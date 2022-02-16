Швеция не планирует вступать в НАТО. Об этом 16 февраля заявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В декларации о внешней политике на 2022 год, которую глава МИД Швеции представила в риксдаге (парламенте) страны, дипломат подчеркнула, что «право самостоятельно выбирать политику безопасности имеет центральное значение для безопасности» страны.

«Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Наша политика безопасности остаётся неизменной», — сказала она.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка», а также на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие участники обсуждения положительно оценили решение властей Швеции.

«Эти уже поняли, к чему это НАТО ведет», — отреагировал Влад В.

«Потому что Швеция, в отличие от нас (Украины — М. Р.), — самостоятельное, уважающее себя субъектное государство уже очень много лет», — отметил Name.

«Шведы, как всегда, на высоте», — добавил Серж Ч.

«Шведы вспомнили битву под Полтавой и решили не испытывать судьбу», — не без иронии написал Андрей.

«У Швеции есть мозг», — прокомментировал «Мирный».

»Кстати, у шведов отличная оборонка. То есть, в отличие от некоторых, они развивали свою оборонку и теперь могут спокойно без НАТО. Пока другие резали самолёты, продавали танки неграм», — пишет «Зе Освободитель».

Daniel Cole Солдаты НАТО

«Ну хоть где-то здравый смысл», — поддержал один из участников обсуждения.

«Россия встречается со шведами только под Полтавой. Традиция, понимаешь», — пошутил Виктор.

«Позиция!» — отреагировала Ульяна.

«Правильно!!! На*рен платить взносы ни за что?! Это машина по отбору денег… Дешевле и надежнее самим за свои деньги покупать вооружение, развивать инфраструктуру и не платить сумасшедшие поборы ни за что!!!» — отреагировал Pablo E.

«Опасаются увидеть на своей границе российскую армию», — иронизирует Andriy S.

«Надеюсь, следующее руководство Украины примет такое же решение», — подытожил Геннадий Х.

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