой на аналитиков утверждает, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, а названная ранее в западных СМИ дата «наступления» 16 февраля «отвлекла внимание от ключевых дат».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

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Новость обсудили в телеграм-каналх украинских журналистов Ангелины Пичик («Ангелина Пичик») и Максима Назарова («Наглый»). Многие отнеслись к сообщению Politico несерьезно и в целом с юмором.

«Эта песня будет вечной», — отреагировал Shuri4ello.

«А наш-то опарыш (Зеленский — О. П.) в это время в Мюнхене будет», — добавила Татьяна Т.

«Никогда не было, и вот опять!» — иронизирует Леля.

«Офигеть — не встать! Им самим уже не надоело переносить?» — недоумевает Татьяна.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Я знаю точно, что после 20 февраля будет 21 февраля!» — пошутил Игорь.

«А может, на 23 февраля лучше запланировать? Дата классная», — смеется Vidukaa.

«Господи, сколько же праздников ещё будет впереди?! День единства 16 февраля, теперь 20-го, и сколько их ещё будет?» — шутит Ник.

«Это напоминает ситуацию, когда должник обещает отдать долг кредитору», — прокомментировал Александр.

«С 20 по 31 февраля. И до 32-го мая. Дебилы…» — отметил Sergey D.

«Не, 23 будет в самый раз», — смеется Born In USSR.

«Когда вторгнутся подешевевшие тарифы и цены? Пока нападает только шиза», — добавил Влад.

«23-го никак нельзя. Праздник», — отметил Tarik.

«Посевную забыл!!! И там еще надо глянуть, какие дни на Украине еще свободны и не заняты уже пениями гимна. Вот в тот день можно и назначить, а потом опять гимн спеть», — с сарказмом отреагировала Мария.

«Клоун сделал государственным праздником 16-е число по слухам американской газетёнки, что Путин нападет. А он не напал», — напомнил Димон.

«Назовите дату понижения тарифов!!! Не смейтесь над собой!!!» — не без сарказма призвала Вера.

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«Создаётся впечатление, что журналисты американских и британских СМИ подхватили опасный вирус Ковида-19 с новым штаммом «Вторжение», и бедных кошмарят глюки и страхи», — написал Sergey P.

«Нужно ещё раз десять прокричать: «Волки! Волки!» — иронизирует Alexander S.

«Бред продолжается. Похоже, это навсегда», — отметил Павел.

«Я бы на месте россиян потроллил — слил бы «очень достоверную инфу», что агрессия запланирована в ночь на 23-е!.. Интересно, какой праздник придумает Зеля на 23 февраля!?» — с юмором подытожил VvelkoM.

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