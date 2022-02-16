Киев получил от международных партнеров современное оружие, которое заставит Россию трижды подумать, прежде чем идти вперед. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, тысячи тонн оружия прибыли в страну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Тысячи тонн оружия прибыли в Украину от наших друзей и партнеров. Вы знаете, я очень хорошо помню 2014−2015-й годы, когда существовало в буквальном смысле табу на поставку оружия Украине. Мы «боролись с Россией» буквально тем, что было в наших руках, на тот момент наша армия была не в лучшем состоянии. Сегодня мы получили от партнеров самое современное, эффективное оружие, которое заставит Россию трижды подумать, прежде чем идти вперед, ведь потери для них будут ужасными», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства Украины информационное агентство 112.ua.

Заявление украинского дипломата обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание», а также на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook.

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

«Так скажи, не просто получила, а купила», — отреагировал Vadim.

«А о потерях Украины никто не думает???» — недоумевает Марина Н.

«Дайте ему уже медаль за героическую оборону Украины», — иронизирует Vladimir S.

«Галстук себе… повкуснее купи», — призвал Victor.

«Плевать на смерти своих сограждан, главное, чтобы сосед пострадал…» — возмутился Бабич 62 555.

«Фишка в том, что земли у нас нет уже. Вся кому-то принадлежит, вот они пусть ее и отстаивают», — написал Anthony R.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Распродажа

«И когда оно начнет взрываться на складах? По старой украинской традиции!» — пошутил Игорь С.

«Ядрёна бомба?» — также шутит Сергей.

«Оружие называется «весь мир с нами», — иронизирует Sergey Sergeevich.

«А потери Украины его не волнуют? Россия явно найдёт и у себя что-то ужасающее в арсенале. И что? «Ребята, давайте жить дружно!» Неужели так сложно это произнести? Или это невыгодно?» — недоумевает R. G.

«Диванный герой», — смеется Виталий Викторович С.

«Этот клоун не в курсе, что потери зависят не от количества оружия, а от умения им пользоваться», — подчеркнул Ruslan L.

«Бомжам мусор продали. Вот для чего вся истерия. А народ убеждают в помощи! Навешали несколько миллиардов кредитов, спихнули устаревшее вооружение. Браво! Кто следующий с помощью? Никарагуа? Замбия?» — возмутился Oleh P.

«Ужаснутся от этого бесполезного хлама», — иронизирует Богдан С.

«Когда это оружие в горячих точках мира появится? А может, уже?» — поинтересовался Иваныч В.

«Мне нравится слово «получила»! Почему не называть вещи своими именами! Дали в долг под проценты, а на эти одолженные впарили ненужное старье…» — пишет Alexandr.

«Запад перестал кошмарить, теперь наши кошмарить продолжают», — отреагировала Инна Г.

«Вот интересно, он действительно верит в то, о чём говорит?» — задумалась Екатерина Д.

«Для России будут ли ужасными? А вот для нас точно катастрофическими будут», — отметила Татьяна Л.

«Напугал ежика голой попой. Вот маразматик. С Россией даже Байден не хочет связываться и НАТО, несмотря на информационную жесткую политику…» — пишет Евгения К.

«Кулеба забыл, что детям спички не игрушки. Поиграться захотелось», — написал Александр М.

«Хватит свозить сюда оружие!!! Войну необходимо предотвращать, а не спонсировать!!!» — подытожила Aleksandra M.