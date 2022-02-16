Сеть: «Молчала бы лучше» — Трасс нашла оскорбления в словах Лаврова
Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что ей «всё равно» на оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова, не уточнив при этом, о чём конкретно идёт речь, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
"Молчала бы лучше, не все бы тогда поняли её интеллектуальную альтернативность. А так теперь всё понятно и без перевода», — пишет Анна Р.
Многие пользователи пришли к выводу, что Трасс достаточно было бы просто чуть серьёзнее отнестись к исполнению своих обязанностей, тогда бы ей не пришлось гореть со стыда.
«Прежде чем ехать с визитом, надо карту мира посмотреть и немного историю подучить. Это же государственный уровень! Теперь приходится врать о том, что её кто-то там якобы оскорблял. Жалко и низко», — поделилась своим мнением Людмила М.
Некоторые комментаторы отмечают, что всё дело в том, что встреча министров иностранных дел двух стран наглядно продемонстрировала существенную нехватку профессиональной подготовки Трасс.
«Профессиональный уровень Трасс не соответствует уровню Лаврова! И в Москве она это наглядно доказала. Понаберут британских министров по объявлению, а потом позорятся на весь мир», — отмечает Сергей С.
Часть людей полагает, что Трасс выдаёт желаемое за действительное, ведь Лавров — настоящий дипломат, который даже в самой сложной ситуации не позволял взять верх своим чувствам и напрямую оскорбить своего коллегу из Великобритании.
«Лавров и оскорбления? Он в отличие от Трасс — настоящий дипломат! Даже Зеленского всего лишь пианистом назвал, хотя он заслуживает куда более ярких эпитетов. А вот мадам это далека от понимания дипломатии», — указывает Ирина В.
«А Сергей Викторович разве её оскорблял? Он вообще никого никогда не обижает! Лиз Трасс сама себя раскритиковала так, что Лаврову там места не было! Она ещё к нам не залетела, а уже успела наплести с три короба. Ведь она сама же не признала власть российского правительства над российскими городами! Она пыталась свою тупость свалить на нашего министра!» — считает Людмила О.
Ряд пользователей указывает на то, что такая неожиданная реакция Трасс может указывать на её нестабильное психическое и эмоциональное состояние.
«Всё, вызывайте дурку! Трасс, оказывается, не просто интеллектом не блещет, а она слышит то, чего нет», — пишет Алексей П.
Нашлись и те, кто убеждены, что Трасс пытается копировать поведение сильных исторических британских политических личностей, но, к сожалению, до этого уровня не дотягивает, как она сама, так и современная Великобритания в целом.
«Это называется алекситимия. Видно, что она человек без сердца и эмоций. Копирует стиль Тетчер, но время Great Britain ушло в прошлое. «Бремя белого человека», тяга к тому, чтобы высокомерно назидать всем, кто не британец — это фантомная боль колониальной империи, которая разграбила большую часть мира. Вас (туманный Альбион) уже никто в мире всерьёз не воспринимает», — указывает Олег С.
Напомним, 15 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в эфире британского телеканала ITV о том, что ей «всё равно» на оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом Трасс не уточнила, о чём конкретно идёт речь.