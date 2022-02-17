Украинский фристайлист Александр Абраменко вопреки рекомендации властей Украины 16 февраля обнялся с российским соперником Ильей Буровым после завоевания медали в лыжной акробатике. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ

Российский спортсмен завоевал бронзовую медаль, а украинский — серебряную. После оглашения результатов соревнований спортсмены совместно отпраздновали победу, обнявшись. У Абраменко в руках при этом был государственный флаг Украины.

Произошедшее обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый», а также в телеграм-канале украинского журналиста Вячеслава Чечило «The Панда» и на его странице в социальной сети Facebook. Многие участники обсуждения отметили, что уважают поступок украинского спортсмена.

«Наш олимпийский чемпион (призер. — О. П.) Абраменко уже и с россиянином обнимался, и уже хейтят его. Ну всё, парень, на ковёр в минобороны. Твоё любимое титульное государство ожидает на родине», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«И он смажет лыжи в Россию», — отреагировала Irina.

«Это только сериалы в Россию продавать можно. И только величайшему (речь о Зеленском. — О. П.). Остальным — зась (нет. — О. П.)!» — пишет Татьяна.

«Россиянин опять накинулся на него, скажет по приезду домой этим упоротым? А в принципе, конечно, молодец», — добавила Натали Р.

«Да… [не всё ли равно], с кем он обнялся?.. Он единственную медаль завоевал для страны», — отреагировал Vlad.

«Блин, что же такое происходит? Мода… у нас травить лучших из народа. Именно тех, кто прославляет реально нашу страну на мировой арене», — пишет VaDim.

Администрация президента Украины Украинский фристайлист Александр Абраменко (второй слева)

«Вот поэтому и медалей нет. Запугали спортсменов», — добавил Сергей Б.

«Свалил бы из этого гадюшника», — призвал Виктор.

«А знаете, ведь парень может плюнуть на этот титульный хутор и не вернуться. И все его поймут», — задумалась Ирина Г.

«Я чувствую себя под оккупацией какой-то. Оккупацией дегенератами», — написал Alexander E.

«Может, уже не возвращается», — выразил предположение Андрей Л.

«Пусть обнимается с русскими и покажет, что мы все тут нормальные», — отметила Liubov D.

«Поддерживаю!» — отреагировал «Танк».

"Такое впечатление, что госпереворот перевернул мозги с потерей их функций», — добавил Sergey P.

«Королевство «кривых зеркал», Господи, в кого нас превратили?..» — пишет Любовь.

«Точно обнялся? Не побоялся? На ковёр, к малярам (имеется в виду заместитель министра обороны Анна Маляр. — О. П.)…» — отреагировала Ульяна.

«Абраменко, только не вздумай извиняться. Ты лучший, они — *овно. Помни об этом», — призвала Наталья.

«В прошлый раз тоже нападали на него, они друзья», — отметил Андрей В.

«Ещё и с россиянином обнялся?! Ну всё, я — его фанат!» — написала Светлана С.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин награждает российского фристайлиста Илью Бурова. 2018

«Илья и Александр — большие друзья. И чхать он хотел на политику. Тем более он постоянно об этом говорит», — добавила Irina I.

«А может, им как раз на политику и не плевать! Им плевать на идиотов от неё!» — задумался Andrei V.

«Свидомьё настолько саморазрушительно, что с удовольствием обгадят единственную медаль. Парню браво, наконец, победа! Тут серебро почти как золото!» — отметила Svetlana V.

«Именины сердца», — отреагировала Ирина С.

«Он — человек, герой и имеет право на выражение своих чувств! Спорт вне политики, это еще греками заведено. А гавкающие ничего не добились и не сделали, моськи!» — подытожила Екатерина А.