В состав партии летального вооружения, направляемого Канадой для помощи Украине, входит различное стрелковое оружие, включая пулемёты и снайперские винтовки, а также патроны к ним. Об этом сообщила пресс-служба канадского военного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

«Это вооружение включает в себя пулемёты, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки», — уточняет источник.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание». Многие участники обсуждения указали на то, что Канада стала еще одной страной, которая в кредит «накачивает» Украину оружием в своих интересах.

«Остался хоть кто-то из «партнёров», кто ещё не наварился на вторжении?» — недоумевает R. G.

«Нужно пустить слух, что Россия планирует нападения на Канаду. Чтобы они свое летальное барахло оставили себе…» — отреагировал Vitaly K.

«Небось, ещё с Первой мировой запасы втулят», — смеется Aleksandr.

«Лохи ещё пять поколений будут кредиты возвращать», — иронизирует Сергей.

«Навариваются все кому не лень на этой дебильной власти и лохах украинцах — втридорога впаривают в кредит старое барахло», — написал Дмитрий К.

«Скоро Украина станет главным мировым торговцем оружия для бармалеев», — выразил опасение Василий.

«Ну Сомали… какое-то…» — добавил Андрей Д.

«Так Украина всех кинет, ребята. В итоге наконец-то будет объявлен дефолт. Ну и всё. Пишите письма за свои кредиты, наша экономика без этого всего «братского плеча» справится», — написал «Йод».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"Наивно полагать, что англосаксов можно так просто опрокинуть и не отвечать по своим обязательствам. Не просто так они кредитами, как ёлку гирляндами, Украину обвешивают. Заберут всё равно своё, ту же землю», — ответила «Йоду» Asя.

«А чё так мало? На «Миротворец» эту Канаду!» — не без сарказма пишет Dima Z.

«Пистолеты против тактических ракет», — прокомментировал с юмором новость Олег Викторович, вероятно указывая на то, что поставка Киеву оружия происходит на фоне антироссийской истерии.

«Вот это настоящие друзи (друзья. — О. П.)!!! Втюхивают нам кредит на покупку у них же оружия. Заметьте, не станков, не сборочных линий, не технологий, а оружия», — отметил Egoriann.

«Автоматы, пистолеты… Обычное стрелковое оружие, и его в стране столько, что всем раздать хватит. На черта нужно канадское? Чтобы потом клянчить боеприпасы? К тому ещё и наверняка в кредит», — пишет Vladimir V.

«Оружие в кредит. Гениально», — пишет Vladlen.

«Бандеры бандерам помогут! Не зря в Канаде бандеровцев после войны приютили», — отреагировал Саша.

«Похоже, в Канаде больше никаких проблем не осталось и теперь они займутся решением чужих, только вот интересно, а Трюдо не забыл спросить рядовых канадцев?» — задался вопросом Valery A.

«Англосаксы дают деньги только на войну. А чтобы построить заводы, фабрики — это другое. Если нужны деньги, езжайте к нам унитазы мыть…» — возмутился Sviatoslav R.

«Даёшь кредитов — больших и разных!» — с сарказмом подытожил Миша.

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