Очередная дата российского вторжения на Украину, назначенная западными политиками и СМИ, прошла, но танки России снова проигнорировали это событие. Впрочем, это не смутило этих политиков, которые продолжили запугивать обывателей тем, что всё ещё впереди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

Тем временем жители Италии приходят во всё большее недоумение от происходящего. Наиболее популярная среди пользователей соцсетей версия заключается в том, что Вашингтон всеми силами пытался устроить пожар войны, но у него пока не получается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бедный Байден, он так хотел войны, а её нет…» — иронизирует Леонардо Б.

«Когда ты Джо Байден, а Путин до сих пор не вторгся на Украину» — написал Андреа Б, прикрепив фотографию всматривающегося в горизонт Мистера Бина.

«Американцы со своими галлюцинациями уничтожили половину мира, а нам приходится платить по счетам», — пишет Адреана К.

«Аналитикам ЦРУ можно пожелать меньше пить», — заметила Кристиана Б.

«Попытка спровоцировать войну, чтобы выбраться из пропасти, в которой он (Байден, прим. ИА REGNUM) заслуженно оказался, потопит его быстрее», — считает Роберта Л.

«Путин сказал своему пресс-секретарю Пескову об истерии западной прессы: «Они случайно не сказали, когда начинается война?» Нет, это не моя шутка. Об эпизоде сказал сам Песков. Для России Запад стал просто посмешищем», — рассказал Рикардо С.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Британцы сказали, что всё произойдёт сегодня, в 2 часа ночи. Все сидели перед телевизорами, чтобы увидеть, насколько смешными становятся Запад, НАТО и американцы», — шутит Мирко.

«В эти дни мы стали свидетелями сцены обычного безумия американцев, наших великих специалистов в области информации, НАТО и всей Европы. Пока Россия проводила обычные военные учения на своих границах…» — добавил Максимилиано Т.

«Я не доверяю ни Путину, ни Байдену. Но я считаю, что не хотеть военных баз вплотную к своим границам — более чем легитимно. Так же как США 60 лет назад с Кубой», — заключил Джанни С.

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