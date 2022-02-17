В начале этой недели сразу два мэра российских городов, являющихся столицами республик, лишились своих должностей. В понедельник поменялся градоначальник в Уфе — одном из крупнейших российских мегаполисов. На место Сергея Грекова здесь пришёл Ратмир Мавлиев. Уже на следующий день подал в отставку ещё один мэр административного центра субъекта России — Элисты. В столице Калмыкии досрочно подал в отставку Дмитрий Трапезников, на место которого прочат Шафрана Тепшинова, пока находящегося в статусе исполняющего обязанности главы города. Эксперты отмечают, что происходящие перестановки свидетельствуют о потере мэрами своего прежнего статуса региональных тяжеловесов и полном контроле за процессом городского управления со стороны региональных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакантное место

Маленькие «царьки» больше не вернутся?

Вопрос о взаимодействии главы субъекта с мэром крупного города в девяностые и нулевые регулярно стоял в региональной политической повестке. Но в последние годы, по мере того, как прямые выборы градоначальников всё реже встречались на практике, проблема стала постепенно терять актуальность. По мнению многих экспертов, окончательную точку в вопросе должен поставить обсуждающийся ныне законопроект Крашенинникова — Клишаса «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Предлагаемый проект закона не только устанавливает одноуровневую систему местного самоуправления вместо ныне существующей двухуровневой (фактически речь идёт ликвидации института сельских поселений), но и существенно расширяет кадровые и управленческие полномочия глав регионов.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает, что «в былые времена противоречия между региональными и городскими властями нередко выходили за пределы рабочих споров и являлись объектами постоянной политизации».

Константин Калачев «Но эти времена давно прошли. Теперь мэры зависимы от губернаторов прежде всего с финансовой точки зрения. Законопроект Крашенинникова — Клишаса лишь достраивает и легитимирует систему, в которой местная власть уже давно де-факто подчинена главам регионов. Мне ситуация былой конкуренции казалась несущей не только издержки, но и очевидные плюсы».

По мнению политконсультанта Алексея Игнатова, до середины нулевых мэр областного центра чаще всего был главным политическим соперником губернатора.

«Главы региональных столиц были самостоятельными политическим игроками, имели независимые ресурсы и собственные амбиции. После отмены выборов губернаторов в 2004 году руководители субъектов стали влиять на назначения глав муниципалитетов и в первую очередь — мэров столиц. Постепенно сложилась ситуация, когда каждый новый губернатор начинал свою деятельность с того, что старался сменить главу столицы субъекта. Иногда это не удавалось, мэры оказывались крепкими самодостаточными политиками, но чаще всего — получалось, и глава центра субъекта был, что называется, в «команде губернатора».

Алексей Игнатов Мэров региональных столиц не из «команды губернатора» можно пересчитать по пальцам. Новый закон ничего существенно в этом раскладе не изменит. Большинство губернаторов уже давно контролируют муниципалитеты, и изменения в федеральное законодательство только закрепляют эту ситуацию. В принципе, это неплохо. Губернатор отвечает за весь регион, и ему нужны рычаги управления. Ситуация, характерная для 90-х годов, когда в каждом муниципалитете был свой маленький «царёк», руливший по своему усмотрению без оглядки на региональную власть, давно стала историей и вряд ли повторится в ближайшей исторической перспективе».

Пресс-служба администрации Уфы Здание администрации Уфы

С тем, что подготовка нового законопроекта (Клишаса — Крашенинникова) о местном самоуправлении стала закономерным итогом процессов, которые происходили в России с начала 2000-х годов, согласен руководитель «Центра урегулирования социальных конфликтов» Олег Иванов.

Олег Иванов «На протяжении этого времени чаша политических весов всё больше склонялась в дореформенное состояние, в сторону главы региона, всё постепенно возвращалось «на круги своя»: уровень влияния главы административного центра на политические процессы снижался, муниципальные власти теряли свое политическое влияние. Главы муниципальных образований всё чаще избирались из числа кандидатов, представленных главой региона, а не на прямых выборах. Это в значительной степени ослабило глав муниципалитетов (особенно — административных центров), поскольку они фактически стали назначаться по инициативе или по согласованию с главой региона. Последние изменения в Конституцию, закрепившие местное самоуправление как часть единой системы публичной власти, лишь усилили процессы централизации».

Губернаторская вертикаль

Смена руководителя в каждом городе имеют свою историю и не всегда связана с конфликтами внутри элит. Так, бывший мэр Уфы Сергей Греков формально даже пошёл на повышение — в статусе вице-премьера башкирского правительства он возглавил полномочное представительство республики в Москве, где на него, судя по всему, будут возложены преимущественно лоббистские функции. Пришедший ему на смену 32-летний Ратмир Мавлиев ранее возглавлял Нефтекамск — небольшой город на границе Башкирии и Татарии — и сумел проявить себя, получив перевод в Уфу. Но пока не ясно, насколько его опыта хватит для управления мегаполисом.

Во многом схожая ситуация в Калмыкии. Бывший мэр Элисты Дмитрий Трапезников также стал вице-премьером регионального правительства, где будет курировать экологию и сельское хозяйство. Но в отличие от уфимца Грекова, который, как считается, близок главе Башкирии Радию Хабирову, назначение два года назад бывшего высокопоставленного чиновника Донецкой Народной Республики (ДНР) не вызвало восторга в Элисте. Теперь ему на смену приходит близкий и понятный местной элите Шафран Тепшинов, который ранее уже возглавлял один из районов Элисты.

Пресс-служба правительства Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров

Впрочем, не во всех регионах ситуация складывается для губернаторов также успешно. Так, в Мурманской области налицо конфликт региональной и городской администраций. Следствием этого стало то, что Мурманский горсовет никак не может выбрать нового главу администрации. В конце ноября ни один из двух предложенных кандидатов, включая кандидатуру, поддержанную «Единой Россией», не смог набрать нужного числа голосов. А ранее, в сентябре, депутаты горсовета не поддержали кандидатку на пост мэра Мурманска Ольгу Дзюбу, которую рекомендовал секретарь генсовета «Единой России» Алексей Турчак. В итоге в Мурманске нет ни мэра, ни главы администрации города.

Тем не менее эксперты полагают, что такие случаи уходят в прошлое. Как отмечает Алексей Игнатов, «главы регионов имеют свою вертикаль и вместе с приятным правом влиять на ситуацию получают огромную ответственность — за все процессы и события в регионе отвечают именно главы субъектов».

Алексей Игнатов «Сейчас усиление региональной власти, с моей точки зрения, идёт только на благо России. Порядка явно будет больше. А это очень и очень позитивно».

Олег Иванов также полагает, что даже без учета правовых норм, главы регионов сегодня обладают таким политическим влиянием в системе власти, которое позволяет им контролировать главу административного центра с минимальными политическими рисками для себя.

Анатолий Локоть, тогда как главой региона является единоросс Андрей Травников. Однако, на мой взгляд, Травников пока просто не ставит перед собой цель смещения Локтя: либо пока не видит в этом необходимости, либо считает, что для этого еще не созрели определенные условия. Полагаю, однако, что в обозримой перспективе мэр Новосибирска всё же сменит место работы». Олег Иванов «Например, в последние несколько дней сменились главы двух региональных центров — в Уфе и в Элисте, и мы понимаем, что сегодня глава региона при желании может сделать главе административного центра предложение, от которого тот «не сможет отказаться». Вообще, когда в регион приходит новый глава, то в числе своих приоритетных задач он зачастую видит смену мэра столицы региона. Сегодня, пожалуй, единственный субъект Федерации, который не вписывается в эту картину, — Новосибирская область, в которой не просто административный центр, но крупный город-миллионник (Новосибирск) возглавляет представитель оппозиционной партии (КПРФ), тогда как главой региона является единоросс. Однако, на мой взгляд, Травников пока просто не ставит перед собой цель смещения Локтя: либо пока не видит в этом необходимости, либо считает, что для этого еще не созрели определенные условия. Полагаю, однако, что в обозримой перспективе мэр Новосибирска всё же сменит место работы».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Константин Калачев, называя факторы эффективности взаимодействия главы региона и мэра административного центра, отмечает: «Секрет прост — быть в одной команде, решать общие задачи, делать ставку на компетентность».

Примером такого эффективного взаимодействия, по мнению эксперта, являются Татария и Казань.

Таким образом, эпоха самостоятельных мэров, которые могут составить политическую конкуренцию губернаторам, постепенно уходит в прошлое. Новые градоначальники всё больше становятся ставленниками глав регионов, являясь не только частью их команды, но и фактически министрами по делам областного центра.