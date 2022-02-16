Стратегия национальной безопасности Украины, в которой Россия названа одной из главных угроз, утверждена украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба офиса украинского лидера. Глава Украины подписал соответствующий указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В соответствии с документом, Москва якобы ведёт гибридную войну против Украины политическими, экономическими, информационно-психологическими методами, а также использует хакерские атаки.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Новое издание», «Панченко», «Наглый».

"Лучше бы утвердил стратегию вывода страны из глубокого экономического кризиса», — отреагировал Геннадий Г.

«И где она, угроза? Он сам со своими прихвостнями угроза для страны», — пишет Валерий.

«Зеленский — самая большая угроза», — отреагировала Татьяна.

«Лучше бы на рояле новую композицию разучил», — отреагировал Evgeniy.

«Россия угрожающе ржёт над Зеленским», — иронизирует Сергей Ш.

«Надо срочно отказаться от грязных, враждебных транзитных денег и агрессивного электричества и дизельного топлива», — пошутил Eugene M.

«Что ему сказал папа Байден, то дитятко и делает», — не без сарказма добавила Irina I.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Зеленский подрывает единство поболее Путина. Закрытие каналов, языковые законы и т. д. и т. п., продолжать можно до бесконечности. Это… единение?» — недоумевает Syava D.

«Пропаганда? Мне кажется США и Великобритания куда больше нанесли вред своим враньем про вторжение, чем Россия», — пишет Dober.

«Угроза для Украины — нынешняя власть», — пишет Ольга Ж.

«А что там по поводу недружественных британских СМИ (помоек)?» — поинтересовался Вова.

«При этом торгуют с угрозой в полный рост и требуют прокачивать угрожающий газ… Это не биполярка — это шиза, дорогая редакция», — отметил Dmitriy.

«А западные СМИ, которые раздули такое, что подорвало экономику и моральное состояние граждан, не имея доказательств. Это не угроза??? Кто будет компенсировать сорванные сделки. Отмененные рейсы и моральный ущерб? Спасибо The Sun и прочим!» — добавила с сарказмом Oksana R.

«Угроза — это то, что сделал Порошенко и продолжает это же зло его достойный преемник», — написала Ирина Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Очень стратегия госбезопасности сочетается с ростом товарооборота с РФ! Так держать! Скачите дальше. Без лоха жизнь плоха», — отреагировал Ilia.

«Война войной, а денежки — это другое, они счёт любят», — прокомментировала Galina.

«Я так понимаю, что амерам выставлять неустойку за потери от… [лжи] никто не собирается», — добавил Andrey.

«Получаем у России газ, ядерное топливо, электричество, имеем огромный товарооборот, в принципе всё логично — главный враг», — пишет не без сарказма Alonso.

«РФ ещё не включила экономические рычаги — не отрубила газ, бензины, дизель и прочее. Неделя жизни будет у клоунов без всяких танков», — подытожил Андрей Л.

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