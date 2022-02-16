Россия ещё не начала отводить свои войска от границы с Украиной. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Глава Украины в беседе с BBC подчеркнул, что «все нормальные люди ожидают деэскалации» ситуации на российско-украинской границе.

«Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода войск. Мы только слышали об этом», — сказал он, выступая на военном полигоне в западной Украине.

Украинский лидер подчеркнул, что когда войска действительно выведут, «это увидят все», а не только военные или разведка.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание», «Первый независимый» и на телеграм-канале информационного агентства 112.ua (также на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook).

«Так ты и войска-то не видел, параноик…» — отреагировал Stan.

«Так съезди глянь! Только ПЦР сперва сделай. Короче, 23-го снова ждем вторжения», — иронизирует «Скиф».

»Надо сначала ввести, чтобы что-то отводить…» — написал Vasili B.

«Приезжай в Россию и увидишь, пианист», — не без сарказма отреагировала Наталья.

«Ну, в этом и есть сила российской армии. Никто ничего не видит, а они везде…» — с иронией отметил Константин А.

Mil.ru Армия России

«Это в математике или экономике, если от ноля отнять — получим число. В жизни, если от несуществующего войска отнять бойца — получим несуществующее войско», — отреагировал Oleh P.

«Угрозы не видели, отвода не видят, вы запутались с версиями», — пишет Oleg.

«Переключатель с «угрозы вторжения нет» вернулся на «Путин нападет»?» — с сарказмом спросил Dima Z.

«Совесть свою ты тоже не видишь. Может, её тоже нет?» — смеется Константин А.

«То не видит угрозы, то не видит отвода. Он слепой?» — смеется Paganrise Rise.

«То он не видел прихода войск, теперь ухода не видит. Ему понравилось, что ли? Осмелел?» — спросил Egoriann.

«Столтенберг сказал, что не видит… [Зеленский] тоже говорит, что не видит. Н — независимость», — прокомментировал Pavel D.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

«Забор (тот, который построен [бывшим премьер-министром Украины Арсением] Яценюком) мешает?» — шутит Roman G.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

«Пусть очки оденет», — иронизирует Dober.

«Я так понимаю, России нужно вывести свои войска из России, чтобы все наконец-то увидели и успокоились», — написала Nataliya I.

«Отворите ему веки…» — с юмором призвала Людмила.

«России, может, и пограничников убрать, чтобы увидели», — не без сарказма добавила Раиса.

«Тут вижу, тут не вижу. Раздвоение личности налицо», — написала Лариса.

«А как ему, «бедненькому», увидеть, там же линзы Байден поставил», — недоумевает Василий.

«Так протри бинокль», — шутит Русик.

«Самое главное, англосаксы всё видят и все знают, вторжение перенесли в долгий ящик», — отреагировал Василий.

«Ну зачем ему это видеть? Ведь тогда придется увидеть многое другое в своей стране…» — отметила Татьяна М.

«Раз не видит, значит, экономика еще не до конца убита. Что, гривна дальше будет падать?» — подытожил Николай С.

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