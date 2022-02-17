Губернаторская вертикаль: почему меняют мэров
В начале этой недели сразу два мэра российских городов, являющихся столицами республик, лишились своих должностей. В понедельник поменялся градоначальник в Уфе — одном из крупнейших российских мегаполисов. На место Сергея Грекова здесь пришёл Ратмир Мавлиев. Уже на следующий день подал в отставку ещё один мэр административного центра субъекта России — Элисты. В столице Калмыкии досрочно подал в отставку Дмитрий Трапезников, на место которого прочат Шафрана Тепшинова, пока находящегося в статусе исполняющего обязанности главы города. Эксперты отмечают, что происходящие перестановки свидетельствуют о потере мэрами своего прежнего статуса региональных тяжеловесов и полном контроле за процессом городского управления со стороны региональных властей.
Маленькие «царьки» больше не вернутся?
Вопрос о взаимодействии главы субъекта с мэром крупного города в девяностые и нулевые регулярно стоял в региональной политической повестке. Но в последние годы, по мере того, как прямые выборы градоначальников всё реже встречались на практике, проблема стала постепенно терять актуальность. По мнению многих экспертов, окончательную точку в вопросе должен поставить обсуждающийся ныне законопроект Крашенинникова — Клишаса «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Предлагаемый проект закона не только устанавливает одноуровневую систему местного самоуправления вместо ныне существующей двухуровневой (фактически речь идёт ликвидации института сельских поселений), но и существенно расширяет кадровые и управленческие полномочия глав регионов.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что «в былые времена противоречия между региональными и городскими властями нередко выходили за пределы рабочих споров и являлись объектами постоянной политизации».
По мнению политконсультанта Алексея Игнатова, до середины нулевых мэр областного центра чаще всего был главным политическим соперником губернатора.
С тем, что подготовка нового законопроекта (Клишаса — Крашенинникова) о местном самоуправлении стала закономерным итогом процессов, которые происходили в России с начала 2000-х годов, согласен руководитель «Центра урегулирования социальных конфликтов» Олег Иванов.
Губернаторская вертикаль
Смена руководителя в каждом городе имеют свою историю и не всегда связана с конфликтами внутри элит. Так, бывший мэр Уфы Сергей Греков формально даже пошёл на повышение — в статусе вице-премьера башкирского правительства он возглавил полномочное представительство республики в Москве, где на него, судя по всему, будут возложены преимущественно лоббистские функции. Пришедший ему на смену 32-летний Ратмир Мавлиев ранее возглавлял Нефтекамск — небольшой город на границе Башкирии и Татарии — и сумел проявить себя, получив перевод в Уфу. Но пока не ясно, насколько его опыта хватит для управления мегаполисом.
Во многом схожая ситуация в Калмыкии. Бывший мэр Элисты Дмитрий Трапезников также стал вице-премьером регионального правительства, где будет курировать экологию и сельское хозяйство. Но в отличие от уфимца Грекова, который, как считается, близок главе Башкирии Радию Хабирову, назначение два года назад бывшего высокопоставленного чиновника Донецкой Народной Республики (ДНР) не вызвало восторга в Элисте. Теперь ему на смену приходит близкий и понятный местной элите Шафран Тепшинов, который ранее уже возглавлял один из районов Элисты.
Впрочем, не во всех регионах ситуация складывается для губернаторов также успешно. Так, в Мурманской области налицо конфликт региональной и городской администраций. Следствием этого стало то, что Мурманский горсовет никак не может выбрать нового главу администрации. В конце ноября ни один из двух предложенных кандидатов, включая кандидатуру, поддержанную «Единой Россией», не смог набрать нужного числа голосов. А ранее, в сентябре, депутаты горсовета не поддержали кандидатку на пост мэра Мурманска Ольгу Дзюбу, которую рекомендовал секретарь генсовета «Единой России» Алексей Турчак. В итоге в Мурманске нет ни мэра, ни главы администрации города.
Тем не менее эксперты полагают, что такие случаи уходят в прошлое. Как отмечает Алексей Игнатов, «главы регионов имеют свою вертикаль и вместе с приятным правом влиять на ситуацию получают огромную ответственность — за все процессы и события в регионе отвечают именно главы субъектов».
Олег Иванов также полагает, что даже без учета правовых норм, главы регионов сегодня обладают таким политическим влиянием в системе власти, которое позволяет им контролировать главу административного центра с минимальными политическими рисками для себя.
Константин Калачев, называя факторы эффективности взаимодействия главы региона и мэра административного центра, отмечает: «Секрет прост — быть в одной команде, решать общие задачи, делать ставку на компетентность».
Примером такого эффективного взаимодействия, по мнению эксперта, являются Татария и Казань.
Таким образом, эпоха самостоятельных мэров, которые могут составить политическую конкуренцию губернаторам, постепенно уходит в прошлое. Новые градоначальники всё больше становятся ставленниками глав регионов, являясь не только частью их команды, но и фактически министрами по делам областного центра.