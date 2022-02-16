Конфликты офшорной компании «Яндекс» с российскими гражданами часто списывают на отсутствие необходимого правового регулирования — законодатели за цифровизацией не поспевают. Подобные утверждения справедливы лишь отчасти. «Яндекс» ведет бесчисленное количество судебных разбирательств, в спорах с гражданами его представители неизменно заявляют, что компания всего лишь посредник и ни за что ответственности не несет. Примечательно, что невозможно проследить логику судов, которые, казалось бы, в похожих случаях принимают диаметрально противоположенные решения, а кроме того, уровень компенсаций ничтожен в сравнении с нанесенным гражданам ущербом. По сути, создана индустрия, бенефициары которой при заинтересованном попустительстве чиновников зарабатывают сотни миллиардов рублей, а расплачиваются за все российские граждане.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

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В декабре 2020 года завершилось долгое разбирательство поэта и композитора Сергея Русских (творческий псевдоним Сергей СеВеР) с ООО «Яндекс» и его дочерней структурой — стриминговым сервисом «Яндекс.Музыка». Русских обвинил платформу в незаконном размещении музыкальных произведений, автором и исполнителем которых он является. Потребовал компенсации ущерба от пиратской деятельности сервиса, а также запретить в дальнейшем использовать его произведения без заключения договора с ним. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, требования автора удовлетворил. Запретил ответчикам без надлежащего договора размещать и распространять на сайте «Яндекс.Музыка» указанные в иске песни, а также обязал выплатить компенсацию.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Русских

В целом индустрия, с поправками на отдельные отрасли, выглядит следующим образом. Исполнитель заключает договор с музыкальным издательством, которое занимается сопровождением творческой деятельности. Наряду с добросовестными лейблами существуют так называемые скупщики прав, те кто аккумулирует в своих руках права на интеллектуальную собственность значительного количества исполнителей. В свою очередь, музыкальные сервисы предпочитают иметь дело с крупными держателями авторских прав.

По словам Русских, в его случае таким скупщиком выступило музыкальное издательство «Креатив Медиа». Его менеджмент — путем переуступок авторских прав через фирмы прокладки — собрал огромное портфолио музыкальных произведений. В силу того, что законодательство неоднократно менялось, а «Креатив Медиа» не перезаключило соглашения с авторами, имеющиеся в его портфеле договора по сути ничтожны, что, впрочем, не мешало ими активно торговать.

Данная коллизия не помешала «Яндекс.Музыке» заключить соглашение с «Креатив Медиа» и в неограниченном количестве транслировать песни. На предложение в досудебном порядке урегулировать спор в компании не ответили. В суде же в качестве аргументов один из ответчиков — ООО «Яндекс» — вновь ссылался на то, что всего лишь предоставил технические возможности «Яндекс.Музыке». В свою очередь, стриминговый сервис сообщил, что выполняет обязательства перед «Креатив Медиа» и ни о каких авторах знать не знает. В «Креатив Медиа» не смогли предоставить договора с Русских по причине его отсутствия, в результате суд удовлетворил претензии автора. Стоит добавить, что в ходе разбирательства также выяснилось, что ИТ-гигант удалял со своих ресурсов легальный контент, а сотрудничать предпочитал с агрегаторами типа «Креатив Медиа».

Скриншот страницы «Яндекс.Музыка»

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В том же, 2020 году разразился еще один широко известный в профессиональных кругах скандал. Музыкальное издательство «Джем» обвинило «Яндекс» в уклонении от выплаты авторского вознаграждения. В открытом письме представители компании сообщили, что «после долгих переговоров издательство «Джем» убедило «Яндекс» прекратить нарушения и заключить соглашение об использовании прав. Двухстороннее соглашение, заключенное в марте 2020 г., включало право ретросбора на период с 2015 года. Также была достигнута договоренность, что вопросы удаления контента, нарушающего права авторов издательства (пиратский контент, поступающий в основном от иностранных компаний), будут решаться во внесудебном порядке.

К сожалению, «Яндекс» уклонился от исполнения договора. По истечении двух отчетных периодов «Джем» обратился в компанию с требованием о предоставлении отчетов и выплате вознаграждения, обусловленных подписанными обязательствами.

В ответ «Яндекс» предложил переподписать договор текущей датой, подписав соглашение о недействительности ранее заключенного соглашения. Проще говоря, «Яндекс» предложил «не производить платежи за предыдущие периоды» — кинуть авторов и издателя. На логичный отказ «Джема» последовало удаление части каталога с платформы «Яндекс. Музыка».

FAndrey Московский офис «Яндекса»

Происходящее далее, по сути, не отличается от описанного выше. В досудебном порядке урегулировать спор не удалось, в «Яндексе» попросту перестали реагировать на обращения, но при этом продолжали транслировать музыкальные произведения. Правообладатели обратились в суд. «На состоявшихся слушаниях «Яндекс» не представил ни одного документа, объясняющего использование им контента. В дальнейшем выяснилось, что лицензии на использование авторских прав, имеющиеся у «Яндекса», охватывают лишь около половины размещенных на платформе «Яндекс. Музыка» треков.

В панике под нож редакции «Яндекс. Музыка», ставшей хаотично удалять треки, попали альбомы и синглы артистов разных лейблов: «Студия Союз», НЦА, Sony music, ЮМГ, «Квадро дистрибьюшн», «Креатив Медиа», «Линда мьюзик», Dima Bamberg, других лейблов и агрегаторов. Удалены треки А. Пугачевой, Ф. Киркорова, «Руки вверх», «Машины времени», Е. Маргулиса, А. Барыкина, А. Державина, Славы КПСС, RSAC, Димы Бамберга, СД, Schokk, Booker, «Миража», «Лесоповала», «Дюны», Валерии, Т. Овсиенко и десятков других артистов».

Не лучше обстоят дела и у книгоиздателей. Книжные издательства теряют миллиарды рублей в год и также жалуются на то, что «Яндекс» продвигает нелегальный контент не только через поисковую выдачу, но и на сервисах «Яндекс.Диск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Видео». Правообладатели убеждены, что действия компании направлены на сохранение доминирующего положения и лояльности пользователей к своим сервисам, а также на извлечение максимальной прибыли.

Авторы «Яндекс.Дзена» жалуются на то, что блог-платформа занижает охваты. Фотографы обвиняют «Яндекс.Картинки» в том, что сервис наживается на их фотографиях. Прочие граждане жалуются на некачественный сервис, в свою очередь, на «неработодателя» «Яндекс» жалуются его «неработники» — таксисты и курьеры. Безусловно, в выбранной компанией сфере деятельности конфликты неизбежны. Другое дело, что в противостоянии с согражданами с разгромным счетом побеждает монополист.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Может так случиться, что надежды, которые возлагают на «Яндекс» политадминистраторы и министры-цифровизаторы, ради которых и поступаются интересами людей, к искомым результатам не приведут. Доверие к «Яндексу» как к источнику новостей снижается, его технологические возможности, точно будут полезны аффилированным чиновникам, а отнюдь не обществу. При этом каждый гражданин будет знать, что в случае конфликта с гигантом не найдет защиты у государства.