В Кремле 15 февраля 2022 года прошли переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе этой встречи стороны обсудили в том числе и ситуацию вокруг российских инициатив и предложений Соединённым Штатам Америки и НАТО, касающихся предоставления России долгосрочных, юридически обязывающих гарантий безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Позже в ходе итоговой совместной пресс-конференции сторон Владимир Путин данному вопросу уделил значительное внимание.

Сначала о самом главном. Основные требования российских предложений по гарантиям безопасности не претерпели изменений. Речь идёт о недопущении дальнейшего расширения НАТО на восток, отказу от размещения ударных вооружений вблизи российских границ и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 год, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

Владимир Путин также отметил, что США и НАТО «достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах». Он напомнил, что данный принцип «включает в себя не только положения о праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, что не устают повторять наши коллеги, но и обязательства не укреплять свою собственную безопасность за счёт безопасности других государств».

В данном случае президент России имел в виду положения Стамбульского документа ОБСЕ 1999 года и Астанинской декларации ОБСЕ 2010 года.

Более того, глава российского государства пошёл дальше и юридически разбил ссылки США и НАТО на политику «открытых дверей» Североатлантического альянса: «При этом НАТО ссылается на свою политику «открытых дверей». Мы знаем про статью 10 договора, я уже об этом говорил в этом зале на предыдущих пресс-конференциях по результатам своих переговоров с нашими европейскими партнёрами: в статье 10 ничего подобного не сказано. Могут приглашать, там написано, но не «обязаны». Вот, собственно, и всё».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Приведу полную цитату статьи 10 Североатлантического договора от 4 апреля 1949 года: «Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору.

Любое государство, получившее подобное приглашение, может стать Договаривающейся стороной путем передачи на хранение правительству Соединённых Штатов Америки документа о своём присоединении к настоящему Договору. Правительство Соединённых Штатов Америки будет уведомлять каждую из Договаривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого подобного документа о присоединении».

Таким образом, НАТО вполне может взять на себя юридические обязательства перед Россией по нерасширению блока, и это никак не противоречит её основному документу — Североатлантическому договору.

Владимир Путин ещё раз повторил, что полученные Россией от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям. В то же время он отметил:

«Однако в представленных ответах тем не менее присутствует … ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а, по сути дела, мы их в своё время и предлагали нашим партнёрам в предыдущие годы, по вопросам европейской безопасности, по вопросам определённых систем вооружений, имеются в виду ракеты средней и меньшей дальности, и военной транспарентности.

Мы готовы к этой совместной работе и дальше. Мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас является безусловным приоритетом».

(сс) Влада на Република Северна Македонија Саммит НАТО

Это означает, что, несмотря на готовность США и НАТО обсуждать ряд второстепенных вопросов, Россия не намерена этим довольствоваться и отказываться от своих основных требований, реализация которых является приоритетной.

При этом наша страна настроена не на тайные переговоры с так называемыми партнёрами, а на публичное освещение данного вопроса. Как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, «российская реакция на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована, нам стесняться нечего».

Очевидно, что очередной раунд переговоров, скорее всего, в формате Россия — США состоится через некоторое время после передачи США и НАТО ответной реакции России на их письменные ответы и её публикации.

При этом надо понимать, что в нынешней ситуации сохраняется большая неопределённость. И она связана с возможными шагами англосаксов по Украине. Речь идёт об организации провокации с целью втягивания России во внутриукраинский конфликт.

США и другие англосаксонские государства, переместив свою дипломатическую инфраструктуру на запад от Днепра, во Львов, фактически сделали этот город столицей Украины. Ведь политическая субъектность Украины близка к нулю, а стратегическое управление идёт из американского посольства. Раз центр управления — во Львове, значит, Львов и есть реальная столица этой страны или территории, если правильнее выразиться.

Англосаксы как бы приглашают Россию вторгнуться на Украину и забрать территорию до Днепра. А Москва всё отказывается, не хочет участвовать в чужих геополитических раскладах.

Russianname Львов. Украина

Кстати, в ходе пресс-конференции Владимир Путин как раз и отметил неопределённость обстановки, отвечая на вопрос, как Россия будет действовать дальше: «По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем».

Таким образом, Россия со своей стороны выбрала дипломатический путь получения гарантий безопасности. Жёсткость позиции нашей страны неизменна, и все ключевые требования в силе. В то же время данный подход России не исключает реализации некоторых мер военно-технического характера для обеспечения большей договороспособности США как точки приложения сил в этом вопросе.