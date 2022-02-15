Обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР ожидаемо стало главной темой обсуждения в российском сегменте Telegram. По мнению популярных телеграм-каналов, такие меры станут своего рода гарантом защиты народных республик от нападения Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Госдума приняла проект постановления об обращении к президенту РФ по признанию ДНР и ЛНР», — написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Комментируя это решение в своём телеграм-канале, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно.

«На пленарном заседании депутатами принято решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — написал спикер Госдумы.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин также отметил, что указанное решение было продиктовано в том числе несоблюдением Киевом Минских договорённостей. На фоне угрозы полномасштабной агрессии Украины, граждане РФ, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке со стороны России.

«В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», — отметил Володин.

Анализируя принятое решение, телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» приходит к выводу, что, демонстрируя готовность признать ЛДНР, Россия повышает ставки в своём противостоянии с Западом.

«Кремль анонсировал готовность к переговорам вокруг ситуации с Украиной и гарантий безопасности для РФ, разыграв козырь в рукаве. Россия повышает ставки в противостоянии с «коллективным Западом», который давит страну санкциями и не идет на требуемые Путиным уступки в ходе дипломатических встреч. Российское руководство задействовало жесткий вариант развития событий для укрепления собственных переговорных позиций и влияния на риторику западных стран. Фактически Госдума обозначила путь на денонсацию Минских соглашений, на время подвесив ситуацию на востоке Украины, вокруг которой сохраняется внешнеполитическая напряженность», — отметил автор поста.

К тому, что ситуация вокруг возможного признания ЛДНР является тонкой политической игрой, склоняется и телеграм-канал «Новый век». Его автор предполагает, что таким образом в Москве пытаются подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

«Это своего рода предупреждение Киеву, чем может закончится провокация на Донбассе с отсылкой к истории Грузии и президентства Саакашвили. Украинская элита находится сейчас под двойным давлением», — написал «Новый век».

European People's Party Михаил Саакашвили

Автор поста высказал мнение, что, с одной стороны, США и Великобритания активно подталкивают Киев к провокации в Донбассе. Однако всем очевидно, что принимать участие в боевых действиях они не будут, а сама Украина войну с Россией проиграет, навсегда потеряв при этом Донбасс, а быть может, и другие свои территории.

«Пока что подписывать признание ДНР-ЛНР особого резона нет, потому что как бы такой шаг ни расхваливали отечественные политики, а побочным его эффектом станет развал Минских соглашений. Украина только того и дожидается, чтобы вздохнуть с облегчением, да еще и обвинить РФ в провокации», — написал телеграм-канал «Мастер пера».

В то же время признание ЛДНР юридически закрепит то, что уже и так фактически сложилось. Уже восемь лет, как народные республики ориентированы исключительно на Россию и никак не видят себя в составе Украины — ни через Минские соглашения, ни через какие бы то ни было другие, верно подмечает автор публикации.

«Минские соглашения, по выражению главы МИД РФ Лаврова, это крючок, на котором извивается Зеленский, но и непризнанные республики выполняют роль живца на том же крючке и точно так же на нём извиваются. Возможно, уже пришла пора перерезать леску или сломать удилище. Но такой шаг, если до него всё же дойдет, должен, по идее, сопровождаться особыми договоренностями с Западом, чтобы в итоге России не остаться с разбитым корытом ДНР-ЛНР и новым витком санкций», — считает ТГ-канал.

Mid.ru Сергей Лавров

В то же время признание ДНР и ЛНР не только станет выходом из «Минского тупика», но и поставит Россию в более выигрышное положение, считает телеграм-канал «Старше Эдды».

»Сейчас там (на Украине — прим. ИА REGNUM) празднуют перемогу по случаю победы в войне (Россия начала возвращать воинские подразделения в ППД), но подобное признание не только мгновенно обнулит перемогу, но и заставит Украину либо признать подобное за casus belli со всеми вытекающими, либо утереться и продолжать жаловаться в «Спортлото». Признание ЛДНР это в том числе попытка перетащить мяч на свою сторону, дабы не читать в очередной раз планы и даты вторжения, нарисованные на CNN. Мы признали, а вы, пожалуйста, или соглашайтесь, или уже нападайте и воюйте, благо основные посольства (кроме посольства КНР) уже перевели во Львiв. В конце то концов, зря, что ли, переносили», — высказал своё видение ситуации телеграм-канал.

Западные провокаторы активно нагнетают напряжённость, поставляя на Украину вооружение, а Киев продолжает не выполнять Минские договорённости. Всё это несёт угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР. По этой причине вероятность признания народных республик со стороны России весьма высока, считает телеграм-канал «ПОЛИТУПРАВА».

»Президент России признает независимость ДНР и ЛНР при наступлении киевского режима на Донбасс, чтобы сохранить правовые основания для заключения с республиками договоров о взаимной помощи и обороне. На этом основании, с разрешения уже признанных субъектов международного права, Россия сможет ввести свои вооруженные силы в регион, чтобы защитить более полумиллиона российских граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — сообщил ТГ-канал, добавив, что эту информацию он получил от «высокопоставленного источника в администрации президента».