В начале этой недели сразу два мэра российских городов, являющихся столицами республик, лишились своих должностей. В понедельник поменялся градоначальник в Уфе — одном из крупнейших российских мегаполисов. На место Сергея Грекова здесь пришёл Ратмир Мавлиев. Уже на следующий день подал в отставку ещё один мэр административного центра субъекта России — Элисты. В столице Калмыкии досрочно подал в отставку Дмитрий Трапезников, на место которого прочат Шафрана Тепшинова, пока находящегося в статусе исполняющего обязанности главы города. Эксперты отмечают, что происходящие перестановки свидетельствуют о потере мэрами своего прежнего статуса региональных тяжеловесов и полном контроле за процессом городского управления со стороны региональных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM
Вакантное место

Маленькие «царьки» больше не вернутся?

Вопрос о взаимодействии главы субъекта с мэром крупного города в девяностые и нулевые регулярно стоял в региональной политической повестке. Но в последние годы, по мере того, как прямые выборы градоначальников всё реже встречались на практике, проблема стала постепенно терять актуальность. По мнению многих экспертов, окончательную точку в вопросе должен поставить обсуждающийся ныне законопроект Крашенинникова — Клишаса «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Предлагаемый проект закона не только устанавливает одноуровневую систему местного самоуправления вместо ныне существующей двухуровневой (фактически речь идёт ликвидации института сельских поселений), но и существенно расширяет кадровые и управленческие полномочия глав регионов.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что «в былые времена противоречия между региональными и городскими властями нередко выходили за пределы рабочих споров и являлись объектами постоянной политизации».

«Но эти времена давно прошли. Теперь мэры зависимы от губернаторов прежде всего с финансовой точки зрения. Законопроект Крашенинникова — Клишаса лишь достраивает и легитимирует систему, в которой местная власть уже давно де-факто подчинена главам регионов. Мне ситуация былой конкуренции казалась несущей не только издержки, но и очевидные плюсы».
Константин Калачев

По мнению политконсультанта Алексея Игнатова, до середины нулевых мэр областного центра чаще всего был главным политическим соперником губернатора.

«Главы региональных столиц были самостоятельными политическим игроками, имели независимые ресурсы и собственные амбиции. После отмены выборов губернаторов в 2004 году руководители субъектов стали влиять на назначения глав муниципалитетов и в первую очередь — мэров столиц. Постепенно сложилась ситуация, когда каждый новый губернатор начинал свою деятельность с того, что старался сменить главу столицы субъекта. Иногда это не удавалось, мэры оказывались крепкими самодостаточными политиками, но чаще всего — получалось, и глава центра субъекта был, что называется, в «команде губернатора».
Мэров региональных столиц не из «команды губернатора» можно пересчитать по пальцам. Новый закон ничего существенно в этом раскладе не изменит. Большинство губернаторов уже давно контролируют муниципалитеты, и изменения в федеральное законодательство только закрепляют эту ситуацию. В принципе, это неплохо. Губернатор отвечает за весь регион, и ему нужны рычаги управления. Ситуация, характерная для 90-х годов, когда в каждом муниципалитете был свой маленький «царёк», руливший по своему усмотрению без оглядки на региональную власть, давно стала историей и вряд ли повторится в ближайшей исторической перспективе».
Алексей Игнатов
Пресс-служба администрации Уфы
Здание администрации Уфы

С тем, что подготовка нового законопроекта (Клишаса — Крашенинникова) о местном самоуправлении стала закономерным итогом процессов, которые происходили в России с начала 2000-х годов, согласен руководитель «Центра урегулирования социальных конфликтов» Олег Иванов.

«На протяжении этого времени чаша политических весов всё больше склонялась в дореформенное состояние, в сторону главы региона, всё постепенно возвращалось «на круги своя»: уровень влияния главы административного центра на политические процессы снижался, муниципальные власти теряли свое политическое влияние. Главы муниципальных образований всё чаще избирались из числа кандидатов, представленных главой региона, а не на прямых выборах. Это в значительной степени ослабило глав муниципалитетов (особенно — административных центров), поскольку они фактически стали назначаться по инициативе или по согласованию с главой региона. Последние изменения в Конституцию, закрепившие местное самоуправление как часть единой системы публичной власти, лишь усилили процессы централизации».
Олег Иванов

Губернаторская вертикаль

Смена руководителя в каждом городе имеют свою историю и не всегда связана с конфликтами внутри элит. Так, бывший мэр Уфы Сергей Греков формально даже пошёл на повышение — в статусе вице-премьера башкирского правительства он возглавил полномочное представительство республики в Москве, где на него, судя по всему, будут возложены преимущественно лоббистские функции. Пришедший ему на смену 32-летний Ратмир Мавлиев ранее возглавлял Нефтекамск — небольшой город на границе Башкирии и Татарии — и сумел проявить себя, получив перевод в Уфу. Но пока не ясно, насколько его опыта хватит для управления мегаполисом.

Во многом схожая ситуация в Калмыкии. Бывший мэр Элисты Дмитрий Трапезников также стал вице-премьером регионального правительства, где будет курировать экологию и сельское хозяйство. Но в отличие от уфимца Грекова, который, как считается, близок главе Башкирии Радию Хабирову, назначение два года назад бывшего высокопоставленного чиновника Донецкой Народной Республики (ДНР) не вызвало восторга в Элисте. Теперь ему на смену приходит близкий и понятный местной элите Шафран Тепшинов, который ранее уже возглавлял один из районов Элисты.

Пресс-служба правительства Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров

Впрочем, не во всех регионах ситуация складывается для губернаторов также успешно. Так, в Мурманской области налицо конфликт региональной и городской администраций. Следствием этого стало то, что Мурманский горсовет никак не может выбрать нового главу администрации. В конце ноября ни один из двух предложенных кандидатов, включая кандидатуру, поддержанную «Единой Россией», не смог набрать нужного числа голосов. А ранее, в сентябре, депутаты горсовета не поддержали кандидатку на пост мэра Мурманска Ольгу Дзюбу, которую рекомендовал секретарь генсовета «Единой России» Алексей Турчак. В итоге в Мурманске нет ни мэра, ни главы администрации города.

Тем не менее эксперты полагают, что такие случаи уходят в прошлое. Как отмечает Алексей Игнатов, «главы регионов имеют свою вертикаль и вместе с приятным правом влиять на ситуацию получают огромную ответственность — за все процессы и события в регионе отвечают именно главы субъектов».

«Сейчас усиление региональной власти, с моей точки зрения, идёт только на благо России. Порядка явно будет больше. А это очень и очень позитивно».
Алексей Игнатов

Олег Иванов также полагает, что даже без учета правовых норм, главы регионов сегодня обладают таким политическим влиянием в системе власти, которое позволяет им контролировать главу административного центра с минимальными политическими рисками для себя.

«Например, в последние несколько дней сменились главы двух региональных центров — в Уфе и в Элисте, и мы понимаем, что сегодня глава региона при желании может сделать главе административного центра предложение, от которого тот «не сможет отказаться». Вообще, когда в регион приходит новый глава, то в числе своих приоритетных задач он зачастую видит смену мэра столицы региона. Сегодня, пожалуй, единственный субъект Федерации, который не вписывается в эту картину, — Новосибирская область, в которой не просто административный центр, но крупный город-миллионник (Новосибирск) возглавляет представитель оппозиционной партии (КПРФ) Анатолий Локоть, тогда как главой региона является единоросс Андрей Травников. Однако, на мой взгляд, Травников пока просто не ставит перед собой цель смещения Локтя: либо пока не видит в этом необходимости, либо считает, что для этого еще не созрели определенные условия. Полагаю, однако, что в обозримой перспективе мэр Новосибирска всё же сменит место работы».
Олег Иванов
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Константин Калачев, называя факторы эффективности взаимодействия главы региона и мэра административного центра, отмечает: «Секрет прост — быть в одной команде, решать общие задачи, делать ставку на компетентность».

Примером такого эффективного взаимодействия, по мнению эксперта, являются Татария и Казань.

Таким образом, эпоха самостоятельных мэров, которые могут составить политическую конкуренцию губернаторам, постепенно уходит в прошлое. Новые градоначальники всё больше становятся ставленниками глав регионов, являясь не только частью их команды, но и фактически министрами по делам областного центра.