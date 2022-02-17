Кандидатура кардиолога Роберта Калиффа на должность комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) была одобрена Сенатом США. Однако не все поддержали решение Сената, заявив, что Калифф не пригоден для данной должности из-за его связей с фармацевтической промышленностью, а также взглядов на контроль рождаемости.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

70-летний кардиолог во второй раз станет главой FDA. Голосование по его кандидатуре происходит в момент, когда американский регулятор обсуждает вакцины и методы лечения COVID-19, а между штатами идет борьба за запрет на аборты.

Комиссар по пищевым продуктам и лекарствам Роберт Калифф. (сс) Flickr

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Ну если и правые, и левые выступают против него, то он, вероятно, идеально подходит для меня!» — восклицает OffTheClock99.

«Среди врачей и ученых, занимающихся исследованиями и разработкой новых лекарств в сердечно-сосудистой области, очень мало тех, кто может сравниться с доктором Калиффом. Критиковать его за поддержку опиоидов или помощь в разработке и проведении крупных клинических испытаний новых лекарств, разработанных фармацевтической компанией, — это простое невежество и позерство профессиональных политиков», — считает PeeAm.

«Борцы с абортами будут поднимать шум всякий раз, когда абортивные препараты будут рассматриваться на предмет одобрения FDA. Такие штаты, как Техас и Алабама, где репродуктивные права регулируются религией, маскирующейся под закон, ломают голову над тем, как предотвратить доступ таких лекарств к кому бы то ни было. Такой опытный представитель общественного здравоохранения, как доктор Калифф, несомненно, будет полезен для поддержки здоровья женщин в этих штатах», — уверен JS.

«Многие осуждают доктора Калиффа за то, что несколько лет назад он одобрил больше опиоидов. Мы знаем, что опиоиды безопасны и эффективны при правильном назначении и использовании, почему же квалифицированный и уважаемый врач не должен их одобрять? В опиоидной эпидемии виноваты фармацевтические компании и врачи, которые безответственно и в избытке продвигают эти препараты, а также отсутствие сочувствия и бездействие законодателей, которые пытаются облегчить ситуацию, сделав лечение и медицинскую помощь более доступными. Поздравляю доктора Калиффа с назначением, нам повезло, что он у нас есть», — поддерживает Haley.

«Учитывая его связи с Большой Фармой, что же может пойти не так…» — отмечает Kent.

«Я думаю, что было бы глупо относиться одинаково ко всем ученым из Большой Фармы. Большая Фарма — это смесь плохого и хорошего. Что мы должны сделать, чтобы заменить фармацевтические компании, которые открывают и разрабатывают новые методы лечения? Сохранить большую фармацевтическую компанию, но заставить ее отвечать за проступки и завышение цен. Конечно, многие исследования и открытия происходят вне фармацевтических компаний, например, в университетах и исследовательских институтах, но фармацевтическая компания необходима для развития и распространения лекарств», — заступается Mingmei.

«Доктор Калифф прав, поддерживая медикаментозные аборты. Большинство абортов должны быть медикаментозными, когда не требуется хирургическое вмешательство, а просто прием таблеток. Так происходит, например, в Швеции, где 92% всех абортов делаются только с помощью лекарств. Это может быть сделано женщиной дома, без посещения клиники, где делают аборты. Но такие штаты, как Миссисипи и Техас, хотят сделать медикаментозные аборты как можно более сложными. Возможно, именно поэтому медикаментозные аборты в США составляют всего 39%», — рассуждает AKJersey.

Почтовая открытка начала XX века изображает проблему незапланированной беременности. Надпись: «И злодей (аист с ребёнком) всё преследует её»

«FDA должно обеспечивать нашу безопасность, когда речь идет о здоровье, а теперь даже наше здоровье политизировано! В очень странные времена мы живем», — подчеркивает SRei.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названного наркотика, сообщает организация Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).