В Екатеринбурге одной из обсуждаемых сейчас тем является избиение подростками-мигрантами местного педагога и её 20-летней дочери. Вечером 11 февраля девушка ехала в автобусе домой, и в этот момент к ней стали приставать неизвестные. Пассажирка позвонила своей матери — известному на Урале педагогу Надежде Глазовой — попросила встретить. Мать поспешила на остановку автобуса, и там произошло избиение.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

По словам женщины, её дочь держали трое. Один повалил на землю, остальные начали избивать. На крики матери девушки отреагировали моментально — набросились на неё. В результате с травмами педагог попала в больницу.

В УМВД по Екатеринбургу журналистам заявили, что по факту причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Правда, задержанным оказался лишь один из нападавших — 17-летний подросток. Остальные якобы не при делах. Как бы их ещё и пострадавшими не сделали при таком раскладе.

Тем временем 16 февраля на ситуацию отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. И из его слов следовало, что эта группировка уже давно кошмарит район Сортировочный.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ Евгений Куйвашев

«Постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это всё-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться?» — написал глава региона в соцсетях.

Чиновник также добавил, что ждёт сообщений от тех граждан, которые пострадали от данной группировки. «Я разберусь», — пообещал губернатор.

Также на ситуацию отреагировал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал найти всех участников избиения женщины и её дочери и ходатайствовать в суде об их заключении под стражу.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Тему активно обсуждают не только на Урале. Комментарии порой очень резкие, на грани уголовщины. Да, если кто не знает или забыл, за возбуждение ненависти и вражды можно отправиться в колонию на целых шесть лет. Статью 282 УК РФ никто не отменял. Впрочем, некоторые комментарии можно привести без цензуры.

Некая Ермина недоумевает по поводу того, что разбираться с мигрантским хулиганьём вынужден губернатор, а не полицейские. По её словам, она два раза вызывала полицию, и оба раза к ней не приехали.

«Издайте лучше закон, чтобы швали этой у нас в городе не было. Вот, чтобы стать гражданином США, нужно сколько-то лет прожить, проработать, санитарно их там проверяют, а потом экзамен, где ты на хорошем английском объясняешь, чем можешь быть полезен стране, что ты лоялен. А у нас как помойка, езжай — не хочу. И гражданство все берите. Как так можно свою страну опускать?!» — возмущается Ермина.

«Держат в страхе весь район довольно продолжительное время, все обо всем знают и мер не предпринимают?! Просто кошмар!!! Как долго ещё будете закрывать глаза на подобные выходки?!» — негодующе спрашивает интернет-пользователь Cherry Barry.

«Пытаешься быть толерантным, дружелюбным, «все люди — братья», а тут такое…» — разочарованно пишет Максим Е.

«Презрение и позор нашей власти!» — высказалась Анна И.

Также форумчане возмущены тем, что за жертв подростковой группировки никто не заступился. «А представьте лица и опущенные вниз глаза всех тех, кто проходил рядом по улице и делал вид, что это не их дело? :) Представили?» — спрашивает Антон Ч.

«И пассажиры в автобусе. Я могу поверить, что на улице можно не сразу понять, что происходит, особенно в темное время суток. Но как можно игнорировать приставания к девушке в автобусе — для меня загадка. Интересно, как им живется после такого», — ответила ему Надежда Т.

Также многие предлагают депортировать иностранных мигрантов. Впрочем, полагаю, что с этим вопросом ответственные лица уже запоздали. Многие гости из прежних братских союзных республик, приехавшие на Урал в нулевых годах, уже перевезли сюда свои семьи, укоренились и даже получили гражданство РФ.

Не удивлюсь, если окажется, что и у этих юных мигрантов-хулиганов тоже есть российские паспорта и сами по себе они вполне коренные граждане России. Здесь родились, учатся в российской школе, а страну исхода их предков и в глаза не видели. Таких случаев мало? Отнюдь. Но в любом случае хотелось бы, чтобы соответствующие органы реально работали, а не создавали видимость работы. Чтобы различные молодчики не бесчинствовали на улицах российских городов, а население чувствовало себя в безопасности.