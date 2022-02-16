Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что ей «всё равно» на оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова, не уточнив при этом, о чём конкретно идёт речь, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

"Молчала бы лучше, не все бы тогда поняли её интеллектуальную альтернативность. А так теперь всё понятно и без перевода», — пишет Анна Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Трасс достаточно было бы просто чуть серьёзнее отнестись к исполнению своих обязанностей, тогда бы ей не пришлось гореть со стыда.

«Прежде чем ехать с визитом, надо карту мира посмотреть и немного историю подучить. Это же государственный уровень! Теперь приходится врать о том, что её кто-то там якобы оскорблял. Жалко и низко», — поделилась своим мнением Людмила М.

Policy Exchange Элизабет Трасс

Некоторые комментаторы отмечают, что всё дело в том, что встреча министров иностранных дел двух стран наглядно продемонстрировала существенную нехватку профессиональной подготовки Трасс.

«Профессиональный уровень Трасс не соответствует уровню Лаврова! И в Москве она это наглядно доказала. Понаберут британских министров по объявлению, а потом позорятся на весь мир», — отмечает Сергей С.

Часть людей полагает, что Трасс выдаёт желаемое за действительное, ведь Лавров — настоящий дипломат, который даже в самой сложной ситуации не позволял взять верх своим чувствам и напрямую оскорбить своего коллегу из Великобритании.

«Лавров и оскорбления? Он в отличие от Трасс — настоящий дипломат! Даже Зеленского всего лишь пианистом назвал, хотя он заслуживает куда более ярких эпитетов. А вот мадам это далека от понимания дипломатии», — указывает Ирина В.

МИД России Сергей Лавров

«А Сергей Викторович разве её оскорблял? Он вообще никого никогда не обижает! Лиз Трасс сама себя раскритиковала так, что Лаврову там места не было! Она ещё к нам не залетела, а уже успела наплести с три короба. Ведь она сама же не признала власть российского правительства над российскими городами! Она пыталась свою тупость свалить на нашего министра!» — считает Людмила О.

Ряд пользователей указывает на то, что такая неожиданная реакция Трасс может указывать на её нестабильное психическое и эмоциональное состояние.

«Всё, вызывайте дурку! Трасс, оказывается, не просто интеллектом не блещет, а она слышит то, чего нет», — пишет Алексей П.

Нашлись и те, кто убеждены, что Трасс пытается копировать поведение сильных исторических британских политических личностей, но, к сожалению, до этого уровня не дотягивает, как она сама, так и современная Великобритания в целом.

«Это называется алекситимия. Видно, что она человек без сердца и эмоций. Копирует стиль Тетчер, но время Great Britain ушло в прошлое. «Бремя белого человека», тяга к тому, чтобы высокомерно назидать всем, кто не британец — это фантомная боль колониальной империи, которая разграбила большую часть мира. Вас (туманный Альбион) уже никто в мире всерьёз не воспринимает», — указывает Олег С.

Напомним, 15 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в эфире британского телеканала ITV о том, что ей «всё равно» на оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом Трасс не уточнила, о чём конкретно идёт речь.