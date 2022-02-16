«Худшая страна» — в Южной Корее обсудили убийство соотечественницы в США
В Южной Корее обсудили убийство соотечественника за рубежом.
По сообщениям американских СМИ, 14 февраля департамент полиции Нью-Йорка задержал 25-летнего темнокожего бездомного, которого подозревают в убийстве женщины южнокорейского происхождения.
Известно, что во время конвоирования преступник отрицал свою вину. Однако камеры видеонаблюдения показали, что мужчина преследовал женщину со станции метро.
13 февраля тело уроженки Южной Кореи в возрасте старше 30 лет было обнаружено в собственной квартире, расположенной в районе Чайнатаун. После того, как на место происшествия прибыла полиция, преступник попытался скрыться через аварийный выход, однако был задержан.
Отмечается, что в прошлом году полиция арестовывала 25-летнего бездомного четыре раза.
«Мне кажется, что это всё из-за китайцев! За границей мало кто может отличить представителя Китая от представителя Южной Кореи», — пишет henr***.
«Темнокожие, подвергшиеся преследованиям, теперь пытаются отомстить миру через представителей стран Азии», — отмечает hogm***.
«Расизм — вечная проблема», — умозаключает rcmr***.
«США — худшая страна», — негодует bepa***.
«Это всё из-за Чайнатауна!» — предполагает yby8***.
«США — это страна, где постоянно нужно быть начеку и держать пистолет под подушкой», — пишет bk03***.
«И зачем только Линкольн подписал указ об отмене рабства?!» — недоумевает ks14***.
«Грязные, невежественные и жестокие животные!» — негодует game***.
«Вот по этой причине в США не относятся к темнокожим как к людям», — считает kim3***.
«Ирония в том, что наибольшее число преступлений на расовой почве происходит именно в такой демократичной стране, как США», — отмечает wohn***.
«Почему она жила в китайском квартале?» — недоумевает dlwo***.
«Если в Нью-Йорке не начнут что-либо делать с этим, то город утратит статус мировой столицы», — предполагает rkdq***.
«Когда-то я хотела жить в другой стране, однако позднее отказалась от этой идеи из-за различных социальных проблем, включая расизм», — пишет love***.