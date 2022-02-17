Арбитраж Челябинской области в ближайшее время начнёт решать судьбу подконтрольного министерству экономического развития региона «Агентства инвестиционного развития», которое обросло долгами на треть миллиарда рублей. Почему юрлицо, призванное привлекать в регион инвестиции, подало заявление о самобанкротстве? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Ричард Уэстолл, Дамоклов меч. 1812

Об АИР

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» была зарегистрирована в ЕГРЮЛ в июне 2013 года.

В мае 2019 года стало известно, что призванное привлекать инвесторов агентство прекратит своё существование как отдельное юрлицо. Предполагалось, что оно будет работать как часть фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса». Но что-то пошло не так.

До сих пор в ЕГРЮЛ в карточке АНО нет отметок о реорганизации, а сама организация — действующее юрлицо. И не просто действующее, но и обросшее долгами по налоговой линии.

Руководит АНО с сентября 2019 года Павел Ефимов. Предыдущий директор — Алексей Бобов — был уволен на фоне скандала, связанного с планами построить кремниевый завод в Златоусте. Планы вызвали массовый протест населения. Позднее от проекта отказались, но это не помешало областному министерству провести совещание, на котором данный проект снова обсудили, вызвав недовольство губернатора. Тогда Бобов, занимавший пост с июня 2018 года, был уволен, а министр получил выговор.

Ефимов, судя по базе «Контур.Фокус», — шестой директор за девять лет существования АИР.

Примечательно: в ЕГРЮЛ Ефимов указан как конкурсный управляющий некоего ООО «Флагман», которое банкротится с 2017 года. За Ефимовым также закреплено ИП в области права. Он же указан в реестре и как конкурсный управляющий ряда компаний, которые на сегодня уже ликвидированы. Интересный выбор руководителя для государственного инвестиционного агентства.

Mineconom.gov74.ru Бывший директор «Агентства инвестиционного развития Челябинской области» Алексей Бобов

Дела банкротные

Как гром среди ясного неба 12 января 2022 года в базе челябинского арбитража появляется иск о банкротстве, который подало АИР. Последнее потребовало начать в отношении него банкротное производство, попросив ввести первый этап — наблюдение.

Иным лицом в деле выступает НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Сам иск судья Белый из-за недочета оставил без движения, но в карточке дела уже есть запись, что истец подал ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. Дата первого заседания пока не назначена.

Заявленная в банкротном деле сумма довольно существенна для некоммерческой организации — 389 073 321,57 рубля. Казалось бы, откуда такие долги?

Долговые обязательства

В базе ФНС по должникам относительно АИР есть отметка, что данное юрлицо на начало февраля 2022 года имеет задолженность по уплате налогов, которая «направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю».

В базе «Контур.Фокус» также есть указание на то, что у АИР к взысканию заявлено 388,1 млн рублей, из которых 388 млн рублей — это налоговая задолженность. Так, 14 февраля 2022 года был составлен акт о взыскании налогов и сборов, включая пени, на сумму 4 474 902,05 рубля, 26 ноября 2021 года — о взыскании 16 916 385,93 рубля, а 23 июля 2021 года — о взыскании 366 724 496,77 рубля.

Более того, в отношении АИР есть действующее решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Всего в базе фигурирует четыре таких решения, последнее из которых внесено в конце января 2022 года. В качестве обоснования указано «неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».

Chel.arbitr.ru Арбитражный суд Челябинской области

Судебный спор с ИФНС

О том, откуда у агентства взялись долги по налогам, раскрывается в судебном споре прошлого года.

В июле 2021 года АИР через суд попыталось обжаловать решение налоговой инспекции, которым агентству были доначислены: налог на прибыль организаций за налоговые периоды 2016−2017 годов — 149 238 264 рубля, налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, зачисляемый в федеральный бюджет (15%), за 2016 год — 118 084 833 рубля, пени по налогу на прибыль организаций — 86 074 419,89 рубля, штраф — 13 366 154,85 рубля «за неполную уплату налога на прибыль за налоговые периоды 2016−2017 годов в результате занижения налоговой базы». ИФНС тогда же потребовала «уменьшить убытки, исчисленные налогоплательщиком в завышенном размере за 12 месяцев 2017 года, в сумме 45 812 781 рубля».

Камнем преткновения среди прочего тогда стала целевая субсидия в 1,51 млрд рублей, которая была выделена агентству из бюджета для приобретения ценных бумаг АО «ЮУ КЖСИ», а также на обеспечение агентством режима «одного окна» для инвесторов.

Доводы АИР суд не убедили, и спор в первой инстанции был проигран. В декабре 2021 года было прекращено производство по апелляционной жалобе. Но в кассационной инстанции АИР до сих пор пытается отстоять свою позицию. До 25 февраля 2022 года кассационная жалоба оставлена без движения.

Nalog.gov.ru ФНС

Вот так «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» и докатилось до банкротного дела. Возникает вопрос, кто будет рассчитываться по долгам АИРа? Бюджет Челябинской области?